

Die Gehaltserhöhung kommt, und für einen Moment fühlt es sich an, als hättest du endlich Luft. 300 Euro netto mehr im Monat, das ist greifbar. Doch drei Monate später ist von diesem Gefühl wenig übrig, und wenn du ehrlich auf dein Konto schaust, sieht es am Monatsende ungefähr so aus wie vorher.

Das Auto ist vielleicht ein bisschen größer geworden, das Streaming-Paket etwas üppiger, der Wocheneinkauf eine Spur hochwertiger, und in der Summe hat sich der Mehrverdienst lautlos im Alltag verteilt, ohne dass du eine einzige bewusste Entscheidung getroffen hättest. Dieser Mechanismus hat einen Namen: Lifestyle Inflation beschreibt die Tendenz, die eigenen Ausgaben automatisch an ein steigendes Einkommen anzupassen, sodass am Monatsende vom Plus auf der Gehaltsabrechnung nichts übrig bleibt.

Das eigentliche Problem ist dabei nicht der gehobene Lebensstandard, denn gegen ein besseres Auto oder schöneres Essen spricht nichts, solange du es dir leisten kannst. Das Problem ist, dass dein Vermögensaufbau auf der Stelle tritt, während dein Konsum mit jedem Gehaltssprung mitwächst. Wer mit 2.500 Euro netto monatlich 250 Euro zur Seite legt und Jahre später mit 4.000 Euro netto immer noch dieselben 250 Euro spart, hat real an Sparkraft verloren, obwohl auf dem Papier alles beim Alten geblieben ist. Die zusätzlichen 1.500 Euro Einkommen sind vollständig in den Lebensstil geflossen, und genau an dieser unscheinbaren Stelle entscheidet sich über die Jahre, ob aus einer ordentlichen Karriere am Ende auch ein ordentliches Vermögen wird oder nur ein teureres Leben.

Warum die Lücke zwischen Einkommen und Sparrate so teuer ist

Wie viel diese Lücke tatsächlich kostet, wird erst sichtbar, wenn man sie durchrechnet. Stell dir vor, du legst über 30 Jahre konstant 250 Euro im Monat in einen breit gestreuten Aktien-ETF an und erzielst dabei eine durchschnittliche Rendite von 6 Prozent pro Jahr, was für ein global diversifiziertes Portfolio über einen so langen Zeitraum ein realistischer Wert ist. Am Ende stehen rund 251.000 Euro auf dem Papier, und das klingt erst einmal nach einem soliden Ergebnis.

Jetzt verändern wir an diesem Szenario nur eine einzige Stellschraube, indem du deine Sparrate jedes Jahr um lediglich 3 Prozent anhebst, also ungefähr in dem Tempo, in dem sich auch ein durchschnittliches Gehalt über die Jahre nach oben bewegt. Aus den anfänglichen 250 Euro werden auf diese Weise im Laufe der Zeit knapp 590 Euro monatlich, und das Endergebnis liegt nicht mehr bei 251.000, sondern bei rund 350.000 Euro. Gleicher Anlagezeitraum, gleiche Rendite, gleiche Anlageklasse, und trotzdem rund 100.000 Euro Unterschied, die einzig und allein daraus entstehen, dass du deine Sparrate nicht über drei Jahrzehnte hast einfrieren lassen.

Verantwortlich für diesen Effekt ist der Zinseszins, also der Umstand, dass auch die bereits erzielten Gewinne ihrerseits wieder Gewinne abwerfen und sich der Vermögensaufbau dadurch mit der Zeit immer weiter beschleunigt. Je früher du deine Sparrate erhöhst, desto länger kann dieser Mechanismus für dich arbeiten, und der Unterschied ist erheblich, denn eine Erhöhung im dritten Jahr wirkt noch volle 27 Jahre lang, während dieselbe Erhöhung im zwanzigsten Jahr gerade noch zehn Jahre Zeit hat, sich zu entfalten. Genau deshalb ist die Dynamisierung der Sparrate kein nettes Extra für irgendwann später, sondern ein Hebel, den du im Idealfall heute ansetzt.

Die Theorie kennen die meisten, an der Umsetzung scheitern sie

Dass man seine Sparrate mit dem Einkommen mitwachsen lassen sollte, würde kaum jemand bestreiten, und genau das macht die Sache so tückisch. Das Wissen ist längst da, woran es hapert, ist die Handlung, und dahinter steckt ein nachvollziehbarer psychologischer Grund. Geld, das einmal auf deinem Konto liegt, fühlt sich schlicht wie deins an, und es danach wieder herzunehmen und in einen Sparplan umzuleiten, empfinden viele Menschen als echten Verzicht, obwohl es objektiv betrachtet nur eine Umschichtung von der einen in die andere Tasche ist.

Dazu kommt die ganz alltägliche Trägheit. Um die Sparrate anzuheben, müsstest du dich aktiv hinsetzen, dich in dein Depot einloggen, den Dauerauftrag oder die Rate manuell ändern und im Zweifel auch noch den Freistellungsauftrag im Blick behalten. Dieser kleine Aufwand steht jedes Jahr aufs Neue an, und weil er nie wirklich dringend ist, verschiebst du ihn von Monat zu Monat, bis er ganz untergeht. Nach der dritten Gehaltserhöhung, die du nicht an deinen Sparplan weitergegeben hast, ist die Lücke zwischen dem, was du verdienst, und dem, was tatsächlich für dich arbeitet, bereits beträchtlich angewachsen.

Genau an diesem wunden Punkt setzen automatisierte Vermögensverwaltungen an. Ein Robo-Advisor wie Oskar2 bietet sogenannte dynamische Sparpläne, bei denen du die Rate ein einziges Mal einrichtest und sie danach jedes Jahr automatisch um einen vorher festgelegten Prozentsatz angehoben wird. Den Sparplan zu dynamisieren bedeutet hier also, die unbequeme Entscheidung nur einmal zu treffen und sie anschließend an ein System zu delegieren, das dafür sorgt, dass deine Sparkraft im selben Takt wächst wie dein Einkommen. Der Einstieg bleibt dabei bewusst niedrig, denn ein Sparplan lässt sich bereits ab 25 Euro im Monat einrichten und jederzeit kostenlos anpassen. Das Schöne daran ist, dass die Trägheit, die dich sonst über Jahre Geld kostet, plötzlich auf deiner Seite steht, weil der Standardzustand nicht länger Stillstand heißt, sondern Wachstum.

Was bei der automatischen Erhöhung sonst noch zählt

Eine wachsende Sparrate ist allerdings nur die halbe Miete, denn ebenso wichtig ist, was mit dem Geld geschieht, sobald es investiert ist. Hier kommen zwei Faktoren ins Spiel, die bei der Geldanlage in Eigenregie gern untergehen und die im Lauf der Jahre spürbar an der Rendite zehren können.

Der erste ist das Rebalancing. Ein durchdacht gebautes Portfolio besteht nicht aus einem einzelnen ETF, sondern aus mehreren Anlageklassen, also typischerweise aus Aktien, Anleihen und einer Inflationsschutz-Komponente aus Gold oder bestimmten Staatsanleihen, die in Phasen steigender Preise stabilisierend wirken soll. Mit der Zeit verschieben sich die Gewichte zwischen diesen Bausteinen von selbst, weil manche stärker steigen als andere, und wer eigenständig anlegt, muss regelmäßig nachjustieren, um sein ursprüngliches Risikoprofil wiederherzustellen. Bei Oskar2 übernimmt diese laufende Feinarbeit die Vermögensverwaltung automatisch, sodass deine einmal gewählte Strategie auch dann im Gleichgewicht bleibt, wenn deine Sparrate von Jahr zu Jahr steigt.

Der zweite Faktor ist die Steuer, die bei vielen Anlegern erst dann auf den Schirm rückt, wenn es längst zu spät ist. Auf Kapitalerträge fällt in Deutschland Abgeltungssteuer an, sobald sie den Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro pro Person und Jahr übersteigen, und wer seinen Freistellungsauftrag nicht sauber bei der richtigen Bank hinterlegt, verschenkt einen Teil dieses Freibetrags und damit bares Geld. Eine automatisierte Lösung berücksichtigt den Freibetrag von vornherein und behält die steuerliche Abrechnung im Hintergrund im Blick, ohne dass du jede einzelne Transaktion selbst dokumentieren musst. Gerade bei einer dynamischen Sparrate, die über die Jahre immer weiter anwächst, summiert sich dieser auf den ersten Blick kleine Vorteil zu einem echten Betrag.

Die eigentliche Frage ist nicht, ob, sondern wie konsequent

Lifestyle Inflation ist schlicht die Standardeinstellung menschlichen Verhaltens, und gegen eine Standardeinstellung kommt man erfahrungsgemäß selten mit reiner Disziplin an, sondern am zuverlässigsten mit einer besseren Voreinstellung.

Wer seine Sparrate fest an die eigene Einkommensentwicklung koppelt und diesen Mechanismus einmal automatisiert, dreht das Spiel im Grunde um, weil dann nicht mehr der Konsum von allein wächst, sondern das Depot. Eine solche Verwaltung kostet zwar eine jährliche Gebühr, doch dieser Betrag fällt gegen den Verhaltensfehler kaum ins Gewicht, der dich über drei Jahrzehnte sonst leicht einen sechsstelligen Betrag kosten kann.

Die nächste Gehaltserhöhung kommt so sicher wie das nächste Jahr, und die einzige offene Frage ist, ob du sie ein weiteres Mal unbemerkt im Alltag versickern lässt oder ob ab dem ersten Monat ein fester Teil davon dorthin fließt, wo er in 30 Jahren ein Vielfaches wert sein wird.

Häufige Fragen

Um wie viel Prozent sollte ich meine Sparrate jährlich erhöhen?

Drei Prozent pro Jahr sind ein realistischer Richtwert, weil sie ungefähr einer normalen Gehaltsentwicklung entsprechen und sich im monatlichen Budget kaum bemerkbar machen. Wer mit kräftigeren Gehaltssprüngen rechnet, kann die Erhöhung auch auf fünf Prozent ansetzen. Wichtiger als die genaue Höhe ist am Ende, dass die Anpassung überhaupt automatisch geschieht und nicht jedes Jahr von deiner Tagesform abhängt.

Was bringt eine dynamische Sparrate gegenüber einer festen?

Bei gleicher Rendite wird durch die jährliche Erhöhung mehr Kapital früher investiert, das dadurch länger vom Zinseszins profitiert. Im Rechenbeispiel oben macht das über 30 Jahre rund 100.000 Euro Unterschied aus, ohne dass sich dein Lebensstandard dafür verschlechtern müsste, denn der Mehrbetrag stammt allein aus dem Gehaltszuwachs, der sonst im Konsum verschwunden wäre.

Kann ich eine dynamische Sparrate jederzeit ändern oder pausieren?

Ja. Bei digitalen Vermögensverwaltungen wie Oskar2 lässt sich die Sparrate jederzeit und ohne Gebühr anpassen, senken oder vorübergehend pausieren. Die automatische jährliche Erhöhung ist eine Voreinstellung und kein starrer Vertrag, sie bleibt also vollständig in deiner Kontrolle.