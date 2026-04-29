ETF: Oma will was dazugeben – Schluss mit dem Bargeld-Umschlag!

Der Klassiker nach der Taufe, dem Geburtstag oder zu Weihnachten. Oma steckt dem Enkelkind diskret einen 50-Euro-Schein zu. Was gut gemeint ist, stellt Eltern oft vor ein logistisches Problem. Entweder landet das Geld in einer Spardose, wo es durch die Inflation schleichend an Kaufkraft verliert, oder es verschwindet im „Schwarzen Loch“ des elterlichen Girokontos. Am Monatsende ist der Betrag für den Wocheneinkauf oder die Tankfüllung aufgebraucht, und der ursprüngliche Zweck, also die finanzielle Vorsorge für das Kind, ist verfehlt.

Um für Kinder ein echtes Startkapital aufzubauen, ist der Abschied vom Bargeld-Umschlag notwendig. Eine strukturierte, digitale Lösung ist nicht nur effizienter, sondern nutzt auch die Zeit als wertvollsten Hebel am Kapitalmarkt.

Geld für Kinder anlegen: Die mathematische Realität von Zinseszins und Inflation

Wer Geld für Kinder spart, hat einen entscheidenden Vorteil – den Anlagehorizont. Bei einer Laufzeit von 18 Jahren entfaltet der Zinseszins (also der Effekt, bei dem erwirtschaftete Erträge wieder angelegt werden und ihrerseits Gewinne abwerfen) seine volle Kraft.

In der folgenden Tabelle siehst du, wie sich unterschiedliche monatliche Sparraten entwickeln und wie hoch der Anteil der Zinsgewinne am Ende tatsächlich ist:

Monatliche Sparrate Einzahlung (Summe) Endkapital (6 % p.a.) Davon Zinsgewinn 25 € 5.400 € ~9.610 € ~4.210 € 50 € 10.800 € ~19.220 € ~8.420 € 100 € 21.600 € ~38.440 € ~16.840 € 250 € 54.000 € ~96.100 € ~42.100 €

Wichtige Erkenntnisse aus der Berechnung:

Der Faktor Zeit ist unschlagbar: Fast die Hälfte des Endkapitals besteht nach 18 Jahren aus reinen Marktgewinnen, nicht aus deinen Einzahlungen. Je früher du startest, desto steiler verläuft die Kurve am Ende Kleinvieh macht auch Mist: Selbst 25 € monatlich führen zu einem Startkapital von fast 10.000 €. Das zeigt, wie wichtig es ist, auch kleine Geschenke direkt zu investieren, statt sie auf dem Girokonto liegen zu lassen Steuervorteil nutzen: Da Kinder einen eigenen Grundfreibetrag und Sparer-Pauschbetrag haben, bleiben diese Gewinne bei einer Anlage auf den Namen des Kindes (wie bei OSKAR2 möglich) in der Regel komplett steuerfrei. Bei 16.840 € Gewinn (im 100-Euro-Szenario) spart das gegenüber einer Anlage auf deinen eigenen Namen mehrere tausend Euro Abgeltungsteuer

Wichtig zu wissen: Die 6 % sind ein Durchschnittswert. Da die Märkte schwanken, wird das Depot zwischendurch auch mal im Minus stehen. Über 18 Jahre haben sich breit gestreute Welt-Indizes in der Vergangenheit jedoch immer positiv entwickelt.

Einmalige Geldgeschenke, die lediglich auf einem unverzinsten Tagesgeldkonto liegen, verlieren bei einer moderaten Inflationsrate von ~2 % pro Jahr hingegen in 18 Jahren fast ein Drittel ihres realen Wertes.

Die einzig sinnvolle Antwort darauf ist also die Investition in den Kapitalmarkt, beispielsweise über ETFs (Exchange Traded Funds). Diese bilden ganze Indizes ab und ermöglichen eine breite Diversifikation (Risikostreuung). Anstatt auf einzelne Aktien zu setzen, verteilt man das Kapital auf Tausende Unternehmen weltweit. Das reduziert das Ausfallrisiko erheblich. Zudem arbeiten moderne Kinder-Depots oft mit der Thesaurierung. Das bedeutet, dass Dividenden automatisch reinvestiert werden, was den Zinseszinseffekt ohne manuelles Zutun verstärkt.

Ein weiterer oft unterschätzter Punkt ist der steuerliche Aspekt. Kinder haben in Deutschland eigene Steuerfreibeträge (Grundfreibetrag sowie Sparer-Pauschbetrag). Werden Kapitalerträge direkt auf den Namen des Kindes erwirtschaftet, bleiben diese oft komplett steuerfrei, sofern die jährlichen Einkünfte unter der Grenze für die Nichtveranlagungsbescheinigung (NV-Bescheinigung) liegen.

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Die Hürde der manuellen Umsetzung

Theoretisch könnten Eltern für jedes Kind ein eigenes Depot bei einem Online-Broker eröffnen, manuell ETFs auswählen und jedes Geldgeschenk der Verwandtschaft per Einzelkauf investieren. In der Praxis scheitert dieses Modell jedoch oft an der Komplexität und dem Zeitaufwand:

Mindestordergrößen : Viele Broker erlauben Käufe erst ab 25 oder 50 Euro. Ein 10-Euro-Geschenk von der Tante lässt sich so nicht unmittelbar investieren Buchhaltung : Eltern müssen genau dokumentieren, welcher Betrag von wem kam, um den Überblick zu behalten Rebalancing : Um das gewählte Risikoprofil (die Asset Allokation) beizubehalten, müssten die Anteile regelmäßig manuell umgeschichtet werden, wenn etwa Aktien stärker gewachsen sind als Anleihen

Hier setzt die Logik moderner Vermögensverwalter an, die den Prozess vollständig automatisieren. Als Beispiel für eine solche Lösung dient OSKAR2. Der entscheidende Vorteil liegt hier in der technologischen Infrastruktur. OSKAR stellt für jedes Kind-Depot eine eigene, dedizierte IBAN zur Verfügung.

Dank dem IBAN-Ansatz müssen Verwandte den Eltern kein Bargeld mehr geben oder es auf deren Privatkonto überweisen. Sie können bequem per Dauerauftrag oder Einzelüberweisung direkt auf das Verrechnungskonto des Kindes bei OSKAR einzahlen. Sobald das Geld eingeht, wird es automatisch gemäß der gewählten Strategie in das ETF-Portfolio investiert. Es gibt keine ungenutzten Cash-Bestände und keine Notwendigkeit für die Eltern, als „Zwischenhändler“ für das Geld zu agieren.

💡 Checkliste: So schenkt man heute richtig Möchtest du deinem Enkelkind langfristig eine Freude machen? So einfach funktioniert der moderne „Umschlag“: IBAN statt Bargeld: Frage die Eltern nach der Depot-IBAN des Kindes

Dauerauftrag einrichten: Schon 25 € im Monat bewirken über 18 Jahre kleine Wunder (siehe Tabelle)

Anlass-Sparen: Nutze Einzelüberweisungen für Taufe, Geburtstag oder Weihnachten, das Geld wird sofort investiert

Steuervorteil sichern: Durch die Anlage auf den Namen des Kindes bleibt der Zuwachs für das Enkelkind meist komplett steuerfrei



Nachhaltigkeit und Risikosteuerung im Fokus

Ein moderner Vermögensaufbau für die nächste Generation sollte zudem zwei weitere Faktoren berücksichtigen: Ethik und Sicherheit. Viele Eltern legen heute Wert auf ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance). Das bedeutet, dass bei der Auswahl der ETFs Unternehmen ausgeschlossen werden, die in kontroversen Branchen wie Rüstung oder Tabak tätig sind oder Umweltstandards missachten.

Die Asset Allokation, also die Mischung aus risikoreicheren Aktien und wertstabileren Anleihen, muss zudem zum Alter des Kindes passen. Während bei einem Neugeborenen eine hohe Aktienquote aufgrund der langen Laufzeit sinnvoll ist, kann es kurz vor dem 18. Geburtstag ratsam sein, das Risiko zu reduzieren. Ein automatisierter Service übernimmt dieses Rebalancing und sorgt dafür, dass die ursprüngliche Strategie gewahrt bleibt, ohne dass die Eltern die Märkte täglich beobachten müssen.

Ein ganzheitlicher Ansatz geht zudem über reine Aktien-ETFs hinaus. Um das Depot zusätzlich gegen extreme Kaufkraftverluste abzusichern, integrieren Anbieter wie OSKAR neben globalen Aktien auch Sachwerte wie Gold oder inflationsgeschützte Anleihen in die Anlagestruktur.

Fazit: Effizienz schlägt Tradition

Der Bargeld-Umschlag ist ein Relikt aus einer Zeit, in der das Sparbuch noch Zinsen abwarf. In der heutigen Marktsituation ist er eine Form der schleichenden Enteignung des kindlichen Vermögens. Der Übergang zu einer automatisierten, ETF-basierten Lösung ist daher unverzichtbar und durch die Vergabe einer eigenen IBAN, wie es OSKAR2 praktiziert, wird das Sparen für Kinder zu einem Gemeinschaftsprojekt der gesamten Familie.

Es entlastet die Eltern von der Buchhaltung und stellt sicher, dass jeder Euro, ganz egal ob von den Großeltern, Paten oder Eltern, sofort dort arbeitet, wo er den größten Nutzen stiftet: im Zinseszins-Kreislauf des globalen Kapitalmarkts.

Häufige Fragen zum digitalen Kinder-Depot

Ab welchem Betrag lohnt sich die Anlage?

Dank moderner Bruchteil-Käufe kann man bereits ab 25 € monatlich oder einmalig starten. Jeder Euro profitiert ab dem ersten Tag vom Zinseszins.

Gehört das Geld rechtlich dem Kind?

Bei einer Eröffnung auf den Namen des Kindes (wie bei OSKAR möglich) ist das Kind der rechtliche Eigentümer. Das schützt das Vermögen und sichert die steuerlichen Freibeträge des Kindes.

Wie flexibel ist das Ersparte?

Auch wenn der Anlagehorizont langfristig sein sollte, bleibt das Geld verfügbar. Es gibt keine festen Laufzeiten. Auszahlungen oder Anpassungen der Sparrate sind jederzeit möglich.

Was passiert, wenn die Kurse fallen?