Markus Koch zur Jahresendrally: „Entscheidend wird der Anleihemarkt sein”

Kommt die Jahresendrally? Wall-Street-Experte Markus Koch sucht die Antwort nicht am Aktienmarkt, sondern bei den Anleihen. Im Interview mit dem finanzen.net Ratgeber erklärt er, warum er die Fed in einer gefährlichen Lage sieht und welche drei Branchen er für das Schlussquartal auf der Liste hat.

Die aktuelle Herausforderung liegt vor allem darin, dass so viele Entwicklungen gleichzeitig wahr sein können. In so einem Umfeld hohe Risiken einzugehen, ist kaum möglich. Markus Koch Wall-Street-Experte Zur Quelle

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Das Wichtigste in Kürze Keine Zeit, den ganzen Artikel zu lesen? Hier sind die Kernpunkte für dich: Markus Kochs Kernthese: Ob die Jahresendrally kommt, entscheidet der Anleihemarkt. Stabilisieren sich die Renditen der US-Staatsanleihen, dürfte sich die Erholung auf mehr Aktien verteilen.

Ob die Jahresendrally kommt, entscheidet der Anleihemarkt. Stabilisieren sich die Renditen der US-Staatsanleihen, dürfte sich die Erholung auf mehr Aktien verteilen.

Der Wendepunkt: Nicht der KI-Ausverkauf oder der Ölpreis haben das Quartal gedreht, sondern Fed-Chef Kevin Warsh mit seinem Auftritt in Jackson Hole Ende August.

Nicht der KI-Ausverkauf oder der Ölpreis haben das Quartal gedreht, sondern Fed-Chef Kevin Warsh mit seinem Auftritt in Jackson Hole Ende August.

Drei Szenarien, zwei Fragen: Wie geht es mit dem Ölpreis weiter, und wie weit erhöht die Fed noch? Daran hängt, wer am Jahresende vorn liegt.

Wie geht es mit dem Ölpreis weiter, und wie weit erhöht die Fed noch? Daran hängt, wer am Jahresende vorn liegt.

Seine Branchen fürs Schlussquartal: Industrie, Kapitalgüter und zyklischer Konsum, solange sich keine Wirtschaftsflaute abzeichnet.

Industrie, Kapitalgüter und zyklischer Konsum, solange sich keine Wirtschaftsflaute abzeichnet.

Statistik mit Warnung: Nach US-Zwischenwahlen stieg der S&P 500 im Schlussquartal meist. 2018 fiel er jedoch um 14 Prozent, als die Fed weiter erhöhte, so wie jetzt.

Nach US-Zwischenwahlen stieg der S&P 500 im Schlussquartal meist. 2018 fiel er jedoch um 14 Prozent, als die Fed weiter erhöhte, so wie jetzt.

Kochs Rat an Privatanleger: investiert bleiben, über Tech hinaus streuen und Barreserven halten, um bei Schwäche im Oktober nachkaufen zu können.

Kurzer Rückblick: Das dritte Quartal in drei Absätzen

Der DAX erreichte am 28. August mit 26.569,99 Punkten den höchsten Xetra-Schlussstand seiner Geschichte. Vier Wochen später war davon wenig übrig: Im September gab der Leitindex rund vier Prozent ab und schloss das Quartal bei 25.199 Punkten. Unterm Strich 0,8 Prozent Plus. In New York lief es ähnlich zäh – der S&P 500 legte zwei Prozent zu, der Nasdaq Composite 2,5 Prozent, der Dow Jones verlor 2,7 Prozent.

Markt Q3 2026 Was dahintersteckt DAX +0,8 % Rekordhoch im August, schwacher September S&P 500 +2,0 % Wenige Schwergewichte tragen den Index Nasdaq Composite +2,5 % Erholung nach dem KI-Ausverkauf Dow Jones −2,7 % Konsum- und Industriewerte schwach MSCI Europe −0,6 % Energiekosten belasten Europa TOPIX (Japan) +3,8 % (in Euro +8,1 %) Bester großer Markt aus Euro-Sicht Bitcoin +42,7 % (in Dollar) Zuflüsse in Spot-ETFs Brent-Öl mehr als +33 % Waffenruhe am Golf im Juli gescheitert

Quelle: dpa-AFX, J.P. Morgan Asset Management (Guide to the Markets, Stand 30.09.2026), CoinGlass; Zeitraum 30.06. bis 30.09.2026

Das Plus im S&P 500 verdeckt allerdings, wie es der Breite erging. In der gleichgewichteten Variante, in der jedes Unternehmen gleich viel zählt, stand ein Minus von rund 2 Prozent, im Russell 2000 sogar 7,5 Prozent. Microsoft, Nvidia, Apple und Meta brachten dem Index laut Citadel Securities zusammen rund 300 Punkte, mehr als das Doppelte des gesamten Anstiegs. Alle übrigen Werte kosteten per Saldo 150 Punkte.

Drei Kräfte prägten das Quartal: ein Ölpreis, der nach dem Ende der Waffenruhe am Golf von 70 auf zeitweise über 107 Dollar sprang. Die erste Fed-Erhöhung seit 2023 am 16. September auf 3,75 bis 4,00 Prozent. Und der KI-Ausverkauf Mitte September, nach dem Nvidia und Broadcom je rund drei Prozent, Infineon über sieben Prozent nachgaben.

Ausblick: Was die Statistik für das Schlussquartal verspricht

Das vierte Quartal ist historisch die stärkste Phase des Börsenjahres. 2026 kommt ein Sonderfaktor hinzu: Am 3. November wählen die USA ihren Kongress neu, und nach Zwischenwahlen haben Aktien in der Vergangenheit regelmäßig zugelegt. Der Grund ist simpel – vor der Wahl ist offen, wer künftig die Gesetze macht, danach fällt diese Unsicherheit weg.

Muster Wert Zeitraum S&P 500 im vierten Quartal, alle Jahre Ø +4,2 %, in 80 % der Jahre im Plus 1950 bis 2025 S&P 500 im vierten Quartal eines Midterm-Jahres Ø +6,6 %, in 84 % der Fälle im Plus seit 1950 S&P 500 im ersten Quartal nach Midterms Ø +7,4 %, in 95 % der Fälle im Plus seit 1950 Ausnahme 2018 (Midterm-Jahr, Fed erhöht) S&P 500 −14,0 %, DAX −13,8 % Q4 2018

Quelle: Carson Investment Research, Fidelity Research, eigene Berechnung (DAX 2018)

Die letzte Zeile ist die unbequeme. 2018 glich der heutigen Lage erstaunlich: Zwischenwahljahr, Rekordstände im Spätsommer, eine Fed, die weiter erhöhte. Statt einer Jahresendrally folgte ein Absturz um 14 Prozent. Auch 2026 dreht die Fed an der Zinsschraube, und ihre Projektionen lassen Raum für einen weiteren Schritt bis Jahresende.

Gut zu wissen Warum Citadel Securities trotzdem mit Rückenwind rechnet Der Marktmacher sieht die Börsen nach dem schwachen September in gesünderer Ausgangslage: Investoren haben Positionen und Kredithebel abgebaut, Privatanleger handelten weniger, regelbasierte Fonds verkauften, die Bewertungen sind gesunken. Dazu dürfen viele Konzerne ab Mitte Oktober wieder eigene Aktien zurückkaufen, rund um die Zahlenvorlage verzichten sie darauf üblicherweise. Einen geradlinigen Anstieg erwartet Citadel trotzdem nicht; gerade der Oktober könnte noch schwanken.

Drei Szenarien für das Schlussquartal

Wer am Jahresende vorn liegt, hängt an zwei Fragen: Wie geht es mit dem Ölpreis weiter, und wie weit erhöht die Fed noch? Keines dieser Szenarien ist eine Prognose. Sie helfen beim Einordnen der Nachrichten, nicht beim Auswählen von Aktien.

Szenario Auslöser Wer profitieren könnte Wer leiden könnte Entspannung Einigung USA–Iran, Ölpreis fällt deutlich Chemie, Airlines, Reise, Konsum, zinssensible Werte Ölförderer, Raffinerien Zähe Inflation Öl bleibt über 100 Dollar, Fed erhöht im Dezember Banken, Versicherer, Energie Immobilien, Bau, hoch bewertete Wachstumswerte Wiederholung von 2018 Zinsschock trifft auf KI-Ernüchterung Defensive Branchen wie Gesundheit und Basiskonsum relativ besser Tech-Schwergewichte, Zykliker

Quelle: eigene Einordnung

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Bitte vormerken: Diese Termine sind in Q4 besonders wichtig

Datum Termin Warum er zählt 24. Oktober Detaildaten zum Moderna-Krebsimpfstoff (ESMO) Test für die Biotech-Rally 28. Oktober Fed-Zinsentscheid (19 Uhr MEZ) Zweite Erhöhung in Folge? 29. Oktober EZB-Zinsentscheid Pause oder dritter Schritt 3. November US-Zwischenwahlen Machtverhältnisse im Kongress 9. Dezember Fed mit neuen Projektionen Zinspfad für 2027 17. Dezember Letzte EZB-Sitzung des Jahres Signal für 2027 18. Dezember Großer Verfall Erhöhte Schwankungen möglich 10. Januar 2027 Ende der verlängerten Zollpause mit China Handelsstreit könnte zurückkehren

Quelle: Federal Reserve, EZB, JPMorgan Chase, Moderna, US-Finanzministerium, Eurex

Was das für dein Depot heißt

Drei Punkte helfen beim Einordnen des eigenen Depots:

Realistische Benchmarks setzen. Der S&P 500 wird von wenigen Tech-Giganten getragen und taugt nur bedingt als Maßstab für ein breit gestreutes Weltportfolio. Eine kurzfristige Underperformance ist oft kein Fehler, sondern das Ergebnis gesunder Streuung.

Der S&P 500 wird von wenigen Tech-Giganten getragen und taugt nur bedingt als Maßstab für ein breit gestreutes Weltportfolio. Eine kurzfristige Underperformance ist oft kein Fehler, sondern das Ergebnis gesunder Streuung. Klumpenrisiken abbauen. Die Ausschläge bei Halbleiter- und Softwarewerten haben die Gewichte in vielen Depots verschoben. Das Quartalsende ist der passende Anlass, ungeplante Übergewichtungen zurückzuführen.

Die Ausschläge bei Halbleiter- und Softwarewerten haben die Gewichte in vielen Depots verschoben. Das Quartalsende ist der passende Anlass, ungeplante Übergewichtungen zurückzuführen. Sparpläne weiterlaufen lassen. US-Wahlen sorgen im Vorfeld oft für erhöhte Schwankungen. Für langfristige Anleger ist das eher Vorteil als Problem, laufende ETF-Sparpläne profitieren in unruhigen Phasen vom Durchschnittskosteneffekt.

Dass Rückschläge dazugehören, zeigt eine Zahl von J.P. Morgan Asset Management: Seit 1986 fiel der MSCI World im Jahresverlauf im Schnitt um fast 15 Prozent vom Hoch zurück und schloss trotzdem in 29 von 40 Jahren im Plus. Wie du dein Depot über Regionen, Branchen und Anlageklassen streust, erklärt unser Ratgeber zur Diversifikation.

Markus Koch im Interview: „Entscheidend wird der Anleihemarkt sein“

Markus Koch berichtet seit über zwei Jahrzehnten von der Wall Street. Wir haben mit ihm über das abgelaufene Quartal gesprochen und darüber, worauf es in den letzten drei Monaten des Jahres ankommt.

Rekordhoch im DAX, Öl über 100 Dollar, die erste Zinserhöhung seit 2023 und dann der KI-Ausverkauf. Was war für dich das prägende Ereignis des Quartals?

Markus Koch: Fed-Chef Kevin Warsh ist Ende August als Falke von Jackson Hole aufgetreten. Dass der Kampf gegen Inflation zur Priorität erklärt wurde, hat die Spielregeln geändert. Ab dem Zeitpunkt schossen Volatilität und Renditen der US-Staatsanleihen rasant hoch, mit ebenfalls wachsenden Risikoaufschlägen bei Unternehmensanleihen.

Würdest du den KI-Schock als echten Wendepunkt bewerten oder war das eine kurze Übertreibung?

Koch: Der Boom bei KI-Aktien ist stärker fragmentiert und komplexer geworden. Wir sehen im Tech-Sektor vertagte Börsengänge, mit negativen Kursreaktionen auf selbst extrem starke Zahlen und Aussichten, wie bei Micron oder am Analystentag von Marvell. Jeder weiß, dass die gesamte Wall Street mit dem KI-Trade steht und fällt. Im Jahr 2000 begann die Korrektur des Nasdaq neun Monate vor dem Zenit des Tech-Investitionsbooms. Die Sorge, dass wir uns entweder nahe oder bereits am Wachstumsgipfel befinden, wird die Sprunghaftigkeit dieser Werte hochhalten.

Citadel hält den Markt nach dem September für bereinigt. Gleichzeitig trägt eine Handvoll Schwergewichte den S&P 500, und die Fed erhöht wie 2018 mitten im Zwischenwahljahr. Gesunder Neustart oder Warnsignal?

Koch: Die Frage wird sein, wie sich die weite Spanne zwischen dem S&P 500 und dem gleichgewichteten S&P 500 Equal-Weight schmälern wird. Sehen wir eine Stabilisierung bei den Renditen der US-Staatsanleihen, sollte sich die Marktbreite verbessern, mit einem Bounce der vielen bereits stark abgestraften Sektoren. Die Fed befindet sich aber in einer gefährlichen Situation. Die hohen Renditen und steigenden Zinsen treffen viele Branchen, fachen das Risiko einer Wirtschaftsabkühlung an und kühlen den Arbeitsmarkt ab. Wie im Umfeld der Pandemie wird Inflation aber durch Angebotsengpässe im Energie- und KI-Sektor verursacht. Nicht die Fed, sondern Washington ist gefordert, die Ursachen zu bekämpfen, auch durch eine tragfähigere Fiskalpolitik.

Entspannung beim Öl, zähe Inflation oder eine Wiederholung von 2018 – welches Szenario hältst du für das wahrscheinlichste?

Koch: Die aktuelle Herausforderung liegt vor allem darin, dass so viele Entwicklungen gleichzeitig wahr sein können. In so einem Umfeld hohe Risiken einzugehen, ist kaum möglich. Citadel bringt es auf den Punkt: Die Wall Street reflektiert nicht mehr die Wirtschaft, und der S&P 500 nicht mehr die durchschnittliche Aktie. In Anbetracht des weiterhin starken Ertragswachstums des S&P 500 und eines Bewertungsniveaus, das in den letzten Wochen gesunken ist, bleibt mein Basisszenario bis Jahresende optimistisch. Entscheidend wird der Anleihemarkt sein. Mit über der Hälfte der Aktien im Russell 3000 bereits in einem Bärenmarkt würde eine Entspannung bei Anleihen den Nährboden einer Rally einzelner Sektoren legen. Sollten die Demokraten bei den Zwischenwahlen die Mehrheit im Repräsentantenhaus und Senat bekommen, spricht auch das für eine bessere Marktbreite, mit mehr regulatorischen Risiken im KI-Sektor.

Welche Branchen stehen bei dir oben auf der Liste?

Koch: Ende der ersten Oktober-Woche waren über 40 Prozent der Aktien im S&P 500 überverkauft. Vorausgesetzt, wir sehen keine wachsenden Zeichen einer Wirtschaftsflaute, sollten zyklische Bereiche ein Comeback sehen. Dazu gehören Aktien aus den Bereichen Industrie, Kapitalgüter und zyklischer Konsum.

Und wovon würdest du die Finger lassen?

Koch: Von festgefahrenen Meinungen. Ideen, die nicht aufgehen, weil sich das fundamentale Umfeld ändert, müssen konsequent und schnell bereinigt werden.

Viele Anleger sehen Rekorde im Index, während das eigene Depot kaum vorankommt. Was sollten Privatanleger jetzt tun?

Koch: Dass die Indizes neue Rekorde machen, während die breite Masse schwächelt, ist ein Indiz dafür, dass die Wall Street funktioniert. Rund zwei Drittel des erwarteten Ertragswachstums für den S&P 500 im dritten Quartal entfällt auf den Tech-Sektor. Dass der Sektor die Wall Street trägt, ist kein Zufall. Genauso wenig ist es ein Zufall, dass die breite Masse sinkt. Das ist vorrangig eine Konsequenz der Energiepreise und anziehender Renditen und Finanzierungskosten. Als Privatanleger würde ich investiert bleiben, über den Tech-Sektor hinausgehend streuen und ausreichend Barquoten halten, um in möglicher Oktober-Schwäche Aktienquoten aufstocken zu können.

Markus, vielen Dank für das Gespräch.

Fazit

Das dritte Quartal hat gezeigt, wie dicht Rekorde und Rückschläge beieinanderliegen. Für das Schlussquartal spricht die Statistik, dagegen sprechen eine Fed, die weiter erhöht, und die ungelöste Lage am Golf. Kochs Basisszenario bleibt optimistisch, aber mit einer klaren Bedingung: Entscheidend wird der Anleihemarkt. Stabilisieren sich die Renditen, dürfte sich die Marktbreite verbessern. Genau daran, nicht am Indexstand, lässt sich ablesen, ob die Rally trägt.