Krypto-Comeback: Warum der Markt nach der langen Flaute plötzlich wieder anzieht

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Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten.

Wochenlang herrschte am Kryptomarkt Stille – dann drehte die Stimmung innerhalb weniger Tage komplett. Bitcoin sprang von seinem Zwischentief bei rund 63.000 US-Dollar Mitte August zeitweise um mehr als 27 Prozent auf mehr als 79.000 US-Dollar und markierte kurz darauf sogar neue Hochs oberhalb von 81.000 US-Dollar. Auch Ethereum, Solana und viele Altcoins zogen kräftig mit. Doch was steckt hinter dem plötzlichen Ausbruch?

Der Auslöser: ein Impuls aus der klassischen Finanzwelt

Der Startschuss für die Rallye kam nicht aus der Krypto-Community selbst, sondern aus Washington. Das US-Finanzministerium kündigte an, das Volumen seiner Anleihe-Rückkäufe lang laufende Papiere deutlich hochzufahren – von rund 2 auf mindestens 4 Milliarden US-Dollar je Programm. In der Folge gaben die langfristigen Zinsen nach. Fallende Zinsen sind traditionell Rückenwind für risikoreichere Anlagen: Sichere Staatsanleihen werfen weniger ab, damit steigt die relative Attraktivität von Aktien, Gold – und eben Bitcoin.

Zusätzlich befeuerten frische Zuflüsse in (US-) Bitcoin-ETFs sowie Fortschritte bei der Regulierung rund um die Krypto-Gesetzgebung in den USA die Kauflaune. Es entstand ein unterstützendes Umfeld, in dem sich viele Anleger offenbar wieder mit gesteigertem Interesse den Kryptowährungen zuwandten.

Short-Squeeze als großer Kurstreiber

Richtig dynamisch wurde die Bewegung aber erst durch einen zweiten Effekt. Ein großer Teil des Marktes war zuvor von fallenden Bitcoin-Kursen ausgegangen und dementsprechend positioniert – die Trader hatten also auf ein weiteres Abrutschen gewettet (Short-Positionen). Als die Kurse durch den politischen Impuls nach oben drehten, gerieten die Bitcoin-Skeptiker mit ihren Short-Positionen unter Druck: Um ihre Verluste in Folge der steigenden Kurse zu begrenzen, mussten die Leerverkäufer sich mit Bitcoin eindecken (Zwangseindeckung).

Dieses erzwungene Kaufen trieb die Kurse noch weiter nach oben – was wiederum weitere Short-Positionen ins Minus drückte und liquidierte. Eine sich selbst verstärkende Aufwärtsspirale. Laut den Derivatedaten von Coinglass wurden allein seit dem 19. August mehr als 2 Milliarden US-Dollar an solchen bearishen Positionen glattgestellt.

Was heißt das jetzt für Trader?

Eine solche Bereinigung hat eine interessante Nebenwirkung: Ein großer Teil der überhebelten Gegenposition ist aus dem Markt gespült. Für viele aktive Trader ist genau das ein Anhaltspunkt für wachsendes Momentum – der Markt steht auf einer bereinigten Ausgangslage, die Aufwärtsdynamik ist intakt. Anleger, die bislang nicht investiert waren, fragen sich womöglich nun, wie sie partizipieren können.

Wer diese Dynamik nicht nur eins zu eins mitgehen, sondern gehebelt daran teilnehmen möchte, greift zu Hebelprodukten.

Werbung Mit Spot-Hebelprodukten von CMC am Krypto-Momentum teilnehmen Mit CMC Markets17 steht ein neuer Emittent für börsengehandelte Krypto-Produkte bereit – mit einem Ansatz, der sich in einem entscheidenden Punkt vom Marktstandard abhebt. Nach eigenen Angaben bietet CMC eine der breitesten Coin-Abdeckungen am Markt und setzt dabei zu 100 % auf Spot-Produkte. Der Unterschied ist für Trader durchaus relevant: Bei CMC beziehen sich die Hebelprodukte direkt auf den Spot-Kurs der jeweiligen Kryptowährung – und nicht, wie sonst häufig üblich, auf ein Krypto-Future. Das macht die Preisbildung transparenter und für den Anleger deutlich leichter nachzuvollziehen: Man handelt genau die Coin-Entwicklung, die man vor Augen hat, ohne den Umweg über ein Future. Die zusätzlich angebotenen Tracker-Zertifikate bilden die Kursentwicklung der zugrunde liegenden Kryptowährung eins zu eins ab – und das ohne Management Fee. Jetzt die Krypto-Produktauswahl von CMC entdecken →17

Chancen & Risiken realistisch einordnen

So verlockend eine laufende Rallye wirkt: Gerade nach einem starken Anstieg gilt Vorsicht. Ein Teil der Bewegung geht auf technische Effekte wie den Short-Squeeze zurück – und eine Rallye, die vor allem von Zwangseindeckungen getragen wird, verliert an Schub, sobald die Shorts geschlossen sind. Hinzu kommt die historische Saisonalität, die nach starken August-Monaten in der Vergangenheit häufig für einen schwächeren September sprach.

Wer mit Hebelprodukten handelt, sollte sich bewusst sein, dass der Hebel in beide Richtungen wirkt: Er vervielfacht nicht nur mögliche Gewinne, sondern ebenso die Verluste. Krypto-Hebelprodukte eignen sich daher ausschließlich für erfahrene, risikobewusste Trader, die die Funktionsweise und die Risiken vollständig verstanden haben. Mögliche Hebelprodukte findest du neben Anbietern wie eToro und IG beispielsweise bei CMC Markets. Die Produktdetails und die vollständige Auswahl vom CMC Markets findest du hier in der Produktübersicht17.