Das Wichtigste in Kürze Keine Zeit, den ganzen Artikel zu lesen? Hier sind die Kernpunkte für dich: Nvidia übertrifft die Erwartungen: 115,8 Mrd. Dollar Umsatz statt erwarteter rund 109 Mrd. Dollar, 2,68 Dollar Gewinn je Aktie statt 2,47 Dollar. Für das vierte Quartal peilt der Konzern 130 Mrd. Dollar an.

115,8 Mrd. Dollar Umsatz statt erwarteter rund 109 Mrd. Dollar, 2,68 Dollar Gewinn je Aktie statt 2,47 Dollar. Für das vierte Quartal peilt der Konzern 130 Mrd. Dollar an. Der Chefwechsel: Jensen Huang ist am 12. November zurückgetreten, Finanzchefin Colette Kress führt Nvidia übergangsweise.

Jensen Huang ist am 12. November zurückgetreten, Finanzchefin Colette Kress führt Nvidia übergangsweise. Anthropic: Der KI-Entwickler will bis zu 64,4 Mrd. Dollar einsammeln, bei einer Bewertung von bis zu 1,4 Billionen Dollar. Erster Handelstag ist der 19. November.

Der KI-Entwickler will bis zu 64,4 Mrd. Dollar einsammeln, bei einer Bewertung von bis zu 1,4 Billionen Dollar. Erster Handelstag ist der 19. November. Die Blasenfrage: Die großen Cloud-Konzerne investieren 2026 laut J.P. Morgan rund 697 Mrd. Dollar in Rechenzentren und damit fast ihren gesamten operativen Cashflow.

Die großen Cloud-Konzerne investieren 2026 laut J.P. Morgan rund 697 Mrd. Dollar in Rechenzentren und damit fast ihren gesamten operativen Cashflow. Für Privatanleger wichtig: Im MSCI World steckt Nvidia mit 4,2 Prozent. Wer zusätzlich Einzelaktien hält, ist doppelt engagiert.

Nvidia legt die ersten Zahlen ohne Jensen Huang vor

Nvidia hat im dritten Geschäftsquartal von August bis Oktober 115,8 Milliarden Dollar umgesetzt, mehr als das Doppelte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und 20 Prozent mehr als im Vorquartal.

Das liegt deutlich über der eigenen Prognose von 108 Milliarden Dollar und über den 109,1 Milliarden Dollar, die Analysten laut Bloomberg erwartet hatten. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg auf 2,68 Dollar, erwartet waren 2,47 Dollar.

Für das vierte Quartal stellt Nvidia 130 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, plus/minus drei Prozent. Analysten hatten mit rund 125,3 Milliarden Dollar gerechnet. Das vierte Quartal umfasst allerdings eine Woche mehr, was den Vergleich mit den Erwartungen schönt. Die Aktie hatte am Vortag mit leichtem Minus bei 155,46 Dollar geschlossen, legte nachbörslich aber um zwei Prozent zu.

Nvidias drittes Geschäftsquartal im Vergleich

Kennzahl Prognose Nvidia Erwartung Analysten Ergebnis Q3 Umsatz 108,0 Mrd. $ (± 2 %) rund 109,1 Mrd. $ 115,8 Mrd. $ Davon Rechenzentren keine Angabe rund 101,9 Mrd. $ 107,6 Mrd. $ Bruttomarge (bereinigt) 74,0 % (± 0,5 Prozentpunkte) keine Angabe 74,9 % Gewinn je Aktie (bereinigt) keine Angabe rund 2,47 $ 2,68 $ Umsatzprognose Q4 – rund 125,3 Mrd. $ 130,0 Mrd. $ (± 3 %)

Rückenwind kam vor allem aus dem Geschäft mit Rechenzentren, das um 110 Prozent auf 107,6 Milliarden Dollar wuchs. Die neue Chipgeneration Vera Rubin wird seit dem jüngsten Quartal ausgeliefert, laut Nvidia sei sie so schnell hochgefahren worden wie noch keine Plattform zuvor.

Der operative Cashflow, also der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft, verdoppelte sich gegenüber dem Vorquartal auf 48,3 Milliarden Dollar. Im Quartal flossen 28,1 Milliarden Dollar über Aktienrückkäufe und Dividenden an die Aktionäre, das Rückkaufprogramm stockte Nvidia um 150 Milliarden Dollar auf.

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Neben den vielen Erfolgsmeldungen gibt es auch Entwicklungen, die weniger positiv waren. So lag die bereinigte Bruttomarge lag mit 74,9 Prozent zwar über der eigenen Prognose, soll im vierten Quartal aber auf 71 bis 72 Prozent sinken. Der Ausblick rechnet weiterhin nicht mit Rechenzentrumsumsätzen aus China.

Die Forderungen an Kunden stiegen im Quartal um etwa 18 Milliarden Dollar auf 81 Milliarden Dollar. Nach eigener Rechnung lassen sich Kunden damit im Schnitt rund 64 statt 60 Tage Zeit mit dem Bezahlen.

Unsere Dynamik ist real. Colette Kress Interims-Chefin und Finanzchefin von Nvidia Zur Quelle

Die Zahlen beziehen sich auf die Monate August bis Oktober, der Chefwechsel spiegelt sich darin noch nicht wider. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Jensen Huang hatte am 12. November nach Medienberichten über sein Privatleben und einer vom Aufsichtsgremium angestoßenen Untersuchung alle Ämter niedergelegt.

Übergangsweise führt Finanzchefin Colette Kress die Geschicke des Konzerns. Den neu geschaffenen Vorsitz des Aufsichtsgremiums übernimmt Harvey Jones, ein Nachfolger wird noch gesucht.

Am Tag des Rücktritts fiel die Aktie zeitweise um etwa 14 Prozent. Bis zum Schluss am 17. November summierte sich das Minus seit dem Schlusskurs-Hoch vom 6. Oktober auf rund 35 Prozent. Die erste Zahlenvorlage ohne Huang fällt stärker aus als erwartet.

Offen bleibt, ob Kress den Kurs ihres Vorgängers fortsetzt, vor allem bei der Finanzierung von Kunden.

Anthropic-Börsengang: Die nächste Bewährungsprobe

Am 18. November legt der KI-Entwickler Anthropic den Ausgabepreis seiner Aktien fest, ab dem 19. November soll die Aktie an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT gehandelt werden. Angeboten werden 825 Millionen Aktien zu je 70 bis 78 Dollar. Am oberen Ende kommen so bis zu 64,4 Milliarden Dollar zusammen, dazu 26 Milliarden Dollar aus einer Privatplatzierung bei großen Technologiekonzernen. Laut Bloomberg ist das Orderbuch etwa siebenfach überzeichnet.

Ist das teuer? Rechnet man alle Optionen und Wandelrechte mit ein, ergibt sich am oberen Ende eine Bewertung von bis zu 1,4 Billionen Dollar, nach 965 Milliarden Dollar bei der Finanzierungsrunde im Mai. Ende Oktober lag der hochgerechnete Jahresumsatz bei 81 Milliarden Dollar. In den ersten neun Monaten 2026 stand für das Unternehmen allerdings ein Verlust von 104 Milliarden Dollar zu Buche, großteils durch eine nicht zahlungswirksame Belastung aus Wandelpapieren.

Morningstar-Analyst Malik Ahmed Khan sieht den fairen Wert bei 92 Dollar je Aktie und damit über der Spanne. Der IPO-Forscher Jay Ritter von der University of Florida gibt zu bedenken, dass Anthropic für diese Bewertung künftig Gewinne erzielen müsste, wie sie bisher nur wenige Unternehmen geschafft haben.

Anthropic-Börsengang in Zahlen

Kennzahl Wert Preisspanne 70 bis 78 $ je Aktie Angebotene Aktien 825 Mio., davon 23,6 Mio. von Altaktionären Erlös am oberen Ende bis zu 64,4 Mrd. $ plus 26 Mrd. $ Privatplatzierung Bewertung voll verwässert bis zu 1,4 Billionen $ Umsatz Januar bis September 2026 33,2 Mrd. $ (Vorjahr 2,5 Mrd. $) Zeitplan Preis am 18.11., Handelsstart am 19.11. an der Nasdaq

Quellen: Anthropic-Wertpapierprospekt, finanzen.net, Bloomberg, Stand 16.11.2026

Die Altaktionäre bleiben weitgehend an Bord. Nur 23,6 Millionen der angebotenen Aktien stammen aus dem Bestand der sieben Mitgründer, je rund 3,4 Millionen. Der Rest sind neue Aktien, das Geld fließt also an Anthropic selbst. Google hält rund 14 Prozent und kauft für weitere zehn Milliarden Dollar zu, Amazon ist mit mehr als fünf Prozent beteiligt. Für große Anteilseigner gelten Haltefristen von bis zu einem Jahr, Mitarbeiter dürfen bis zu zehn Prozent ihrer gesperrten Aktien schon ab dem ersten Handelstag verkaufen, weitere Altaktionäre ab Mitte Dezember schrittweise.

Am Börsengang verdienen die begleitenden Banken um Goldman Sachs und Morgan Stanley, die für die Platzierung Gebühren erhalten. Ein Großteil des Geldes dürfte zudem schnell weiterfließen. Anthropic hat Verpflichtungen von rund 900 Milliarden Dollar, vor allem für Rechenleistung.

In der Privatplatzierung kaufen mit Nvidia, Google, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft und TSMC genau die Firmen zu, die Anthropic Chips und Rechenzeit liefern. Genau daran entzündet sich Kritik: Skeptiker sehen darin einen Kreislauf, in dem Lieferanten die Nachfrage ihrer eigenen Kunden finanzieren. Nvidia hebt im aktuellen Quartalsbericht zudem ausdrücklich hervor, Anthropics Zugang zu seinen Chips über Cloud-Anbieter ausgebaut zu haben.

Zeichnen muss allerdings niemand. Die Aktie lässt sich nach dem Börsenstart jederzeit über die Börse kaufen, dann mit Kurs und den ersten Quartalszahlen als börsennotiertes Unternehmen.

In eigener Sache

Hoch bewertete Neulinge hatten es nach dem Start ohnehin oft schwer. Ritter hat 4.110 Börsengänge seit 1980 ausgewertet.

Die 14 Unternehmen mit einer ähnlich hohen Bewertung im Verhältnis zum Umsatz lagen in den Jahren danach im Schnitt 15,4 Prozent hinter dem Gesamtmarkt. Druck kann zudem entstehen, wenn Haltefristen auslaufen.

In eigener Sache

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Steckt die KI-Branche in einer Blase?

Im Goldrausch verdienten oft die Händler von Schaufeln mehr als die Goldsucher selbst. Wiederholt sich Geschichte? Einige Parallelen sind nicht zu bestreiten.

Wer an der KI-Infrastruktur verdient und wo die Risiken liegen

Ebene Beispiele Lage Chiphersteller Nvidia, Broadcom, Speicherhersteller Hohe Margen, Nvidia erzielte im dritten Quartal eine bereinigte Bruttomarge von 74,9 % Cloud-Konzerne Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta Investitionen von rund 697 Mrd. $ im Jahr 2026, das sind 90 bis 100 % des operativen Cashflows nach rund 60 % im Vorjahr Spezialisierte Cloud-Anbieter CoreWeave, Nebius Vermieten Rechenleistung, oft auf Kredit finanziert und eng mit Nvidia verflochten KI-Entwickler OpenAI, Anthropic Umsätze wachsen stark, die Rechenkosten aber ebenfalls

Quellen: Nvidia Investor Relations, J.P. Morgan (Stand 17.11.2026); eigene Darstellung

Ein Teil des Booms ist ein Kreislauf, wie die Privatplatzierung bei Anthropic zeigt. Nvidia beteiligt sich an Firmen, die anschließend Nvidia-Chips kaufen, und hält etwa einen Anteil an OpenAI im Wert von 30 Milliarden Dollar. Wie stark das zugenommen hat, zeigt die Bilanz.

Der Wert von Nvidias Beteiligungen an nicht börsennotierten Firmen stieg seit Ende Januar von 22,3 auf 65,5 Milliarden Dollar. Das Wall Street Journal berichtet, Nvidia dürfte die Rolle als Geldgeber der Branche künftig zurückfahren. Das träfe vor allem die spezialisierten Cloud-Anbieter. CoreWeave und Nebius verloren zum Wochenstart vorbörslich jeweils rund acht Prozent.

Für eine Übertreibung spricht, dass die Cloud-Konzerne fast ihren gesamten Cashflow in Rechenzentren stecken, während die KI-Umsätze erst nachziehen müssen. Das Shiller-KGV des S&P 500, das die Gewinne der vergangenen zehn Jahre zugrunde legt, lag am 13. November bei knapp 40 und damit nicht weit unter dem Rekord von gut 44 aus dem Jahr 1999.

Dagegen spricht die Bewertung auf Basis der erwarteten Gewinne. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des S&P 500 für die kommenden zwölf Monate lag laut FactSet am 13. November bei 18,3 und damit unter dem Fünfjahresschnitt von 19,8. Nvidia kam vor den Zahlen auf ein erwartetes KGV von knapp 11, gerechnet mit dem Schlusskurs vom 16. November und den Analystenschätzungen auf finanzen.net.

Ein niedriges KGV kann allerdings auch bedeuten, dass der Markt den Gewinnprognosen nicht mehr traut. Wie du dein Aktien-Risiko grundsätzlich managst, erklären wir in unserem Ratgeber.

Höhere Renditen belasten vor allem hoch verschuldete Technologieunternehmen. Dr. Ulrich Stephan Chefanlagestratege Privat- und Firmenkunden, Deutsche Bank Zur Quelle

Und dann gibt es auch Druck von der Zinsseite. Dr. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank, verweist auf die gestiegenen Anleiherenditen nach überraschend hohen Inflationsdaten. Die US-Notenbank hatte im September erstmals seit 2023 die Zinsen angehoben. Innerhalb der Technologiebranche rät er laut seinem Kommentar vom 13. November zu Unternehmen mit hoher Profitabilität und solider Bilanz.

Wohin das Geld fließt

Anleger ziehen ihr Geld bislang nicht aus Aktien ab, sie schichten um. In der ersten vollen Woche nach dem Kursrutsch flossen vor allem europäischen Aktienfonds so viele Mittel zu wie seit Juni 2021 nicht mehr. Selbst Technologiefonds sammelten noch Geld ein.

Mittelflüsse in der Woche bis 11. November 2026

Fondskategorie Nettomittelfluss Aktienfonds weltweit +50,99 Mrd. $ davon Europa +35,13 Mrd. $ davon USA +6,60 Mrd. $ Technologiefonds +2,62 Mrd. $ Geldmarktfonds −37,48 Mrd. $

Quelle: LSEG Lipper über Reuters, Stand 13.11.2026

Was das für dein Depot bedeutet

Auch wer keine einzige Nvidia-Aktie besitzt, ist meist beteiligt. Im Xtrackers MSCI World steckte Nvidia am 23. Oktober mit rund 4,2 Prozent als zweitgrößte Position. Fällt die Aktie um 20 Prozent, kostet das einen solchen ETF rund einen Prozentpunkt. Wer zusätzlich Nvidia-Aktien hält, ist doppelt engagiert. Und sobald Anthropic in große Indizes wie den Nasdaq 100 aufgenommen wird, steckt auch dieser Wert automatisch in vielen ETFs.

Entscheidend ist deshalb, wie hoch dein Anteil an US-Technologie insgesamt ist. Wer ihn senken will, kann mit einem gleichgewichteten ETF, in dem jede Aktie gleich viel zählt, oder mit ETFs auf andere Regionen ergänzen. Was historische Krisen über Verkäufe in unruhigen Phasen zeigen, liest du im Ratgeber zu Börsencrashs und Spekulationsblasen.

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Breit streuen statt auf einzelne Werte setzen Du willst dein Depot breiter aufstellen und regelmäßig in ETFs investieren? Dann eröffne jetzt dein Depot bei Finanzen invest¹ und richte deinen Sparplan ein. Finanzen invest¹ wurde von der Stiftung Warentest erneut zum Kostensieger ernannt (11/2026). Jetzt Sparplan bei Finanzen invest¹ starten!

Die wichtigsten Termine für die KI-Branche

KI-Kalender bis Jahresende

Datum Ereignis Warum es zählt 18. November Anthropic, Festlegung des Ausgabepreises Zeigt, wie viel Anleger für KI zahlen 19. November Anthropic, erster Handelstag an der Nasdaq Stimmungstest für die Branche 9. Dezember Broadcom, Quartalszahlen Zweiter großer KI-Chiplieferant 9. Dezember Zinsentscheid der US-Notenbank Zinsen belasten hoch bewertete Wachstumswerte 17. Dezember Zinsentscheid der EZB Zinsumfeld in Europa Mitte Dezember Micron und Oracle, Quartalszahlen Speicherpreise und Cloud-Nachfrage, Termine noch offen

Quellen: Nvidia, Anthropic-Wertpapierprospekt, Broadcom, Federal Reserve, EZB-Kalender; Stand 17.11.2026

Fazit: Drei Themen, eine Frage nach dem Vertrauen

Nvidia hat mit den ersten Zahlen ohne Huang geliefert, das Vertrauen in die neue Führung muss sich Kress aber erst noch erarbeiten. Die Frage, wer die Nvidia-Führung langfristig übernimmt ist zudem noch nicht abschließend geklärt. Der Anthropic-Börsengang zeigt, wie viel Anleger für KI-Wachstum zu zahlen bereit sind. Die Branche macht mit Ausnahme der Chipausrüster keine Gewinne und ist in erster Linie zunächst ein großes Versprechen auf die Zukunft.

Wer unsicher ist, verpasst wenig, wenn er den Börsenstart erst einmal beobachtet, denn kaufen lässt sich die Aktie auch danach. Für dein Depot gilt unabhängig davon, breit zu streuen und keinen Einzelwert zu groß werden zu lassen.