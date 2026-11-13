Finanzen invest CEO Muhamad Chahrour: “Kaufen, wo man sich informiert. Das gibt ’s nur bei uns”

Aus finanzen.net ZERO ist Finanzen invest geworden, und für Kundinnen und Kunden kommt einiges dazu: Mit dem Broker Cockpit und einem Depot bei Finanzen invest¹ kaufst du Aktien direkt auf Finanzen.net. Mit Tradegate gibt es einen zweiten Handelsplatz, das Derivate-Angebot wächst, und Finanzen.net plus liefert die Einordnung zu Kursbewegungen. CEO Muhamad Chahrour erklärt, was du davon hast und warum ein neuer Name allein nicht reicht.

Herr Chahrour, beim Launch-Event in Frankfurt haben Sie Finanzen invest, das Broker Cockpit und Finanzen.net plus auf die Bühne gebracht. Was bedeutet dieser Tag nun für Kundinnen und Kunden und auch für das Unternehmen nach dieser langen Vorarbeit?

Dieser Tag ist ein Startschuss. Für die Kundinnen und Kunden von Finanzen invest und auch für uns als Team ist das der Beginn des nächsten Kapitels der Finanzen Gruppe. Wir haben ein Jahr lang daran gearbeitet, Finanzen.net, unseren Broker und unsere Analysewerkzeuge zu einer Plattform zusammenzuführen. Für unsere Kundinnen und Kunden heißt das: Sie lesen eine Nachricht, prüfen Daten- und Faktenlage und können die Aktie direkt kaufen, ohne die Seite zu verlassen. Von der Nachricht direkt in die Order: Das gibt es im deutschsprachigen Raum kein zweites Mal. Unsere Kunden kaufen dort, wo sie sich informieren, deshalb der Claim: „Wissen, das handelt“.

Von der Nachricht direkt in die Order: Das gibt es im deutschsprachigen Raum kein zweites Mal. Muhamad Chahrour CEO finanzen.net Group Zur Quelle

Bei aller Aufbruchstimmung: Der Markt ist verteilt, fast alle werben mit null Euro, und Ihr eigener Brand Tracker 2026 ist ernüchternd. Ungestützt nennen 38,1 Prozent der Anleger Trade Republic, 9,2 Prozent comdirect, aber nur 2,7 Prozent finanzen.net ZERO/Finanzen invest, obwohl Finanzen.net jeden Monat fünf bis sechs Millionen Menschen erreicht. Reicht da ein neuer Name?

Nein, ein neuer Name allein ändert erstmal nichts, und das behaupten wir auch nicht. Die Zahl ist unbequem, aber sie stimmt: Außerhalb unseres Portals kennt uns kaum jemand. Dieselbe Untersuchung zeigt aber auch, wo unser Hebel liegt. Unter den Nutzern von Finanzen.net können sich 76,4 Prozent vorstellen, bei uns Kunde zu werden, bei Trade Republic sind es 41,5 Prozent, bei comdirect 35,6 Prozent. Wir genießen ein höheres Vertrauen als jeder Wettbewerber. Unser Problem ist also weniger das Angebot als die Sichtbarkeit. Kostenlos handeln ist kein Differenzierungsmerkmal mehr, unterscheiden kann sich ein Broker aber über das, was vor der Order passiert: eine Redaktion mit mehr als 25 Jahren Börsenerfahrung, eine KI-Aktienanalyse und jetzt das Broker Cockpit, mit dem man dort kauft, wo man liest.

Bleiben wir bei den Kundinnen und Kunden. Was haben sie ab sofort konkret davon, bei Finanzen invest zu sein?

Vier Dinge. Erstens können sie Aktien über die Finanzen invest App oder jetzt direkt auf Finanzen.net kaufen, über das Broker Cockpit, ohne in eine andere App zu wechseln. Zweitens haben wir mit Tradegate den größten deutschen Handelsplatz für Privatanleger angebunden. In Verbindung mit gettex bedeutet das nun mehr Auswahl und längere Handelszeiten für unsere Kundinnen und Kunden. Drittens bauen wir das Derivate-Angebot deutlich aus, aktuell sind es sechs Emittenten, wir erhöhen auf acht – zu unschlagbaren Preisen. Viertens steht die KI-Aktienanalyse für Kunden dauerhaft kostenlos bereit. Wer zusätzlich Einordnung will, bekommt sie mit Finanzen.net plus. An unserem Setup und unserem 0-Euro-Preisversprechen ändert sich nichts.

In eigener Sache

Fangen wir beim Broker Cockpit an. Wie funktioniert der Handel direkt auf Finanzen.net, und was spart man dabei?

Vor allem den Umweg. Bisher musste man nach dem Lesen in die Broker-App wechseln, sich einloggen und das Wertpapier erneut suchen, während sich der Kurs womöglich schon bewegte. Jetzt genügt ein Klick auf „Kaufen“: Die Ordermaske öffnet sich mit dem eingetragenen Wertpapier, die Suche nach der ISIN entfällt, die Seite bleibt im Hintergrund offen. Freigegeben wird einmal pro Sitzung per TAN. Im Cockpit sehen Kunden außerdem Depotwert, Positionen, offene Orders sowie erhaltene und erwartete Dividenden. Sie können Positionen direkt nach dem Kauf mit einem Stopkurs absichern und mit der Multi-Order mehrere Wertpapiere in einem Vorgang handeln. Das Cockpit läuft im Web und ist mit ähnlicher Funktion in die Finanzen.net-Apps integriert.

Wenn das Kaufen nur noch einen Klick entfernt ist: Verleitet das nicht zu unüberlegten Orders?

Die Entscheidung bleibt immer beim Anleger, und das ist richtig so. Wir nehmen niemandem das Nachdenken ab, wir nehmen nur Reibung und Medienbrüche aus dem Prozess. Gerade weil die Order näher an die Information rückt, ist es uns wichtig, dass auf derselben Seite Kennzahlen, Nachrichten und Analysen stehen. Wer vorbereitet ist, profitiert vom kurzen Weg. Und vor dem Absenden sieht jede Kundin und jeder Kunde Kurs, Handelsplatz und den geschätzten Gesamtbetrag.

Wir nehmen niemandem das Nachdenken ab. Die Entscheidung bleibt immer beim Anleger. Muhamad Chahrour CEO finanzen.net Group Zur Quelle

Neu ist Tradegate als zweiter Handelsplatz neben gettex, Xetra soll folgen. Was bringt das Anlegern?

Mehr Auswahl und längere Handelszeiten. Tradegate ist auf Privatanleger spezialisiert, die größte Börse für den Retailhandel in Deutschland und hatte 2025 ein Rekord-Handelsvolumen von rund 480 Milliarden Euro. Über Tradegate handeln Kunden von 7:30 bis 22:00 Uhr, über gettex bis 23:00 Uhr. Xetra folgt im ersten Halbjahr 2027. Wir bieten den Kunden die Börsen, die sie sich wünschen.

Auch bei Derivaten bauen Sie aus. Was bekommen aktive Anleger?

Zugang zu Millionen von Hebelprodukten und Zertifikaten der großen Emittenten, ab 0 Euro Ordergebühr zuzüglich marktüblicher Spreads. BNP Paribas und Société Générale kommen hinzu. Für aktive Anleger ist das ein wichtiger Baustein, weil sie Produkte verschiedener Anbieter vergleichen und dort kaufen können, wo die Konditionen passen. Die klare Vision ist, das beste Derivate-Angebot Deutschlands zu entwickeln, und wir sind fast da.

Finanzen invest-Oberfläche mit Derivate-Angebot.

Mit Finanzen.net plus kostet ein Teil der Inhalte jetzt Geld. Warum sollten Leserinnen und Leser für etwas zahlen, das es bisher kostenlos gab?

Sie zahlen nicht für das, was es bisher gab. Die tagesaktuellen Nachrichten bleiben frei zugänglich. Finanzen.net hat viele gute Daten und Sekundärinhalte, aber es fehlten Einordnung und Meinung. Genau das liefert Plus, börsentäglich: Was bedeuten Quartalszahlen für die Aktie, wie sind sie zu bewerten, welche Idee ergibt sich daraus? Dazu Analysen, Trading-Setups und eine eigene Meinungsrubrik. Gedacht ist Plus für aktive Anlegerinnen und Anleger, die Ideen suchen. Wer testen will, zahlt für vier Wochen 1 Euro. Danach kostet der Pass 12,90 Euro je vier Wochen, der Jahres-Pass 129 Euro bei zwölf Monaten Laufzeit. Außerdem sind die Plus-Seiten werbefrei. Plus läuft über denselben Login wie Finanzen.net und das Depot, zum Start im Web. Auch hier ist das Ziel, den Investitionsprozess medienbruchfrei zu gestalten, das heißt aus einem Plus-Artikel ohne Umweg ins Broker Cockpit zu gelangen.

Für wen bauen Sie das alles: für Einsteiger mit Sparplan oder für Profis?

Für aktive und börseninteressierte Selbstentscheider. In Deutschland investieren rund 14 Millionen Menschen in Aktien, Fonds oder ETFs, und rund fünf Millionen davon entscheiden selbst, was sie kaufen. Sie brauchen Information, Einordnung und einen schnellen Weg zur Order, und genau das bündeln wir auf einer Plattform. Gleichzeitig liegen bei privaten Haushalten fast zwei Billionen Euro auf Tagesgeld- und Girokonten, im Schnitt mit rund einem halben Prozent verzinst. Dieses Geld arbeitet praktisch nicht, es verliert sogar an Wert. Wenn wir einen Teil davon in die Hände informierter Anlegerinnen und Anleger bringen, ist viel gewonnen.

Drei Viertel Ihrer Nutzer können sich vorstellen, Kunde bei Ihnen zu werden. Trotzdem hat der Broker erst gut 500.000 Kunden. Woran scheitert es?

Scheitern ist das absolut falsche Wort. Wir sind einer der jüngsten Broker in Deutschland und haben das Vertrauen von über 500.000 Kunden gewonnen, die uns 14 Milliarden Euro anvertrauen. Es gilt, die Sichtbarkeit zu erhöhen, denn Vorstellen ist eben noch nicht Eröffnen. Im Schnitt besuchen rund 80 Prozent der aktiven Trader in Deutschland einmal im Monat Finanzen.net, um sich zu informieren. Ihre Order führen viele aber bei einem anderen Broker aus, überwiegend aus Unwissenheit und vielleicht auch dem eingeschränkten Produktangebot in der Vergangenheit. Beide Lücken haben wir nun geschlossen und mit dem Broker Cockpit Einzigartiges geschaffen: Information, Analyse und Handel gehören zusammen.

Zum Schluss: Wo soll Finanzen invest in einigen Jahren stehen?

Unser Ziel ist klar: Wir wollen Finanzen invest gemeinsam mit unserem Portal zur ersten Wahl für anspruchsvolle Anleger in Deutschland machen. Heute bieten wir mehr als 500.000 Kundinnen und Kunden Zugang zur Börse, dafür sind wir unglaublich dankbar. Bis 2030 wollen wir diese Zahl mindestens verdoppeln. Wir sehen es als unsere Verpflichtung an, den Anforderungen der deutschen Selbstentscheider nachzukommen. Dafür stehen wir seit über einem Vierteljahrhundert.