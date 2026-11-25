Trader und Investor Lars Erichsen analysiert Aktien, ETFs, Edelmetalle und Kryptowährungen für Privatanleger. Ihm folgen mehr als 186.000 Abonnenten auf YouTube, und mehr als 75.000 Menschen hören seinen Podcast „Erichsen Geld&Gold – der Podcast für die erfolgreiche Geldanlage“. Zusätzliche Einschätzungen gibt er in der Rendite-Spezialisten-App.

Die Antworten basieren auf dem Stand 24. November 2026

Finanzen.net: Herr Erichsen, Sie handeln seit vielen Jahren an der Börse und gehören zu den wenigen, die vom aktiven Trading dauerhaft leben können. Was war rückblickend der entscheidende Wendepunkt, an dem aus dem jungen Spekulanten ein professioneller Trader wurde – und welche Rolle spielten dabei Verluste?

Lars Erichsen: Heute bin ich nicht mehr im Daytrading aktiv, dafür habe ich zu viele andere Aufgaben, mit denen ich mich gerne beschäftige. Es gibt mehr als einen Weg, um erfolgreich zu traden, aber wer vom Trading leben will, der muss sich der Aufgabe zu 100 Prozent verschreiben. Entscheidend war die Erkenntnis, dass nicht die Höhe einzelner Gewinne über langfristigen Erfolg entscheidet, sondern der Umgang mit Verlusten. Ich habe gelernt, zuerst das Risiko zu kalkulieren und erst danach über mögliche Gewinne nachzudenken. Verluste gehören zum Trading. Entscheidend ist, dass sie kontrollierbar bleiben. Ein sehr guter Trader baut keine Luftschlösser, sondern setzt gute Stopps, das ist die wahre Kunst.

Finanzen.net: Die Statistik ist brutal: Die große Mehrheit aller aktiven Trader verliert langfristig Geld. Was machen Sie konkret anders als die 90 Prozent, die scheitern – und wie viel davon ist System, wie viel Erfahrung, wie viel schlicht Disziplin?

Erichsen: Ich versuche nicht, ständig recht zu haben. Entscheidend sind ein nachvollziehbares Regelwerk, konsequentes Risikomanagement und ein funktionierendes System. Erfahrung hilft dabei, unterschiedliche Marktphasen richtig einzuordnen. Ohne Disziplin funktioniert allerdings auch die beste Strategie nicht. Ein Großteil verliert Geld, weil viele Privatanleger Börse wie ein Glücksspiel begreifen.

Die drei größten Fehler beim Trading sind zu große Positionen, übermäßiger Hebeleinsatz und das Festhalten an Verlustpositionen ohne Plan. Lars Erichsen Trader und Investor Zur Quelle

Finanzen.net: Angenommen, eine Leserin oder ein Leser hat 10.000 Euro, einen Vollzeitjob und den Wunsch, aktiver Trader zu werden. Welche ersten drei Schritte empfehlen Sie – und welche drei Fehler sollte man unbedingt vermeiden?

Erichsen: Mit 10.000 Euro ist es unmöglich, vom Trading zu leben. Zumal ein beruflich eingespannter Anleger zwangsläufig nur im Swing-Trading aktiv werden kann, und das ist eine sehr herausfordernde Disziplin. Wenn das klar ist und die Leidenschaft groß: Zunächst eine Strategie erlernen, diese mit kleinen Positionen testen und sämtliche Trades dokumentieren. Die drei größten Fehler sind aus meiner Sicht zu große Positionen, übermäßiger Hebeleinsatz und das Festhalten an Verlustpositionen ohne nachvollziehbaren Plan.

Finanzen.net: Wie viel Zeit, Startkapital und Verlusttoleranz muss man realistisch mitbringen, bevor Trading mehr ist als ein teures Hobby?

Erichsen: Seinen Lebensunterhalt als Daytrader verdienen? Das geht nur in Vollzeit. Wer sich selbst alles erarbeitet, hat ein gutes Ergebnis erzielt, wenn er nach drei bis vier Quartalen unter dem Strich kein Geld mehr verliert. Startkapital mindestens 100.000 Euro. Wenn das Geldverdienen der Hauptantrieb ist, würde ich unbedingt etwas anderes machen. Der Start kann sehr frustrierend sein.

In eigener Sache

Finanzen.net: Sie arbeiten in Ihren Analysen konsequent mit Stop-Loss-Marken und klaren Signalen. Wie wichtig ist ein festes Regelwerk im Vergleich zu Intuition – und wie entwickelt ein Einsteiger ein System, das zu ihm passt, statt fremde Strategien zu kopieren?

Erichsen: Das System macht 90 Prozent aus, Intuition 10 Prozent – oder weniger. Es gibt keine erfolgreichen „Bauchgefühl-Trader“. Die Entwicklung eines eigenen Systems ist der komplexe Teil des Tradings und nicht in wenigen Worten zu beschreiben.

Finanzen.net: Wann ist ein Kursrutsch eine Kaufchance – und wann greift man ins fallende Messer? An welchen objektiven Kriterien machen Sie den Unterschied fest?

Erichsen: Wir sprechen hier über eine der wichtigsten Fragen und jede kurze Antwort darauf wäre unzureichend. Mein Ansatz ist, nicht der erste Käufer im Markt sein zu wollen. Nimmt die Marktbreite wieder zu, werden gleitende Durchschnitte zurückerobert, nehmen die Volumina auf dem Weg nach oben wieder zu? Ich akzeptiere, nicht das perfekte Top oder Low zu erwischen.

Finanzen.net: Ihre Cashquote im aktiven Depot liegt bei über 50 Prozent. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen, und was müsste passieren, damit Sie wieder verstärkt investieren?

Erichsen: Meine Cashquote ist sogar über 50 Prozent angestiegen im aktiven Depot, im langfristigen Depot habe ich keine Cashquote. Was ich sehen möchte, sind klare Signale der Bodenbildung. Eine deutliche Erholung, wie wir sie zuletzt gesehen haben, ist nicht ausreichend. Von den 32 stärksten Bewegungen im S&P 500 in den letzten 50 Jahren haben 25 in Bärenmärkten stattgefunden.

Finanzen.net: Die Märkte haben zuletzt deutlich korrigiert. Ab wann wird aus einer Korrektur ein Bärenmarkt – und wie sollten Anleger ihr Verhalten anpassen, wenn sich das Bild dreht?

Erichsen: Wir befinden uns in einer Korrektur, mit einer Reihe fallender Hochs und fallender Tiefs. Ob daraus ein Bärenmarkt wird, lässt sich erst im Nachhinein beurteilen. Gerade als aktiver Anleger gilt es aber, diesen Umstand anzuerkennen. Damit ist Taktik aus dem Bullenmarkt, einfach jeden Dip zu kaufen, nicht mehr angemessen. Der langfristige Anleger macht sich diese Gedanken weniger, er kauft bevorzugt ihn Schwächephasen und lässt das Timing weitestgehend außen vor.

In eigener Sache

Korrektur oder Bärenmarkt: Was Anleger jetzt wissen müssen Wie es nach dem Ausverkauf bei Technologie- und KI-Werten weitergeht, welche Branchen in dieser Marktphase tragen und wo die Risiken liegen, analysiert unser Team von Finanzen.net plus. Lies direkt hier alle aktuellen Analysen. Übrigens: Zugang zu allen Finanzen.net plus-Artikeln erhältst du für die ersten 4 Wochen für nur 1 Euro.

Finanzen.net: Sie beobachten ein Warnsignal im S&P 500: Die Marktbreite verändert sich, KI- und Halbleiter-Aktien geraten unter Druck. Erleben wir gerade das Platzen der KI-Blase – oder nur eine gesunde Korrektur in einem intakten Megatrend? Und woran würden Sie den Unterschied erkennen?

Erichsen: Das lässt sich noch nicht feststellen. Ich halte KI für einen langfristigen technologischen Megatrend. Das bedeutet aber nicht, dass die Aktien jederzeit richtig bewertet sind. Entscheidend wird sein, ob Investitionen, Unternehmensgewinne und Auftragseingänge weiterhin zusammenpassen. Eine anhaltende Schwäche des gesamten Halbleitersektors wäre ein ernstes Warnsignal.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Bewertungen nur ein Kriterium an der Börse sind. Gerade wenn wir über Wachstumstrends, dazu zählt KI zweifellos, sprechen, ist die Finanzierungsseite im Auge zu behalten. Die Geschwindigkeit des Wachstums ist in der ersten Phase eines Trends der wichtigste Faktor. In der zweiten Phase wird die Frage gestellt, wer das Wachstum bezahlt und wann sich die Investitionen auszahlen. In dieser Phase befinden wir uns, daher unterscheidet der Markt zwischen denjenigen, die Geld ausgeben und denjenigen, die bereits profitabel sind. Fremdkapital ist teuer und aktuell wirkt der Dollar wie eine Abrissbirne für den Tech-Sektor. In aller Deutlichkeit: Solange der Dollar keine Schwäche zeigt oder sogar noch stärker wird, ist nicht mit nachhaltig steigenden Kursen zu rechnen.

Finanzen.net: Die Mega-Caps wie Meta, Amazon, Alphabet und Microsoft investieren dreistellige Milliardenbeträge in KI-Infrastruktur. Wie lange geben die Märkte diesen Unternehmen noch Zeit, bis sich die Capex-Ausgaben in Gewinnen niederschlagen müssen – und was passiert mit dem Gesamtmarkt, wenn die Ernüchterung kommt?

Erichsen: Das sehen wir aktuell, der Gesamtmarkt gerät genau aus diesem Grund derzeit unter Druck. Der KI-Trend wird vielschichtiger, mehr Capex bedeutet nicht mehr automatisch steigende Kurse. Die Hyperscaler dürften aber eher Profiteure dieser Entwicklung sein, die Infrastruktur-Ausstatter werden kritischer beäugt.

Eine technologische Revolution garantiert nicht, dass jede Investition wirtschaftlich erfolgreich ist. Lars Erichsen Trader und Investor Zur Quelle

Finanzen.net: Das Projekt „Is AI Profitable Yet?“ stellte den kumulierten KI-Investitionen von rund 1,4 Billionen US-Dollar nur etwa 613 Milliarden US-Dollar an Einnahmen gegenüber (Stand Mai 2026) – und beantwortet die eigene Titelfrage mit einem riesigen „NO“. Sind solche Zahlen für Sie der Beleg für eine historische Fehlallokation von Kapital – oder der normale Verlauf jeder Infrastruktur-Revolution, bei der die Gewinne erst Jahre später kommen, wie einst beim Eisenbahn- und Internetausbau?

Erichsen: Wir kennen keinen einzigen großen technologischen Fortschritt in der Geschichte, bei dem sich Investitionen sofort ausgezahlt hätten. Daher halte ich zu große Skepsis für verfrüht. Die Gegenüberstellung von Investitionsausgaben und direkten KI-Umsätzen greift zu kurz. KI verbessert beispielsweise auch bestehende Geschäftsmodelle, ohne dass sich daraus separate KI-Umsätze ergeben. Trotzdem besteht die Gefahr erheblicher Überinvestitionen. Eine technologische Revolution garantiert nicht, dass jede Investition wirtschaftlich erfolgreich ist.

Finanzen.net: „Chegg, Fiverr, Adobe – die Liste der KI-Verlierer, die Sie zuletzt vorgestellt haben, ist lang. Viele Anleger halten solche Aktien nach dem Motto ‚jetzt bin ich zu tief im Minus, ich kann nicht mehr verkaufen‘. Warum ist diese Denkweise gefährlich, und woran erkennt man, ob eine abgestrafte Aktie eine echte Turnaround-Chance hat?

Erichsen: Der eigene Einstandskurs ist irrelevant. Entscheidend ist, ob das Geschäftsmodell weiterhin wettbewerbsfähig ist. Ich achte auf konkrete Veränderungen bei Umsatz, Margen und Cashflow sowie auf eine nachvollziehbare Strategie. Erst wenn sich die fundamentalen Perspektiven und möglichst auch das Chartbild verbessern, wird eine solche Aktie interessant. Wer Turnaround kauft, ohne einen Stopp zu setzen, ist ein Zocker, mit strategischer Geldanlage hat das dann wenig zu tun.

Finanzen.net: Sie haben sich kürzlich mit einer Studie beschäftigt, in der ein KI-Sprachmodell ein Aktienportfolio eigenständig verwaltete und den Vergleichsindex deutlich schlug. Sie haben aber auch auf das große „Aber“ hingewiesen: den Verdacht, dass die KI im Backtest schlicht „geschummelt“ hat, weil sie die Kursverläufe aus ihren Trainingsdaten kannte. Was bleibt nach Abzug dieses Effekts übrig – und wird KI den menschlichen Trader überflüssig machen, oder wo liegt ihr tatsächlicher Nutzen für Privatanleger heute?

Erichsen: Rückblickende Ergebnisse können täuschen, insbesondere wenn ein Modell Informationen verwendet, die zum damaligen Zeitpunkt noch nicht verfügbar waren. Für Privatanleger sehe ich den größten Nutzen der KI derzeit in der Informationsverarbeitung, Unternehmensanalyse, Strategieentwicklung und beim Risikomanagement. Heute kann ich fünf- bis zehnmal so viele Daten verarbeiten, wie mir das normalerweise möglich wäre. Deswegen werden die Ergebnisse nicht automatisch dramatisch besser, weil man sich früher auf die wesentlichen Informationen konzentriert hat. Aber bestimmte Szenarien lassen sich schneller durchspielen. Die Verantwortung für Anlageentscheidungen bleibt beim Menschen, auf Sicht der nächsten zwei bis drei Jahre dürfte sich daran noch nichts ändern.

Bitcoin mag kurzfristig nicht begeistern, langfristig bleibe ich aber klar bullisch. Lars Erichsen Trader und Investor Zur Quelle

Finanzen.net: Bitcoin und Gold gelten beide als Krisenschutz – und beide haben zuletzt gleichzeitig deutlich verloren. Als Investor räumen Sie ein, dass sich viele von Bitcoin mehr erwartet haben. Ist die Erzählung vom sicheren Hafen und Inflationsschutz damit widerlegt – oder braucht sie nur mehr Zeit?

Erichsen: Genau wie das nicht-digitale Gold bewegt sich Bitcoin nicht in einem Vakuum. Weder steigt aktuell die Geldmenge noch sind die Realzinsen klar negativ – das waren die Kurstreiber der letzten Jahre. Daher mag Bitcoin kurzfristig nicht begeistern, langfristig bleibe ich aber klar bullisch. Ich sehe nicht, wie der große Debasement-Trade enden soll.

Finanzen.net: Sie arbeiten auch bei Bitcoin mit klaren Marken: Unter 67.500 Dollar wird es nach Ihrer Analyse kritisch, ein Kaufsignal sehen Sie erst über 84.000 Dollar. Diese Unterstützung ist inzwischen gefallen. Wie gehen Sie damit um – konsequent verkaufen, obwohl Sie langfristig überzeugt sind? Und wie passt dieser Trading-Ansatz zum „HODL“-Mantra der Krypto-Szene, die jedes Verkaufen als Fehler betrachtet?

Erichsen: Eine sehr wichtige Frage! Immer und ausnahmslos unterscheide ich zwischen meinen langfristigen Investitionen und meinem aktiven Depot. Meine Leser können dieses Mantra wahrscheinlich nicht mehr hören, aber diese Unterscheidung macht den Unterschied aus zwischen Erfolg und Misserfolg. Es sind zwei unterschiedliche Disziplinen, mit völlig unterschiedlichen Regelwerken. Ich kann also gezwungen werden, aufgrund meiner Stopp-Setzung eine aktive Position zu schließen, das gilt auch für Bitcoin. Weil für den aktiven Anleger nicht nur wichtig ist, „ob“ eine Bewegung stattfindet, sondern „wann“. Hier geht es um die Opportunitätskosten. Meine langfristige Position lasse ich einfach weiterlaufen und halte sie seit vielen Jahren. Hier würde ich in Schwächephasen eher nachkaufen, die Hodler können also ganz beruhigt sein.