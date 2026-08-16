Festgeld: Warum die Zinstreppe jetzt die beste Zins-Strategie ist

Das Wichtigste in Kürze Keine Zeit, den ganzen Artikel zu lesen? Hier sind die Kernpunkte für dich: Zinswende: Die EZB hat im Juni 2026 die Leitzinsen erstmals seit rund drei Jahren wieder angehoben – die weitere Richtung ist offen.

Die EZB hat im Juni 2026 die Leitzinsen erstmals seit rund drei Jahren wieder angehoben – die weitere Richtung ist offen.

Strategie: Bei der Zinstreppe verteilst du dein Festgeld auf mehrere Laufzeiten und legst fällige Tranchen jährlich neu an.

Bei der Zinstreppe verteilst du dein Festgeld auf mehrere Laufzeiten und legst fällige Tranchen jährlich neu an.

Vorteil: Die Staffelung kombiniert planbare Zinsen mit regelmäßiger Verfügbarkeit – unabhängig davon, wohin sich das Zinsniveau bewegt.

Die Staffelung kombiniert planbare Zinsen mit regelmäßiger Verfügbarkeit – unabhängig davon, wohin sich das Zinsniveau bewegt.

Konditionen: Aktuell sind beim Festgeld je nach Laufzeit bis zu rund 3,1 Prozent Zinsen pro Jahr möglich.

Lange kannten die Sparzinsen nur eine Richtung: nach unten. Damit ist vorerst Schluss. Am 11. Juni 2026 hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte angehoben – die erste Erhöhung seit rund drei Jahren. Der für Sparer maßgebliche Einlagensatz liegt seither bei 2,25 Prozent. Wenn du Geld sicher parken willst, stellt sich damit eine alte Frage neu: kurz oder lang anlegen? Eine Antwort, die beides verbindet, ist die Zinstreppe.

Zinsumfeld: EZB lässt die Richtung offen

Hintergrund der Zinswende ist der wieder erstarkte Inflationsdruck: Vor allem gestiegene Energiepreise haben die Teuerung im Euroraum auf zuletzt 2,8 Prozent getrieben – deutlich über das EZB-Ziel von 2,0 Prozent. Auf ihrer Sitzung Ende Juli legten die Währungshüter dennoch eine Zinspause ein. Ob beim nächsten Entscheid am 10. September eine weitere Erhöhung folgt, ist offen.

Genau diese Unsicherheit macht die Laufzeitwahl beim Festgeld so knifflig: Bindest du dich lange, verpasst du womöglich steigende Zinsen. Legst du nur kurz an, riskierst du bei einer erneuten Zinswende nach unten die schlechtere Wiederanlage. Wer auf die richtige Richtung wettet, gewinnt – wer falsch liegt, ärgert sich. Die gute Nachricht: Du musst gar nicht wetten.

So funktioniert die Festgeld-Zinstreppe

Die Zinstreppe – auch Treppenstrategie oder Leiterstrategie genannt – löst dieses Dilemma durch Staffelung: Du teilst deine Anlagesumme in gleich große Tranchen und legst diese mit unterschiedlichen Laufzeiten an, etwa über ein, zwei und drei Jahre. Jedes Jahr wird so eine Tranche fällig. Dieses Geld steht dir dann entweder zur Verfügung – oder du legst es zum aktuellen Zins auf der längsten Stufe der Treppe neu an.

Nach wenigen Durchläufen liegt dein gesamtes Kapital in länger laufenden, meist besser verzinsten Anlagen – und trotzdem kommst du jedes Jahr an einen Teil deines Geldes heran. Die Treppe funktioniert übrigens nicht nur mit drei Stufen: Je nach Anlagesumme und Planungshorizont kannst du sie auch mit vier oder fünf Laufzeiten bauen. Passende Angebote für jede Stufe zeigt dir der Festgeld-Vergleich.

Rechenbeispiel: 30.000 Euro auf drei Stufen

Wie das konkret aussieht, zeigt eine Musterrechnung: Angenommen, du möchtest 30.000 Euro sicher parken, brauchst aber eventuell jährlich Zugriff auf einen Teil davon. Du verteilst die Summe auf drei Tranchen à 10.000 Euro; die Beispielzinsen orientieren sich am aktuellen Marktumfeld:

Tranche Laufzeit Beispielzins p.a. Zinsertrag gesamt 10.000 € 1 Jahr 3,00 % 300 € 10.000 € 2 Jahre 3,00 % 600 € 10.000 € 3 Jahre 3,10 % 930 € Gesamt: 30.000 € – – 1.830 €

Ohne Zinseszinseffekt kommen so 1.830 Euro an Zinsen zusammen. Nach einem Jahr wird deine erste Tranche frei – und du kannst sie erneut für drei Jahre anlegen, zu den dann gültigen Konditionen. Steigen die Zinsen bis dahin, profitierst du direkt davon. Fallen sie, sind deine übrigen Tranchen weiterhin zu den alten, höheren Sätzen verzinst.

Kurz, lang oder Treppe – was ist besser?

Eine Garantie auf den höchsten Ertrag bietet dir die Zinstreppe nicht: Steigen die Zinsen kräftig, wären reine Kurzläufer im Rückblick besser gewesen; fallen sie deutlich, hätte sich die lange Einmalanlage gelohnt. Da sich die Zinsentwicklung aber – wie die überraschende EZB-Kehrtwende zeigt – kaum seriös prognostizieren lässt, ist die Treppe der pragmatische Mittelweg: Sie sichert einen Teil deines Kapitals gegen fallende Zinsen ab und hält zugleich jährlich Geld für bessere Angebote oder ungeplante Ausgaben bereit.

Genau darin liegt der Punkt: Rückblickend gibt es immer eine Laufzeit, die besser abgeschnitten hätte – doch die kennt vorher niemand. Die Zinstreppe ist die beste Zins-Strategie für alle, die nicht prognostizieren, sondern planen wollen: Sie liefert in jedem Zinsszenario ein ordentliches Ergebnis, statt in einem zu glänzen und im anderen zu enttäuschen.

Zwei Dinge solltest du beim Bauen deiner Treppe beachten: Erstens gilt die gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Person und Bank – bei größeren Summen verteilst du die Tranchen also besser auf mehrere Institute. Zweitens lohnt sich die Treppe nur mit Geld, das du wirklich planbar entbehren kannst. Für deinen Notgroschen bleibt ein Tagesgeldkonto die bessere Wahl, denn dort kommst du jederzeit an dein Erspartes. Wie zum Beispiel bei Trade Republic. Hier bekommst du aktuell 2,25% Zinsen auf dein Guthaben.

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Steuervorteil: Zinsen fließen Jahr für Jahr

Ein oft übersehener Pluspunkt der Zinstreppe: Sie macht auch die Steuerseite übersichtlicher. Auf Zinserträge fallen 25 Prozent Abgeltungsteuer plus Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer an – steuerfrei bleiben sie nur bis zum Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro pro Person und Jahr (2.000 Euro bei gemeinsam Veranlagten). Legst du eine größere Summe komplett in ein mehrjähriges Festgeld an, bei dem die Zinsen erst am Laufzeitende ausgezahlt werden, fließt dir der gesamte Ertrag in einem einzigen Jahr zu – und sprengt den Freibetrag womöglich deutlich. Bei der Zinstreppe verteilen sich die Zuflüsse dagegen planbar über mehrere Jahre, sodass du deinen Sparerpauschbetrag Jahr für Jahr ausschöpfen kannst. Denk daran, deiner Bank einen Freistellungsauftrag zu erteilen – sonst führt sie die Steuer auch auf Erträge unterhalb des Freibetrags ab.

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Fazit: Struktur schlägt Prognose

Willst du nicht auf die richtige Zinswette angewiesen sein, fährst du mit der Zinstreppe gut – gerade jetzt, da die EZB selbst offenlässt, wohin die Reise geht. Entscheidend für deinen Ertrag bleibt die Wahl der Bank: Zwischen Spitzen- und Durchschnittskonditionen liegen beim Festgeld oft mehrere Zehntelprozentpunkte pro Jahr. Ein regelmäßiger Blick in den Festgeld-Vergleich lohnt sich deshalb bei jeder Stufe deiner Treppe.