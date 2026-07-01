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In eigener Sache: So legst du finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest

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Börsenkurse in Echtzeit, Nachrichten zu DAX, Zinsen und Kryptowährungen, Analysen zu Aktien und Fonds – finanzen.net ist eines von Deutschlands meistbesuchten Finanzportalen und die erste Adresse, wenn es um dein Geld geht. Damit du auch bei Google immer zuerst erfährst, was die Märkte bewegt, kannst du finanzen.net jetzt ganz einfach als deine bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.
Bei Suchanfragen zu Finanz- und Wirtschaftsthemen blendet Google zunehmend redaktionelle Inhalte wie Nachrichten direkt in die Suchergebnisse ein. Was viele Nutzer nicht wissen: Mit zwei kleinen Einstellungen können sie diese Inhalte auf ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und dafür sorgen, dass finanzen.net-Inhalte dich in Zukunft noch zuverlässiger und schneller erreichen.
Wichtig: Andere relevante Medien und Quellen bleiben weiterhin sichtbar. Die Auswahl personalisiert deine Nachrichtenanzeige, verändert aber nicht die Google-Suche insgesamt.

Schritt 1: finanzen.net in der Google-Suche als bevorzugte Quelle festlegen

  • Klicke auf den folgenden Link: finanzen.net bei Google als bevorzugte Quelle festlegen
  • Melde dich in deinem Google-Konto an, falls du noch nicht eingeloggt bist.
  • Suche ggf. nach „finanzen.net“ und aktiviere das Kästchen.
  • Fertig – deine Auswahl wird sofort übernommen.

Schritt 2: finanzen.net bei Google News folgen

  • Klicke auf den folgenden Link: finanzen.net bei Google News folgen
  • Melde dich in deinem Google-Konto an, falls du noch nicht eingeloggt bist.
  • Klicke auf den runden Knopf mit dem Stern (auf dem Handy) oder auf den Button mit der Aufschrift „Folgen“, um finanzen.net deinem persönlichen News-Feed hinzuzufügen.
  • Fertig – deine Auswahl wird sofort übernommen.

finanzen.net-Inhalte werden dir ab sofort bevorzugt angezeigt.
Beide Einstellungen sind in wenigen Sekunden erledigt, freiwillig und können jederzeit in deinem Google-Konto angepasst oder rückgängig gemacht werden.

 

In eigener Sache

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Disclaimer: Die in diesem Artikel enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informations-, Bildungs- und Marketingzwecken ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Die Inhalte stellen keine Anlageberatung, Anlagestrategieempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Die Informationen berücksichtigen nicht die individuellen Anlageziele und finanzielle Situation des Lesers. Jede Anlageentscheidung sollte eigenverantwortlich getroffen und sorgfältig geprüft werden. Vor einer Anlageentscheidung sollte der Rat eines Anlage- und Steuerberaters eingeholt werden. Der Handel mit Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten ist mit hohen Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Aussagen über zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen basieren grundsätzlich auf Annahmen und Einschätzungen, die sich im Zeitablauf als nicht zutreffend erweisen können. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste, die durch die Umsetzung der in diesem Artikel genannten Informationen entstehen.

1Hinweis: finanzen.net zero ist ein Angebot der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.

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