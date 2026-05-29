In eigener Sache: So legst du finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest

Börsenkurse in Echtzeit, Nachrichten zu DAX, Zinsen und Kryptowährungen, Analysen zu Aktien und Fonds – finanzen.net ist eines von Deutschlands meistbesuchten Finanzportalen und die erste Adresse, wenn es um dein Geld geht. Damit du auch bei Google immer zuerst erfährst, was die Märkte bewegt, kannst du finanzen.net jetzt ganz einfach als deine bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Bei Suchanfragen zu Finanz- und Wirtschaftsthemen blendet Google zunehmend redaktionelle Inhalte wie Nachrichten direkt in die Suchergebnisse ein. Was viele Nutzer nicht wissen: Mit zwei kleinen Einstellungen können sie diese Inhalte auf ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und dafür sorgen, dass finanzen.net-Inhalte dich in Zukunft noch zuverlässiger und schneller erreichen.

Wichtig: Andere relevante Medien und Quellen bleiben weiterhin sichtbar. Die Auswahl personalisiert deine Nachrichtenanzeige, verändert aber nicht die Google-Suche insgesamt.

Schritt 1: finanzen.net in der Google-Suche als bevorzugte Quelle festlegen

Klicke auf den folgenden Link: finanzen.net bei Google als bevorzugte Quelle festlegen

Melde dich in deinem Google-Konto an, falls du noch nicht eingeloggt bist.

Suche ggf. nach „finanzen.net“ und aktiviere das Kästchen.

Fertig – deine Auswahl wird sofort übernommen.

Schritt 2: finanzen.net bei Google News folgen

Klicke auf den folgenden Link: finanzen.net bei Google News folgen

Melde dich in deinem Google-Konto an, falls du noch nicht eingeloggt bist.

Klicke auf den runden Knopf mit dem Stern (auf dem Handy) oder auf den Button mit der Aufschrift „Folgen“, um finanzen.net deinem persönlichen News-Feed hinzuzufügen.

Fertig – deine Auswahl wird sofort übernommen.

finanzen.net-Inhalte werden dir ab sofort bevorzugt angezeigt.

Beide Einstellungen sind in wenigen Sekunden erledigt, freiwillig und können jederzeit in deinem Google-Konto angepasst oder rückgängig gemacht werden.