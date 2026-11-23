Firmendepot für GmbH und UG: Trade Republic, XTB und Lynx im Vergleich
Auch Trade Republic öffnet sich für GmbHs und UGs. Wie sich Kosten, Zinsen und Zugang im Vergleich zu anderen Anbietern unterscheiden.
In vielen GmbHs und UGs liegen Rücklagen, die über Jahre nicht für den laufenden Betrieb gebraucht werden, etwa Gewinne aus guten Jahren oder Geld für spätere Steuerzahlungen. Auf dem Geschäftskonto bringen sie oft keine Zinsen. Seit September 2026 bietet auch Trade Republic* ein Depot für Kapitalgesellschaften an. Damit kommt ein weiterer Neobroker in einen Markt, in dem Kosten, Zinsen und Zugangsbedingungen stark auseinandergehen, wie der Vergleich mit XTB und Lynx zeigt.
Warum Unternehmen ein eigenes Depot brauchen
Eine GmbH oder UG ist rechtlich eigenständig, ihr Geld gehört der Gesellschaft und nicht dem Gesellschafter. Wer es über sein privates Depot anlegen will, muss es zuerst an sich ausschütten, und dabei fallen bereits Steuern an. Ein Firmendepot läuft dagegen auf das Unternehmen, das Geld bleibt in der Gesellschaft und wird dort angelegt. Für den Wertpapierhandel braucht jede Gesellschaft zudem einen Legal Entity Identifier (LEI). Diese Kennnummer schreibt die europäische Finanzmarktregulierung vor, ohne sie lässt sich kein Firmendepot eröffnen.
Die Eröffnung ist aufwendiger als bei einem Privatdepot. Weil für Unternehmen strengere Vorgaben gelten, etwa aus dem Geldwäschegesetz, prüfen die Anbieter jeden Antrag einzeln. Verlangt werden in der Regel ein aktueller Handelsregisterauszug, der Gesellschaftsvertrag, Angaben zu den Gesellschaftern und die LEI-Nummer, teils auch Nachweise zur Herkunft des eingezahlten Geldes.
Manche Anleger gründen eine GmbH oder UG auch eigens, um darüber ihr Vermögen anzulegen. Das ist mit Aufwand verbunden: Für eine GmbH sind 25.000 Euro Stammkapital nötig, dazu kommen Gründungskosten sowie jedes Jahr Bilanz, Steuererklärung und in der Regel eine Steuerberatung. Ob sich eine solche Gesellschaft rechnet, hängt von der Höhe des Vermögens, der Anlagestrategie und der persönlichen Situation ab. Das sollte vor der Gründung mit einer Steuerberatung geklärt werden.
Wie sich Trade Republic, XTB und Lynx unterscheiden
Die drei Anbieter verfolgen unterschiedliche Preismodelle und richten sich an unterschiedliche Gesellschaften:
|Kriterium
|Trade Republic*
|XTB
|Lynx
|Rechtsformen
|GmbH und UG mit alleinigem Gesellschafter
|AG, GmbH, UG, Ltd., Einzelunternehmen, OHG, KG mit Sitz in EU oder EFTA, keine GbR
|GmbH, UG, AG mit Sitz in Deutschland, Österreich, Liechtenstein oder Luxemburg
|Ordergebühr Aktien und ETFs
|1 Euro bei Ausführung zum Bestpreis, 2 Euro bei selbst gewähltem Börsenplatz
|keine Kommission bis 100.000 Euro Handelsvolumen im Monat
|0,14 Prozent, mindestens 5,80 Euro (deutsche Aktien und ETFs)
|Zinsen auf Guthaben
|derzeit 2,5 Prozent ohne Obergrenze
|4,5 Prozent für 90 Tage auf bis zu 20.000 Euro, nur für Neukunden
|keine Angabe
|Handelsangebot
|Aktien, ETFs und weitere Anlageprodukte
|Aktien, ETFs, Devisen, CFDs
|Aktien, ETFs, Optionen, Futures, Anleihen an internationalen Börsen
|Eröffnung
|digital über App oder Web Terminal, privates Konto bei Trade Republic nötig
|Registrierung, Prüfung der Unterlagen mit Kundenberater, darunter Handelsregisterauszug und LEI
|Antrag mit Unterschrift, Postident, Prüfung der Unterlagen
Angaben der Anbieter: Pressemitteilungen von Trade Republic (September 2026) und XTB (Oktober 2026), Firmendepot-Seiten von XTB und Lynx, abgerufen im November 2026.
Trade Republic* berechnet pro Order einen festen Betrag, führt Sparpläne kostenfrei aus und verzinst Guthaben ohne Obergrenze, nimmt aber nur Gesellschaften mit einem einzigen Gesellschafter auf. XTB lässt die meisten Rechtsformen zu und erhebt bei Aktien und ETFs bis zu einem monatlichen Volumen von 100.000 Euro keine Kommission. Der höhere Zins ist auf 90 Tage und 20.000 Euro begrenzt, was danach gilt, nennt der Anbieter nicht. Lynx bietet Terminprodukte, internationale Börsen und mehrere Nutzerzugänge. Dort gilt eine Mindesteinzahlung von 20.000 Euro. Eine Depotgebühr erhebt Lynx nicht, liegen die Kommissionen eines Monats aber unter 15 Euro, wird die Differenz als Mindestaktivitätsgebühr berechnet.
Was beim Guthaben zu beachten ist
Wo nicht investiertes Geld liegt, regeln die Anbieter unterschiedlich. XTB verwahrt es nach eigenen Angaben auf Treuhandkonten bei Partnerbanken, dort greift die gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Bei XTB setzt der Zins zudem mindestens einen Trade oder eine Sparplanausführung pro Monat voraus. Trade Republic* hält das Guthaben im Firmendepot ausschließlich in Geldmarktfonds. Fondsanteile sind keine Bankeinlage, die gesetzliche Einlagensicherung gilt dafür nicht. Unabhängig vom Anbieter gilt: Zinsen und Erträge sind in der GmbH steuerpflichtig, der ausgewiesene Satz entspricht also nicht dem, was am Ende bleibt.
Worauf es bei der Wahl ankommt
Welches Firmendepot passt, hängt von der Gesellschaft und ihren Plänen ab. Rechtsform und Gesellschafterstruktur schließen manche Anbieter von vornherein aus. Danach zählen der Anlagebetrag und die Frage, wie oft gehandelt wird. Wer vor allem Guthaben verzinsen und regelmäßig sparen will, achtet auf Zinsbedingungen und Sparplankosten. Wer aktiv und international handelt, braucht eher breiten Börsenzugang und professionelle Handelswerkzeuge. Steuerliche Fragen sollten vorher mit einer Steuerberatung geklärt werden.
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