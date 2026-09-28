Auf dem Kautionssparbuch verliert eine Mietkaution real an Wert. Wem Zinsen zustehen und wie ein kostenfreies digitales Kautionskonto hilft.
Im Schnitt hinterlegst Du beim Einzug in eine neue Wohnung zwei bis drei Nettokaltmieten als Kaution. Schnell sind das 2.000 oder 3.000 Euro, die für die gesamte Mietdauer auf einem Konto liegen und die Du erst beim Auszug wiedersiehst. Bei vielen Mietern landet dieses Geld bis heute auf einem klassischen Kautionssparbuch bei der Filialbank. Und genau da beginnt das Problem.
Sparbücher sind ein Relikt aus einer Zeit, in der niemand groß über die Verzinsung einer Kaution nachgedacht hat. Sie werfen oft nur Bruchteile eines Prozents ab, während die Inflation am Wert des Guthabens nagt. Über eine Mietdauer von fünf oder zehn Jahren summiert sich das zu einem spürbaren realen Verlust. Dein Geld arbeitet nicht für Dich und schrumpft stattdessen still vor sich hin. Das ist die sogenannte klassische Realzinsfalle. Denn nominal steht am Ende dieselbe Summe auf dem Papier, an Kaufkraft hast Du jedoch verloren.
Rechtlich ist die Sache eindeutig. Nach Paragraf 551 BGB muss der Vermieter die Kaution getrennt von seinem eigenen Vermögen anlegen, üblicherweise auf einem insolvenzfesten Konto. Diese Trennung erfolgt zu Deinem Schutz. Sollte der Vermieter zahlungsunfähig werden, gehört die Kaution nicht zur Insolvenzmasse dazu und bleibt somit für Dich erhalten.
Genauso eindeutig ist die Frage der Zinsen. Die Erträge, die auf dem Kautionskonto anfallen, stehen Dir als Mieter zu, nicht dem Vermieter. Beim Auszug bekommst Du also die Kaution plus aufgelaufene Zinsen zurück, sofern keine berechtigten Ansprüche offen sind. In der Praxis funktioniert dieser Anspruch jedoch oft nur auf dem Papier. Denn wenn das Geld auf einem unverzinsten Sparbuch liegt, gibt es schlicht keine Zinsen, die Dir gutgeschrieben werden könnten. Der gesetzliche Vorteil läuft somit ins Leere, weil das gewählte Konto nichts abwirft.
Manche Mieter weichen auf eine Mietkautionsbürgschaft aus, um die Kaution nicht auf einen Schlag aufbringen zu müssen. Das verschafft kurzfristig Liquidität, ist langfristig aber teuer.
Solche Bürgschaften kosten in der Regel etwa vier bis fünf Prozent der Kautionssumme pro Jahr. Bei einer Kaution von 3.000 Euro sind das schnell 120 bis 150 Euro jährlich, die dauerhaft abfließen, ohne dass Du am Ende irgendetwas davon zurückbekommst. Anders als beim Sparbuch verlierst Du hier nicht nur an Kaufkraft, sondern zahlst aktiv drauf.
Die andere Seite des Marktes ist nicht besser dran. Gerade private Vermieter mit einer oder wenigen Wohnungen tun sich schwer mit der korrekten Verwaltung der Kaution. Sie muss getrennt geführt, sauber dokumentiert und beim Auszug nachvollziehbar abgerechnet werden. Wer das unterschätzt und die Kaution versehentlich mit dem Privatkonto vermischt, riskiert nicht nur rechtlichen Ärger mit dem Mieter, sondern verliert im Insolvenzfall auch den Treuhandschutz, der die Trennung überhaupt erst absichert.
Hinzu kommt der laufende Aufwand. Eingang prüfen, Bescheinigungen ausstellen, beim Auszug abrechnen. Einfache und zugleich kostenfreie Werkzeuge dafür gab es am Markt lange nicht, weshalb viele Vermieter beim umständlichen Gang zur Filialbank geblieben sind.
Hier setzt ein neuer Anbieter an. Die DMK Deutsche Mietkaution GmbH ist im August 2026 mit einem volldigitalen Mietkautionskonto* gestartet. Das Modell adressiert beide Parteien gleichzeitig, statt nur eine Seite zu bedienen.
Für Mieter und Vermieter ist das Konto kostenfrei. In den ersten sechs Monaten gibt es 2,0 Prozent Zinsen, danach derzeit 1,0 Prozent. Der Satz ist variabel und folgt dem Marktniveau, vertraglich garantiert sind laut Preisverzeichnis nur 0,01 Prozent. Entscheidend ist hier aber der Effekt. Die Zinsen fließen wieder dorthin, wo sie laut Gesetz hingehören, nämlich zum Mieter.
Das Konto wird bei der Baader Bank auf den Namen des Mieters geführt und an den Vermieter verpfändet. Weil es dem Mieter gehört, fällt es bei einer Insolvenz des Vermieters nicht in die Insolvenzmasse. Zusätzlich greift die gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Einleger. Eröffnung, Kontoführung sowie Ein- und Auszahlungen sind kostenlos, und der gesamte Prozess läuft digital ab, ohne Termin in der Bankfiliale.
Für Vermieter reduziert sich der Aufwand mit dieser Lösung auf ein Minimum. Konto, Belege und Auszahlung laufen über die Plattform. Du gibst die E-Mail-Adresse des Mieters und die Kautionssumme an, den Rest erledigt das System vom Ident-Verfahren bis zur Einzahlungsbestätigung in Echtzeit. Sobald die Kaution rechtssicher eingegangen ist, wirst Du sofort benachrichtigt, das manuelle Prüfen von Kontoauszügen vor der Schlüsselübergabe entfällt. Mehrere Objekte lassen sich über ein zentrales Dashboard verwalten, was vor allem bei mehreren Mietverhältnissen den Überblick sichert. Die rechtssichere Trennung nach Paragraf 551 BGB ist von vornherein eingebaut, sodass der größte Stolperstein der Eigenverwaltung wegfällt. Steuerbescheinigungen muss der Vermieter ebenfalls nicht verschicken, da Mieter ihre Unterlagen selbst im Portal abrufen.
Nicht jede Bank behandelt die Mietkaution gleich. Zwischen dem gebührenpflichtigen Kautionskonto ohne Zinsen der Hausbank und einer volldigitalen Lösung liegen Welten. Die folgende Übersicht zeigt, welche Anbieter ein Mietkautionskonto führen, was es kostet und ob die Kaution überhaupt Zinsen abwirft.
|Anbieter
|Eröffnung durch
|Einmalige Kosten
|Verzinsung
|Besonderheiten
|Deutsche Mietkaution*
|Mieter
|0,00 Euro (Eröffnung, Kontoführung, Ein- und Auszahlungen)
|2,00 Prozent (in den ersten 6 Monaten), danach variabel – Mindestverzinsung garantiert
|volldigital; Treuhandkonto bei der Baader Bank; insolvenzfest; Einlagensicherung bis 100.000 Euro
|Sparkassen
|Mieter oder Vermieter (je nach Institut)
|ca. 10 bis 75 Euro
|ca. 0,25 bis 0,50 Prozent
|persönliche Beratung in der Filiale; Konditionen je nach Region unterschiedlich
|Volks- und Raiffeisenbanken
|Mieter oder Vermieter (je nach Institut)
|ca. 5 bis 50 Euro
|überwiegend unverzinst
|teils werden alternative Kautionsmodelle angeboten
|Commerzbank
|Mieter oder Vermieter
|59,00 Euro
|nicht zentral ausgewiesen
|bundesweites Filialnetz
|BW Bank
|Mieter oder Vermieter
|30,00 Euro online, 40,00 Euro in der Filiale
|unverzinst
|Regionalbank mit Fokus auf Baden-Württemberg
|GLS Bank
|Vermieter
|25,00 Euro
|0,00 Prozent
|nachhaltig orientierte Bank
|Targobank
|Mieter
|15,00 Euro mit Gehalts- oder Depotkonto, sonst 89,00 Euro
|nicht zentral ausgewiesen
|günstiger Preis nur für Bestandskunden
|PSD Bank München eG
|Mieter
|69,00 Euro
|0,001 Prozent
|Beispielinstitut; jede PSD Bank setzt eigene Konditionen fest
|Smartmiete
|Vermieter
|0,00 Euro
|nicht ausgewiesen
|digitale Vermieterplattform mit Verwaltungstools (u. a. Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung); über 4.000 eröffnete Kautionskonten
|Heykaution
|Vermieter
|0,00 Euro (für Mieter und Vermieter)
|Zinsbeteiligung des Mieters nicht ausgewiesen – Anbieter finanziert sich laut Website über Zinserträge
|plusForta GmbH (Tochter der Aareal Bank); Kooperation mit Vereinigter Volksbank Raiffeisenbank eG; Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Mieter; automatische Zins- und Steuerabrechnung
Quelle: Eigene Recherche, Stand: September 2026. Alle Angaben ohne Gewähr, insbesondere bei regionalen Instituten können die Konditionen deutlich abweichen.
Die Spanne ist erheblich: Während klassische Institute für die bloße Bereitstellung des Kontos einmalig bis zu 89 Euro verlangen und teils gar nicht verzinsen, bleiben digitale Anbieter wie die Deutsche Mietkaution dauerhaft kostenfrei und legen die Kaution verzinst auf einem insolvenzfesten Treuhandkonto an. Bei einer Kaution von 3.000 Euro und einer Mietdauer von zehn Jahren machen Gebühren plus entgangene Zinsen so schnell mehrere hundert Euro aus.
Wenn Du gerade umziehst oder eine Wohnung vermietest, lohnt ein nüchterner Blick auf die Konditionen Deines Kautionskontos. Liegt das Geld unverzinst bei einer Filialbank, verschenkst Du über die Mietdauer reale Kaufkraft. Zahlst Du für eine Bürgschaft, fließt das Geld sogar dauerhaft ab. Ein verzinstes, getrennt geführtes Konto holt den verlorenen Ertrag zumindest teilweise zurück und nimmt zugleich die bürokratische Last von beiden Seiten.
Wichtig ist, die Kaution nicht als lästige Formalität abzuhaken, sondern als das zu behandeln, was sie finanziell ist, nämlich ein gebundener Geldbetrag über mehrere Jahre.
Schon ein Blick auf die Verzinsung, Kosten und die rechtssichere Trennung entscheidet darüber, ob diese Summe für Dich arbeitet oder an Wert verliert. Im besten Fall bekommst Du am Ende des Mietverhältnisses nicht nur Deine Kaution zurück, sondern ein Stück weit auch den Inflationsverlust ausgeglichen, den ein klassisches Sparbuch Dich gekostet hätte.
Wem stehen die Zinsen auf die Mietkaution zu?
Die Zinsen, die auf dem Kautionskonto anfallen, stehen dem Mieter zu. Beim Auszug erhält er die Kaution zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen zurück, sofern keine berechtigten Ansprüche des Vermieters bestehen.
Ist die Mietkaution bei einer Insolvenz des Vermieters sicher?
Ja. Nach Paragraf 551 BGB muss die Kaution getrennt vom Vermögen des Vermieters auf einem insolvenzfesten Konto liegen. Sie gehört damit nicht zur Insolvenzmasse und bleibt für den Mieter geschützt. Bei einer Anlage auf einem Treuhandkonto greift zusätzlich die gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro.
Was kostet ein digitales Mietkautionskonto?
Bei Anbietern wie der Deutschen Mietkaution GmbH sind Eröffnung, Kontoführung sowie Ein- und Auszahlungen für Mieter und Vermieter kostenlos. Das unterscheidet das Modell von einer Mietbürgschaft, die je nach Anbieter rund vier bis fünf Prozent der Kautionssumme pro Jahr kostet.
Lohnt sich ein Wechsel von der Filialbank zum digitalen Kautionskonto?
Wenn die Kaution unverzinst bei einer Filialbank liegt, verliert sie über die Mietdauer real an Wert. Ein verzinstes, getrennt geführtes Konto gleicht einen Teil dieses Verlusts aus und senkt zugleich den Verwaltungsaufwand für beide Seiten.
*Hinweis zu Affiliate-Links: Unsere Ratgeber-Artikel sind objektiv und unabhängig erstellt, wobei mit Sternchen gekennzeichnete Links zur Finanzierung der kostenlosen Inhalte dienen. Die Vergütung aus diesen Links hat keinen Einfluss auf unsere Inhalte.
Disclaimer: Die in diesem Artikel enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informations-, Bildungs- und Marketingzwecken ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Die Inhalte stellen keine Anlageberatung, Anlagestrategieempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Die Informationen berücksichtigen nicht die individuellen Anlageziele und finanzielle Situation des Lesers. Jede Anlageentscheidung sollte eigenverantwortlich getroffen und sorgfältig geprüft werden. Vor einer Anlageentscheidung sollte der Rat eines Anlage- und Steuerberaters eingeholt werden. Der Handel mit Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten ist mit hohen Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Aussagen über zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen basieren grundsätzlich auf Annahmen und Einschätzungen, die sich im Zeitablauf als nicht zutreffend erweisen können. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste, die durch die Umsetzung der in diesem Artikel genannten Informationen entstehen.
1Hinweis: finanzen.net zero ist ein Angebot der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.