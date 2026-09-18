Finanz-Apps: Diese fünf Tools sparen Gebühren und Steuern

Das Wichtigste in Kürze Keine Zeit, den ganzen Artikel zu lesen? Hier sind die Kernpunkte für dich: Das Problem: Der App-Store quillt über vor Finanz-Tools – die wenigsten davon bringen Anlegern messbar mehr Geld.

Der App-Store quillt über vor Finanz-Tools – die wenigsten davon bringen Anlegern messbar mehr Geld.

Der Hebel: Rendite lässt sich nicht steuern, Kosten und Steuern schon. Genau hier setzen die fünf Apps an.

Rendite lässt sich nicht steuern, Kosten und Steuern schon. Genau hier setzen die fünf Apps an.

Das Ergebnis: Rund 4.100 Euro Unterschied nach 20 Jahren – allein durch die Wahl des Depots.

Rund 4.100 Euro Unterschied nach 20 Jahren – allein durch die Wahl des Depots.

Neu seit Juli 2026: ELSTER erlaubt einfachen Fällen die Steuererklärung mit einem einzigen Klick.

Die Marktrendite kann niemand beeinflussen, Kosten und Steuern schon. Fünf Apps setzen genau dort an – vom Depot über die Quellensteuer bis zur Steuererklärung, die seit Juli 2026 für einfache Fälle mit einem Klick funktioniert.

Wer in den App-Stores nach hilfreichen digitalen Helferlein sucht, bekommt tausende Treffer. Budget-Planer, Trading-Oberflächen, Krypto-Wallets, Spar-Assistenten. Die Auswahl ist riesig – doch der Nutzen der meisten Apps überschaubar. Dabei braucht es für den Vermögensaufbau gar kein Dutzend Tools. Es braucht für den Start vielleicht eine Handvoll. Diese decken alle Stellen ab, an denen Anlegern typischerweise Geld verloren geht: beim Handel, beim Überblick, bei ausländischen Dividenden, beim Finanzamt und beim eigenen Konsum.

Zwei Anmerkungen vorweg:

Die Marktrendite kann niemand beeinflussen. Kosten und Steuern schon. Und genau dort greifen die folgenden Apps – die meisten davon kostenlos oder mit einem kostenfreien Einstiegsmodell. Für jede dieser fünf Kategorien gibt es eine ganze Reihe brauchbarer Anbieter, oft ein Dutzend und mehr. Wir stellen hier exemplarisch je eine App vor, die den Einstieg besonders leicht macht – und nennen in jedem Abschnitt Alternativen. Welche davon am besten passt, hängt vom eigenen Depot, vom Budget und davon ab, wie viel Handarbeit man akzeptieren will.

1. Das Depot: finanzen.net ZERO

Ohne Depot geht nichts. Und weil jede Ordergebühr direkt die Rendite schmälert, ist ein günstiger Anbieter die Grundlage für alles Weitere. Wie viel dabei zusammenkommt, haben wir bereits im Rahmen eines weiteren Ratgeber-News-Artikels durchgerechnet. Beim Wechsel von einer klassischen Direktbank zu einem Neobroker sparen Anleger schnell mehr als 130 Euro im Jahr.

Einer der Anbieter ist finanzen.net ZERO¹, der Broker von finanzen.net, und Kostensieger der Stiftung Warentest (12/2025). Wie gut sich eine App im Alltag bedienen lässt, verraten Testberichte allerdings selten – dafür lohnt der Blick in die Store-Bewertungen. Dort steht ZERO bei 4,7 von 5 Sternen (über 26.600 Bewertungen im Apple App Store) und 4,6 Sternen (rund 24.700 Rezensionen bei Google Play), bei mehr als 500.000 Downloads. Gelobt werden dort vor allem die Übersichtlichkeit und die Kursalarme, kritisiert unter anderem die Darstellung von Stopp-Orders.

Neu ist die AI Analyse. Sie bündelt Kapitalmarktdaten von FactSet, Quartr, TipRanks und TraderFox mit den Nachrichten von finanzen.net und zeigt Anlegern die Innensicht aus Geschäftsberichten und Earnings Calls, die Einschätzungen externer Analysten samt Kurszielen sowie Chancen und Risiken auf einen Blick. Das nimmt die Recherche ab, nicht das Urteil. Registrierte Nutzer von finanzen.net können die Analyse kostenlos im Web und in den Apps verwenden.

In eigener Sache

Beliebt in den Stores, günstig im Handel Du brauchst ein Depot, um loszulegen? Bei finanzen.net ZERO¹, dem Broker von finanzen.net, handelst du beim Kostensieger der Stiftung Warentest (12/2025) – mit 4,7 Sternen im App Store und 4,6 Sternen bei Google Play. Starte hier mit wenigen Klicks. Welcher Broker zu deinem Handelsverhalten passt, hängt von Ordergröße, Sparplan und Handelsplatz ab. Alle Konditionen im Überblick findest du in unserem großen Online-Broker-Vergleich.

2. Der Überblick: Portfolio Tracker

Wer über mehrere Jahre spart, verliert schnell den Überblick, wie das Depot tatsächlich zusammengesetzt ist. Das Problem entsteht schleichend: Ein Welt-ETF gewichtet nach Marktkapitalisierung und kann so wie derzeit schnell US-lastig werden. Ein Technologie-ETF verstärkt genau diese Schwergewichte, Einzelaktien oft ebenfalls. Fünf Positionen im Depot sind dann nicht fünf voneinander unabhängige Wetten.

Portfolio-Tracker durchleuchten Portfolios auf genau solche Klumpenrisiken. Einer der Anbieter ist der Finanzmanager von extraETF. Die Free-Version ist kostenfrei und deckt ein Portfolio, eine Watchlist und einen Kursalarm ab, inklusive Datenimport per Bankanbindung oder PDF. Wer mehr braucht, muss zahlen. Alternativen mit ähnlichem Zuschnitt sind Parqet und Getquin, beide mit kostenloser Basisversion.

3. Die vergessene Steuer: Kein Geld mehr verschenken

Ausländische Staaten behalten auf Dividenden Quellensteuer ein – oft mehr, als das Doppelbesteuerungsabkommen vorsieht. Die Schweiz zieht 35 Prozent ab, angerechnet werden in Deutschland nur 15 Prozentpunkte. Die restlichen 20 Prozentpunkte sind rückforderbar, verfallen aber, wenn niemand den Antrag stellt.

Ein Beispiel: Bei 15.000 Euro in Schweizer Aktien und drei Prozent Dividendenrendite fließen 450 Euro brutto. Davon behält die Schweiz 157,50 Euro ein, rund 90 Euro davon lassen sich zurückholen. DivTax digitalisiert diesen Antragsprozess und verlangt dafür 30 Prozent des Erstattungsbetrags, mindestens jedoch 30 Euro. Sinnvoll wird der Service, wenn Anleger mehrere Jahre bündeln – rückwirkende Anträge sind je nach Land über drei bis fünf Jahre möglich. Der Erstattungsrechner ist kostenlos, gezahlt wird erst bei Antragstellung.

DivTax ist dabei nicht der einzige Anbieter: Divizend aus München digitalisiert denselben Prozess und deckt ein etwas anderes Länderportfolio ab. Kostenlos bleibt der Weg in Eigenregie – das Bundeszentralamt für Steuern stellt unter bzst.de die ausländischen Antragsformulare bereit. Das kostet nur Zeit, dafür keine Provision.

4. Die Steuererklärung: Einfach mehr rausholen

Die Kapitalertragsteuer wird zwar automatisch abgeführt, doch ohne Steuererklärung bleiben nicht ausgeschöpfte Freistellungsaufträge, Verlusttöpfe bei mehreren Depots oder anrechenbare Quellensteuer liegen. Der Durchschnitt spricht ohnehin für die Abgabe: Laut Statistischem Bundesamt erhielten zuletzt 13,2 Millionen Steuerpflichtige eine Erstattung – im Schnitt 1.240 Euro.

Seit Juli 2026 bietet die kostenlose App MeinELSTER+ die Funktion „Steuererklärung mit einem Klick“. Sie richtet sich an einfache Fälle – Singles ohne Kinder mit Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit oder Rente – und erstellt aus den beim Finanzamt vorliegenden Daten und Pauschalen einen fertigen Vorschlag, den Nutzer nur noch prüfen und bestätigen. Ganzjährig lassen sich zudem Belege abfotografieren und im ELSTER-Konto ablegen. Voraussetzung ist ein Mein-ELSTER-Benutzerkonto.

Wer sich mehr Führung wünscht, findet sie bei kommerziellen Anbietern wie WISO Steuer, Taxfix oder Steuerbot. Sie fragen den Sachverhalt im Dialog ab und weisen auf übersehene Posten hin, kosten dafür je nach Fall zwischen rund 25 und 40 Euro pro Erklärung. ELSTER bleibt der einzige vollständig kostenlose Weg.

5. Die Basis: Wo liegen Sparpotenziale?

Die beste Kostenoptimierung nützt wenig, wenn am Monatsende nichts zum Investieren übrig bleibt. Wer wissen will, wohin das Geld tatsächlich fließt, braucht ein Haushaltsbuch – und dafür muss niemand zahlen.

Die App „Mein Budget – Ausgaben im Griff“ stammt von der gemeinnützigen Stiftung Deutschland im Plus und ist dauerhaft kostenlos und werbefrei. Es gibt weder Bezahlversion noch Abo. Erfasst werden Einnahmen, Ausgaben, Fixkosten, Sparziele und Limits für einzelne Kategorien; wiederkehrende Posten lassen sich automatisieren. Eine Kontoanbindung bietet die App bewusst nicht – wer möchte, legt ein reines Offline-Konto ohne Registrierung an, die Daten bleiben dann auf dem Gerät. Das kostet Disziplin, bringt aber genau den Effekt, den automatische Kategorisierung oft verschenkt: Man sieht jede Ausgabe in dem Moment, in dem man sie einträgt.

Der Hebel ist größer, als er wirkt. Wer 20 Euro monatlich an vergessenen Abos aufspürt und stattdessen anlegt, kommt bei sechs Prozent Rendite über 20 Jahre auf gut 9.200 Euro zusätzlich.

Fazit: Kosten sind der einzige verlässliche Hebel

Keine dieser Apps verspricht eine höhere Marktrendite – und keine kann das seriös. Was sie leisten, ist etwas anderes: Sie verhindern vermeidbare Verluste. Gebühren, unnötig gezahlte Quellensteuer, nicht abgegebene Steuererklärungen und übersehene Abos summieren sich über zwei Jahrzehnte auf einen fünfstelligen Betrag. Der Aufwand dafür beschränkt sich auf ein paar Stunden Einrichtung.

Den größten Einzelhebel bildet dabei die Depotwahl. Wer die Grundlage schaffen will, findet im Online-Broker-Vergleich die aktuellen Konditionen im Überblick.