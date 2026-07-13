Das Wichtigste in Kürze

Eine Mietkaution von zwei bis drei Nettokaltmieten liegt oft jahrelang auf einem unverzinsten Kautionssparbuch und verliert real an Kaufkraft.

Die Zinsen auf die Kaution stehen rechtlich dem Mieter zu, nicht dem Vermieter. Auf einem unverzinsten Konto läuft dieser Anspruch jedoch ins Leere.

Nach Paragraf 551 BGB muss die Kaution insolvenzfest und getrennt vom Vermögen des Vermieters angelegt werden.

Digitale Mietkautionskonten wie das der Deutschen Mietkaution GmbH sind kostenfrei, aktuell mit 2,0 Prozent verzinst und nehmen Mietern wie Vermietern den bürokratischen Aufwand ab.

Im Schnitt hinterlegst Du beim Einzug in eine neue Wohnung zwei bis drei Nettokaltmieten als Kaution. Schnell sind das 2.000 oder 3.000 Euro, die für die gesamte Mietdauer auf einem Konto liegen und die Du erst beim Auszug wiedersiehst. Bei vielen Mietern landet dieses Geld bis heute auf einem klassischen Kautionssparbuch bei der Filialbank. Und genau da beginnt das Problem.

Sparbücher sind ein Relikt aus einer Zeit, in der niemand groß über die Verzinsung einer Kaution nachgedacht hat. Sie werfen oft nur Bruchteile eines Prozents ab, während die Inflation am Wert des Guthabens nagt. Über eine Mietdauer von fünf oder zehn Jahren summiert sich das zu einem spürbaren realen Verlust. Dein Geld arbeitet nicht für Dich und schrumpft stattdessen still vor sich hin. Das ist die sogenannte klassische Realzinsfalle. Denn nominal steht am Ende dieselbe Summe auf dem Papier, an Kaufkraft hast Du jedoch verloren.

Was viele über die Kaution nicht wissen

Rechtlich ist die Sache eindeutig. Nach Paragraf 551 BGB muss der Vermieter die Kaution getrennt von seinem eigenen Vermögen anlegen, üblicherweise auf einem insolvenzfesten Konto. Diese Trennung erfolgt zu Deinem Schutz. Sollte der Vermieter zahlungsunfähig werden, gehört die Kaution nicht zur Insolvenzmasse dazu und bleibt somit für Dich erhalten.

Genauso eindeutig ist die Frage der Zinsen. Die Erträge, die auf dem Kautionskonto anfallen, stehen Dir als Mieter zu, nicht dem Vermieter. Beim Auszug bekommst Du also die Kaution plus aufgelaufene Zinsen zurück, sofern keine berechtigten Ansprüche offen sind. In der Praxis funktioniert dieser Anspruch jedoch oft nur auf dem Papier. Denn wenn das Geld auf einem unverzinsten Sparbuch liegt, gibt es schlicht keine Zinsen, die Dir gutgeschrieben werden könnten. Der gesetzliche Vorteil läuft somit ins Leere, weil das gewählte Konto nichts abwirft.

Die teure Alternative Mietbürgschaft

Manche Mieter weichen auf eine Mietkautionsbürgschaft aus, um die Kaution nicht auf einen Schlag aufbringen zu müssen. Das verschafft kurzfristig Liquidität, ist langfristig aber teuer.

Solche Bürgschaften kosten in der Regel etwa vier bis fünf Prozent der Kautionssumme pro Jahr. Bei einer Kaution von 3.000 Euro sind das schnell 120 bis 150 Euro jährlich, die dauerhaft abfließen, ohne dass Du am Ende irgendetwas davon zurückbekommst. Anders als beim Sparbuch verlierst Du hier nicht nur an Kaufkraft, sondern zahlst aktiv drauf.

Auch Vermieter haben ein Problem

Die andere Seite des Marktes ist nicht besser dran. Gerade private Vermieter mit einer oder wenigen Wohnungen tun sich schwer mit der korrekten Verwaltung der Kaution. Sie muss getrennt geführt, sauber dokumentiert und beim Auszug nachvollziehbar abgerechnet werden. Wer das unterschätzt und die Kaution versehentlich mit dem Privatkonto vermischt, riskiert nicht nur rechtlichen Ärger mit dem Mieter, sondern verliert im Insolvenzfall auch den Treuhandschutz, der die Trennung überhaupt erst absichert.

Hinzu kommt der laufende Aufwand. Eingang prüfen, Bescheinigungen ausstellen, beim Auszug abrechnen. Einfache und zugleich kostenfreie Werkzeuge dafür gab es am Markt lange nicht, weshalb viele Vermieter beim umständlichen Gang zur Filialbank geblieben sind.

Wie eine zeitgemäße Lösung aussieht

Hier setzt ein neuer Anbieter an. Die Deutsche Mietkaution GmbH startet im Juli 2026 mit einem volldigitalen Mietkautionskonto. Das Modell adressiert beide Parteien gleichzeitig, statt nur eine Seite zu bedienen.

Für Mieter ist das Konto kostenfrei und aktuell mit 2,0 Prozent verzinst. Garantiert ist dabei eine Mindestverzinsung, die laufende Verzinsung orientiert sich am Marktniveau und kann sich entsprechend ändern. Entscheidend ist hier aber der Effekt. Die Zinsen fließen wieder dorthin, wo sie laut Gesetz hingehören, nämlich zum Mieter. Die Kaution selbst liegt auf einem insolvenzfesten Treuhandkonto bei der Baader Bank und ist über die gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Konto geschützt. Eröffnung, Kontoführung sowie Ein- und Auszahlungen sind kostenlos, und der gesamte Prozess läuft digital ab, ohne Termin in der Bankfiliale.

Für Vermieter reduziert sich der Aufwand mit dieser Lösung auf ein Minimum. Konto, Belege und Auszahlung laufen über die Plattform. Du gibst die E-Mail-Adresse des Mieters und die Kautionssumme an, den Rest erledigt das System vom Ident-Verfahren bis zur Einzahlungsbestätigung in Echtzeit. Sobald die Kaution rechtssicher eingegangen ist, wirst Du sofort benachrichtigt, das manuelle Prüfen von Kontoauszügen vor der Schlüsselübergabe entfällt. Mehrere Objekte lassen sich über ein zentrales Dashboard verwalten, was vor allem bei mehreren Mietverhältnissen den Überblick sichert. Die rechtssichere Trennung nach Paragraf 551 BGB ist von vornherein eingebaut, sodass der größte Stolperstein der Eigenverwaltung wegfällt. Steuerbescheinigungen muss der Vermieter ebenfalls nicht verschicken, da Mieter ihre Unterlagen selbst im Portal abrufen.

Was Du konkret tun kannst

Wenn Du gerade umziehst oder eine Wohnung vermietest, lohnt ein nüchterner Blick auf die Konditionen Deines Kautionskontos. Liegt das Geld unverzinst bei einer Filialbank, verschenkst Du über die Mietdauer reale Kaufkraft. Zahlst Du für eine Bürgschaft, fließt das Geld sogar dauerhaft ab. Ein verzinstes, getrennt geführtes Konto holt den verlorenen Ertrag zumindest teilweise zurück und nimmt zugleich die bürokratische Last von beiden Seiten.

Wichtig ist, die Kaution nicht als lästige Formalität abzuhaken, sondern als das zu behandeln, was sie finanziell ist, nämlich ein gebundener Geldbetrag über mehrere Jahre.

Schon ein Blick auf die Verzinsung, Kosten und die rechtssichere Trennung entscheidet darüber, ob diese Summe für Dich arbeitet oder an Wert verliert. Im besten Fall bekommst Du am Ende des Mietverhältnisses nicht nur Deine Kaution zurück, sondern ein Stück weit auch den Inflationsverlust ausgeglichen, den ein klassisches Sparbuch Dich gekostet hätte.

Häufige Fragen zur Mietkaution

Wem stehen die Zinsen auf die Mietkaution zu?

Die Zinsen, die auf dem Kautionskonto anfallen, stehen dem Mieter zu. Beim Auszug erhält er die Kaution zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen zurück, sofern keine berechtigten Ansprüche des Vermieters bestehen.

Ist die Mietkaution bei einer Insolvenz des Vermieters sicher?

Ja. Nach Paragraf 551 BGB muss die Kaution getrennt vom Vermögen des Vermieters auf einem insolvenzfesten Konto liegen. Sie gehört damit nicht zur Insolvenzmasse und bleibt für den Mieter geschützt. Bei einer Anlage auf einem Treuhandkonto greift zusätzlich die gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro.

Was kostet ein digitales Mietkautionskonto?

Bei Anbietern wie der Deutschen Mietkaution GmbH sind Eröffnung, Kontoführung sowie Ein- und Auszahlungen für Mieter und Vermieter kostenlos. Das unterscheidet das Modell von einer Mietbürgschaft, die je nach Anbieter rund vier bis fünf Prozent der Kautionssumme pro Jahr kostet.

Lohnt sich ein Wechsel von der Filialbank zum digitalen Kautionskonto?

Wenn die Kaution unverzinst bei einer Filialbank liegt, verliert sie über die Mietdauer real an Wert. Ein verzinstes, getrennt geführtes Konto gleicht einen Teil dieses Verlusts aus und senkt zugleich den Verwaltungsaufwand für beide Seiten.