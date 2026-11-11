ETF: „Ich fang an, wenn die Kurse fallen“ – Warum der perfekte Einstiegszeitpunkt eine teure Illusion ist



Du hast Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen. Vielleicht 5.000 Euro, vielleicht mehr. Du weißt, dass es da bei 2 oder 3 Prozent Zinsen langsam von der Inflation aufgefressen wird, und trotzdem überweist du es nicht ins Depot. Der Grund ist fast immer derselbe: Der Markt steht gerade zu hoch. Du wartest auf den Rücksetzer. Auf den Moment, in dem die Kurse fallen und du günstig einsteigen kannst.

Das klingt vernünftig. Tief kaufen, hoch verkaufen, so funktioniert Börse schließlich. Das Problem ist nur, dass dieser Moment entweder nie kommt, oder du ihn nicht erkennst, wenn er da ist. Und während du wartest, passiert genau das, was dich am meisten Geld kostet.

Warum dein Gehirn dich beim Investieren sabotiert

Das Warten auf den richtigen Zeitpunkt nennt sich Market Timing. Die Idee dahinter ist, in den Markt einzusteigen, bevor er steigt, und auszusteigen, bevor er fällt. In der Theorie die perfekte Strategie. In der Praxis scheitern selbst professionelle Fondsmanager mit ganzen Research-Abteilungen zuverlässig daran.

Der Haken liegt in einer Eigenheit der Märkte, die kaum jemand auf dem Schirm hat. Die stärksten Kurstage folgen statistisch oft direkt auf die schlechtesten. Laut Statistik lagen in sechs von zehn Fällen die besten Börsentage innerhalb von zwei Wochen nach den schlechtesten. Wer also bei tiefroten Kursen panisch an der Seitenlinie steht und auf Beruhigung wartet, verpasst meist genau die heftige Gegenbewegung nach oben.

Und diese wenigen Tage entscheiden über fast alles. Der DAX hat seit seiner Gründung Ende 1987 im Schnitt 7,2 Prozent Rendite pro Jahr gebracht, wenn man über alle rund 8.000 Handelstage durchgängig investiert war. Jetzt kommt der Teil, der wehtut. Wer in diesem Zeitraum nur die 13 besten Handelstage verpasst hat, dessen jährliche Rendite halbierte sich von 7,2 auf 3,5 Prozent. Dreizehn Tage. In über drei Jahrzehnten. Beim MSCI World, dem weltweiten Standardindex für ETF-Sparer, reichten dafür sogar schon zwölf verpasste Tage.

Eine zweite Untersuchung von Ned Davis Research und Hartford Funds kommt für den US-Markt zum gleichen Ergebnis. Wer von 1992 bis 2021 nur zehn der fünfzig besten Handelstage im S&P 500 verpasst hätte, hätte gegenüber einem durchgängig investierten Anleger über 50 Prozent weniger Rendite erzielt.

Das ist die eigentliche Botschaft hinter dem alten Börsenspruch „Time in the market beats timing the market“. Du musst nicht klüger sein als der Markt, sondern dabei sein, wenn er sich bewegt.

Der Effekt, der dir die Entscheidung abnimmt

Die gute Nachricht ist, dass es eine Methode gibt, die das gesamte Timing-Problem auflöst, sie heißt Cost-Average-Effekt, auf Deutsch Durchschnittskosteneffekt, und sie funktioniert über einen Sparplan.

Das Prinzip ist unspektakulär und genau deshalb so wirksam. Du investierst jeden Monat denselben festen Betrag, unabhängig davon, wie der Markt gerade steht. Stehen die Kurse hoch, bekommst du für dein Geld weniger Anteile. Stehen sie tief, bekommst du mehr. Über die Jahre kaufst du dadurch automatisch zu einem Durchschnittspreis ein und glättest die Schwankungen, ohne je eine einzige Timing-Entscheidung treffen zu müssen.

Wie stark dieser Mechanismus über die Zeit wirkt, zeigt eine schlichte Rechnung. Wer 200 Euro im Monat in einen breit gestreuten Aktien-ETF spart und dabei mit der Planungsrendite von 6 Prozent rechnet, mit der auch Finanzen.net und Finanztip kalkulieren, hat nach 15 Jahren rund 58.000 Euro im Depot. Eingezahlt hat er davon nur 36.000 Euro. Die restlichen gut 22.000 Euro sind Rendite und Zinseszins, also Geld, das allein dadurch entstanden ist, dass es früh und durchgängig investiert war. Wer stattdessen drei Jahre auf den perfekten Einstieg wartet, verschenkt nicht nur diese drei Jahre, sondern auch den Zinseszins, den sie ganz am Ende erzeugt hätten.

Damit verschwindet die Frage, die dich heute lähmt, einfach komplett. Du musst nicht mehr wissen, ob morgen ein guter Tag zum Einstieg ist, denn du steigst jeden Monat ein. Mal teurer, mal günstiger, im Schnitt aber immer fair. Der Crash, vor dem du dich fürchtest, wird beim Sparplan sogar zum Vorteil, weil du in dieser Phase besonders viele Anteile fürs gleiche Geld einsammelst.

Warum die meisten es trotzdem nicht durchziehen

Theoretisch könntest du das alles selbst aufsetzen. Ein breit gestreutes Welt-Portfolio aus mehreren ETFs, dazu einen Sparplan beim Broker, und dann jährlich nachjustieren, damit die ursprüngliche Aufteilung zwischen Aktien, Anleihen und Rohstoffen erhalten bleibt. Dieses Nachjustieren nennt sich Rebalancing und ist der Punkt, an dem die Eigenregie für die meisten kippt.

Denn Rebalancing bedeutet, ausgerechnet das zu tun, was sich falsch anfühlt. Du müsstest die gut gelaufenen Positionen teilweise verkaufen und die schwachen nachkaufen. Dazu kommt die Steuerdokumentation, der Überblick über Freibeträge, die Disziplin, in einer Crash-Phase nicht doch alles hinzuwerfen. Genau die Emotion, die dich heute vom Einstieg abhält, schlägt später beim Durchhalten wieder zu.

An dieser Stelle setzen digitale Vermögensverwalter an, sogenannte Robo-Advisor. Anbieter wie Oskar2 übernehmen die ganze Abwicklung für dich. Du legst einen monatlichen Betrag fest, ab 25 Euro ist das möglich, und das Geld wird automatisch über bis zu zehn weltweit streuende ETFs verteilt. Das Rebalancing läuft im Hintergrund, die Anlage erfolgt steueroptimiert über thesaurierende ETFs, bei denen die Erträge direkt wieder angelegt werden, und auch eine Inflationsschutz-Komponente über Rohstoffe wie EUWAX Gold ist Teil der Strategie.

Den Sparplan kannst du dabei jederzeit kostenlos anpassen, pausieren oder kündigen, du bindest dich also an nichts. Und wenn du parallel für die Kinder etwas zurücklegen willst, lässt sich dafür im selben Konto ein eigener Topf anlegen. Du triffst am Ende keine einzelne Kaufentscheidung mehr, sondern nur noch die eine grundsätzliche, nämlich überhaupt anzufangen.

Das eigentliche Risiko ist nicht der Einstieg

Dreh die Logik einmal um. Du fürchtest dich vor dem Risiko, zum falschen Zeitpunkt einzusteigen, aber das Tagesgeldkonto, auf dem dein Geld gerade liegt, ist keine sichere Bank. Bei 2 bis 3 Prozent Zinsen und einer Inflation, die oft darüber liegt, verlierst du real jedes Jahr an Kaufkraft. Kein theoretisches Risiko, sondern ein garantierter, schleichender Verlust.

Nicht investiert zu sein ist selbst eine Entscheidung mit Kosten. Der beste Zeitpunkt zum Anfangen war vor zehn Jahren. Der zweitbeste ist der Monat, in dem du den Sparplan einrichtest, ganz egal, wo die Kurse an diesem Tag stehen.

Häufige Fragen

Soll ich auf einen Börsencrash warten, bevor ich investiere?

Nein. Niemand kann einen Crash zuverlässig vorhersagen, und die besten Erholungstage folgen oft direkt auf die schlechtesten. Wer auf den Tiefpunkt wartet, verpasst meist genau die starke Gegenbewegung danach. Über einen Sparplan kaufst du in jeder Marktphase, im Crash sogar besonders günstig.

Lohnt sich ein Sparplan auch bei hohen Kursen?

Ja. Über einen monatlichen Sparplan kaufst du immer wieder zu unterschiedlichen Kursen und erreichst über die Jahre einen Durchschnittspreis. Genau dafür ist der Cost-Average-Effekt da. Der Einstiegszeitpunkt verliert dadurch seine Bedeutung, was zählt, ist die Anlagedauer.

Was ist besser, Einmalanlage oder Sparplan?

Statistisch bringt die sofortige Einmalanlage über lange Zeiträume meist etwas mehr Rendite, weil das Geld früher arbeitet. Für die meisten Menschen ist der Sparplan trotzdem der bessere Weg, weil er aus dem laufenden Einkommen funktioniert, die Angst vor dem falschen Zeitpunkt nimmt und ohne große Einmalsumme auskommt.

Wie viel Geld brauche ich für den Anfang?

Bei modernen Robo-Advisorn wie Oskar2 startest du ab 25 Euro im Monat. Eine große Anfangssumme ist nicht nötig, entscheidend ist, regelmäßig und langfristig dabeizubleiben.