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Finanzen invest: Von der Analyse bis zur Order in einer App

Recherche, Multiorder und Depotübersicht: Was die Finanzen investApp im Alltag leistet – von der AI Analyse bis zum Sparplan ab 1 Euro.

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Bildquelle: Finanzen invest / Finanzen.net Ratgeber

In eigener Sache

Recherche im Browser, Order in der App, Depotübersicht im dritten Fenster: Wer investiert, springt oft zwischen Tools hin und her. Die Finanzen invest App bündelt diese Schritte – und hat zuletzt vor allem beim Research nachgelegt.

Der Weg von der Investmentidee zur ausgeführten Order verläuft in der Praxis selten geradlinig. Anleger lesen morgens eine Nachricht auf dem Smartphone, suchen anschließend Kennzahlen und Analystenmeinungen zusammen, wechseln in die Broker-App, tippen ISIN oder Wertpapiernamen dort erneut in die Suche – und stellen fest, dass der Kurs inzwischen woanders steht. Jeder dieser Brüche kostet Zeit. Und wer für eine Entscheidung drei Anläufe braucht, lässt die Idee irgendwann ganz liegen. Genau hier setzt die App von Finanzen invest¹ an, dem Broker von finanzen.net.

Research in der Ordermaske

Seit Ende August steht Nutzern die finanzen.net AI Analyse zur Verfügung. Sie führt Kapitalmarktdaten von FactSet, Quartr, TipRanks und TraderFox mit den Nachrichten von finanzen.net zusammen: die Innensicht aus Geschäftsberichten und Earnings Calls, die Einschätzungen externer Analysten samt Kurszielen sowie Chancen und Risiken – gebündelt auf einer Seite statt verteilt auf ein Dutzend Quellen. Registrierte Nutzer von finanzen.net können die Analyse kostenlos im Web und in den Apps aufrufen. Wer zusätzlich ein Depot bei Finanzen invest führt, findet sie direkt in der Handelsumgebung wieder, von der Idee bis zur Order ohne Umgebungswechsel. Die Recherche nimmt das Tool ab, das Urteil nicht.

Mehrere Werte, ein Vorgang

Ein zweiter Zeitfresser sind Themen-Investments. Ein Megatrend besteht selten aus einer einzigen Aktie – wer künstliche Intelligenz mit zehn Werten abbilden will, arbeitet klassisch zehn komplette Kaufvorgänge nacheinander ab, jeder mit eigener Suche, Ordermaske und Freigabe. Per Multiorder stellen Anleger den gewünschten Korb einmal zusammen und geben ihn gebündelt in Auftrag. Alle Positionen gehen zum selben Zeitpunkt in den Handel, das Depot bildet die geplante Zusammensetzung also tatsächlich ab. Vorgefertigte Investmentideen und Modellportfolios in der App dienen dabei als Ausgangspunkt für die eigene Auswahl – nicht als Empfehlung.

Wenn der Kurszettel die Idee ausbremst

Die dritte Hürde hat nichts mit Zeit oder Information zu tun, sondern mit dem Preisschild. Wer 50 Euro im Monat anlegen will, scheitert bei manchem Wunschwert schon am Kurswert einer einzelnen Aktie: Die Idee steht, die Order kommt trotzdem nicht zustande. Bei Finanzen invest beginnen Sparraten deshalb bei einem Euro. Weil dabei auch Bruchstücke ins Depot gebucht werden, lässt sich eine Aktie mit einem beispielsweise dreistelligen Euro-Kurswert in monatlichen Schritten aufbauen, statt erst über Monate den Betrag zusammensparen zu müssen um endlich einen Anteilsschein kaufen zu können. Aktien, ETFs und Kryptowährungen liegen dabei im selben Depot – die Aufteilung des Portfolios auf mehrere Anbieter entfällt.

Was die Store-Bewertungen zeigen

Wie gut sich eine App im Alltag bedienen lässt, verraten Testberichte nur eingeschränkt – dafür lohnt der Blick in die App-Stores. Dort steht Finanzen invest bei 4,7 von 5 Sternen (über 26.600 Bewertungen im Apple App Store) und 4,6 Sternen (rund 26.000 Rezensionen bei Google Play). Gelobt werden vor allem die Übersichtlichkeit und die Kursalarme. Kritik gibt es ebenfalls, etwa an der Darstellung von Stopp-Orders. Auch die Beschränkung auf den Handelsplatz Gettex ist ein Punkt, der nicht zu jedem Handelsverhalten passt.

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Einordnung

Die drei Funktionen ergänzen sich, lassen sich aber auch getrennt voneinander nutzen. Die AI Analyse taugt als reiner Rechercheschritt, auch wenn daraus keine Order wird. Die Multiorder greift bereits bei einem einzelnen Themenkorb, weil sie mehrere Kaufvorgänge zu einem zusammenfasst. Und die Sparrate ab einem Euro betrifft auch diejenigen, die daneben gar nicht aktiv handeln. Zusammengenommen verkürzen sie den Weg von der Idee bis zur Order. Wer gezielt an bestimmten Auslandsbörsen handeln möchte, prüft die Handelsplatzauswahl vorab. Welcher Anbieter zum eigenen Profil passt, hängt ohnehin von Ordergröße, Sparplanwunsch und Handelsplatz ab – ein Blick in den Online-Broker-Vergleich hilft bei der Einordnung.

In eigener Sache
Recherche und Order in einer Umgebung
Du willst deine Analyse und deine Order nicht länger in zwei getrennten Fenstern erledigen? Bei Finanzen invest¹, dem Broker von finanzen.net, findest du die finanzen AI Analyse direkt in der Handelsumgebung, bündelst mehrere Werte per Multiorder und startest Sparpläne ab einem Euro. Finanzen invest ist Kostensieger der Stiftung Warentest (12/2025). Starte hier mit wenigen Klicks! Alle Konditionen im Überblick findest du in unserem großen Online-Broker-Vergleich.
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Disclaimer: Die in diesem Artikel enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informations-, Bildungs- und Marketingzwecken ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Die Inhalte stellen keine Anlageberatung, Anlagestrategieempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Die Informationen berücksichtigen nicht die individuellen Anlageziele und finanzielle Situation des Lesers. Jede Anlageentscheidung sollte eigenverantwortlich getroffen und sorgfältig geprüft werden. Vor einer Anlageentscheidung sollte der Rat eines Anlage- und Steuerberaters eingeholt werden. Der Handel mit Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten ist mit hohen Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Aussagen über zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen basieren grundsätzlich auf Annahmen und Einschätzungen, die sich im Zeitablauf als nicht zutreffend erweisen können. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste, die durch die Umsetzung der in diesem Artikel genannten Informationen entstehen.

1Hinweis: ‚Finanzen invest‘ ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.

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