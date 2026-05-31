ETF: Gold im Depot – Warum deine Anlagestrategie eine Versicherung gegen Extremszenarien braucht

Viele Privatanleger haben in den letzten Jahren eine wichtige Lektion gelernt: Aktien-ETFs auf den MSCI World oder den S&P 500 sind hervorragende Werkzeuge für den langfristigen Vermögensaufbau. Doch wer sein Depot ausschließlich auf Aktien aufbaut, ignoriert ein fundamentales Risiko der Kapitalmärkte. Und in Phasen hoher Inflation oder geopolitischer Krisen, die Lieferketten lähmen, geraten reine Aktienportfolios oft unter massiven Druck.
Genau hier setzt ein Asset an, das in modernen DIY-Depots häufig fehlt oder falsch gewichtet wird: Gold. Es fungiert nicht als Renditetreiber im klassischen Sinne, sondern als stabilisierende Versicherung. Das Problem für dich als Anleger ist jedoch oftmals die praktische Umsetzung. Die manuelle Beimischung von Rohstoffen und Gold erfordert ständiges Monitoring und steuerliches Know-how. Genau hier zeigt sich der Vorteil moderner, automatisierter Ansätze wie bei OSKAR. Dort ist der Inflationsschutz über physisch besichertes Gold bereits in der Grundstruktur der Anlagestrategie fest verankert, ohne dass du dich um den Einzelkauf von ETCs kümmern musst.
Um zu verstehen, warum Gold eine Berechtigung in deinem Depot hat, müssen wir uns die Korrelation ansehen. In der Finanztheorie beschreibt die Korrelation, wie sich zwei Anlageklassen zueinander verhalten. Ein Wert von +1 bedeutet, sie bewegen sich absolut parallel; ein Wert von -1 bedeutet, sie bewegen sich entgegengesetzt.
Aktien sind produktives Kapital. Sie steigen, wenn die Wirtschaft wächst. Gold hingegen ist ein knappes Gut ohne Zinskupon oder Dividende. Sein Wert bemisst sich vor allem an seinem Status als “sicherer Hafen”. In Marktphasen, in denen das Vertrauen in Papierwährungen sinkt oder die Realzinsen (Nominalzins minus Inflationsrate) negativ sind, glänzt Gold.
Die Vorteile einer Rohstoffbeimischung im Überblick:
Theoretisch könntest du dir einfach selbst einen Gold-ETC in dein Depot legen. Doch in der Praxis stoßen viele DIY-Anleger auf drei Hürden, die langfristig Rendite kosten:
Gold verhält sich oft antizyklisch zu Aktien. Das bedeutet, dass der Goldpreis in Krisenzeiten nach oben schießt, während Aktien fallen. Ohne aktives Rebalancing würde der Goldanteil in deinem Depot in einer Krise massiv ansteigen und dein Portfolio wäre plötzlich übergewichtet in einem Asset, das keine Dividenden zahlt. Umgekehrt sinkt der Anteil in Boomphasen der Wirtschaft so stark, dass der Versicherungsschutz für den nächsten Crash verloren geht. Ein systematisches Rebalancing sorgt dafür, dass Gewinne bei Gold automatisch mitgenommen und in günstigere Aktien umgeschichtet werden (und umgekehrt), um dein Risikoprofil konstant zu halten.
An dieser Stelle wird deutlich, warum eine automatisierte Lösung die effizientere Wahl sein kann. OSKAR2 nutzt eine professionelle Portfoliostruktur, die weit über das klassische “Aktien-Anleihen-60/40-Modell” hinausgeht.
Ein zentraler Bestandteil ist hier die Integration von Gold und anderen Rohstoffen über kostengünstige ETFs und ETCs. Das System übernimmt dabei die kompletten administrativen Aufgaben, die dich als Privatanleger Zeit und Nerven kosten würden:
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Ein robustes Depot zeichnet sich nicht dadurch aus, dass es in Schönwetterphasen die höchste Rendite erzielt, sondern dadurch, dass es in Krisenzeiten nicht kollabiert. Die gezielte Beimischung von Gold ist eine rationale Entscheidung zur Risikominimierung.
Wenn du den Aufwand für die manuelle Auswahl, das Rebalancing und die steuerliche Dokumentation scheust, ist ein hybrider Ansatz die sinnvollste Lösung und eine Plattform wie OSKAR2 bietet dir genau diese institutionelle Qualität. Eine breite Diversifikation über Aktien, Anleihen und eben jenen Inflationsschutz durch Gold, der in so vielen privaten Depots fehlt.
Wie viel Gold sollte man im Portfolio haben?
Die meisten Experten und Portfoliomanager empfehlen eine Beimischung von 5 % bis 15 %. Das reicht absolut aus, um eine spürbare Glättung der Volatilität zu erreichen, ohne die langfristige Renditechance durch zu viel unverzinstes Kapital zu stark zu bremsen.
Ist Gold im Depot steuerfrei?
Das kommt auf das Produkt an. Physisches Gold ist nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei. Bei Wertpapieren gilt: Nur Gold-ETCs, die eine physische Auslieferungsoption haben (wie z. B. Xetra-Gold), werden von der deutschen Finanzverwaltung oft wie physisches Gold behandelt und sind nach 12 Monaten steuerfrei. Andere Gold-Zertifikate unterliegen der Abgeltungsteuer. Professionelle Anbieter achten bei der Auswahl bereits auf diese steuerliche Optimierung.
2Hinweis: Oskar ist eine Marke der Oskar.de GmbH, eine Ausgründung der finanzen.net GmbH. Die Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH verwaltet das Vermögen, die Baader Bank AG führt die Depots mit Verrechnungskonten. Weitere Informationen finden Sie hier.
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1Hinweis: finanzen.net zero ist ein Angebot der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.