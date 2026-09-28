Multiorder beim Online-Broker: Mit einem Trade in mehrere Aktien gleichzeitig investieren
Per Multiorder kaufst du mehrere Aktien in einem Trade, statt jede Position einzeln zu ordern. So investierst du schneller und effizienter.
Zukunftsthemen wie künstliche Intelligenz, Smart Cars oder digitale Bildung bestehen aus vielen Einzelwerten. Mit der Multiorder kaufst du sie gebündelt, statt jede Aktie mühsam einzeln zu ordern. Das spart Zeit und Klicks.
Wer in ein Zukunftsthema investieren will, stößt schnell auf ein praktisches Problem: Ein Megatrend besteht selten aus einer einzigen Aktie, sondern aus einer ganzen Reihe von Unternehmen. Willst du etwa das Thema künstliche Intelligenz mit zehn Werten (siehe Screenshot) abbilden, heißt das klassisch, zehn komplette Kaufvorgänge nacheinander abzuarbeiten, jeder Trade mit eigener Suche, Ordermaske und Freigabe. Das kostet Zeit, und die Kurse bewegen sich, während du dich durch die einzelnen Orders klickst. Das Ergebnis: Bei jedem Wert erwischst du einen anderen Einstiegszeitpunkt, von der ganzen Nerverei und dem Zeitaufwand einmal abgesehen. Viele Anleger schrecken vor dem Aufwand zurück und kaufen doch nur eine Aktie, statt breiter zu streuen. Genau hier setzt die Multiorder an.
Was die Multiorder kann
Mit einer Multiorder, teils auch Splitorder genannt, kaufst du mehrere Wertpapiere in einem einzigen Vorgang. Du stellst dir die gewünschten Werte zusammen und gibst sie gebündelt in Auftrag, anstatt jede Position einzeln durchzuklicken. Für Themen-Investments ist das ideal, weil ein Trend fast immer aus mehreren Aktien besteht.
Warum das gerade bei Megatrends hilft
Die großen Zukunftstrends sind langfristige Veränderungen, die über Jahrzehnte ganze Branchen umbauen, von der digitalen Arbeitswelt über vernetzte Autos bis zur Bildung durch digitale Plattformen. Wer breit auf ein solches Thema setzt, verteilt sein Risiko über mehrere Unternehmen, statt alles auf einen einzelnen Wert zu setzen. Die Multiorder macht diese Streuung mit wenigen Klicks möglich. Welche großen Zukunftsthemen es gibt und wie du sie erkennst, liest du im ausführlichen Ratgeber Megatrends erkennen und einfach per Multiorder investieren.
Zusätzlich liefert die Finanzen invest App fertige Investmentideen und Modellportfolios zur Inspiration. Sie zeigen dir, welche Werte zu einem Thema gehören, und dienen als Ausgangspunkt für deine eigene Auswahl. Aber wie immer gilt: Informiere dich im Vorfeld gründlich über die Investments und ob sie in deine Vermögensstrategie und Risikotragfähigkeit passen.
Was die Multiorder bringt und was nicht
Die Multiorder nimmt dir genau diesen Mehrfachaufwand ab: Statt jede Position einzeln zu suchen, zu ordern und freizugeben, stellst du dir deinen Trend-Korb einmal zusammen und gibst ihn als Ganzes in Auftrag. Das reduziert nicht nur den Aufwand, sondern auch die Fehlerquellen, weil du nicht mehr den Überblick über mehrere offene Einzelorders behalten musst. Hinzu kommt der einheitliche Ausführungszeitpunkt: Alle Werte gehen gemeinsam in den Handel und werden zum selben Zeitpunkt ausgeführt, sodass dein Trend-Korb genau in der geplanten Zusammensetzung im Depot landet. Und weil das gesamte Investment nur noch eine einzige Entscheidung und einen einzigen Vorgang erfordert, bleibt aus dem breit gestreuten Vorhaben auch tatsächlich ein vergleichsweise breit gestreutes Investment. Die Kosten sind dabei dieselben wie bei einzeln aufgegebenen Orders.
So legst du los
Ein Depot bei Finanzen invest eröffnest du in wenigen Minuten online. Wie das Schritt für Schritt funktioniert, liest du in unserem Ratgeber Online-Depot eröffnen. Anschließend suchst du dir deine Wunschwerte zusammen oder lässt dich von den vorausgewählten Investmentideen in der App inspirieren, bündelst die gewünschten Werte per Multiorder und setzt dein Trend-Investment in einem einzigen Vorgang um.
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Disclaimer: Die in diesem Artikel enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informations-, Bildungs- und Marketingzwecken ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Die Inhalte stellen keine Anlageberatung, Anlagestrategieempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Die Informationen berücksichtigen nicht die individuellen Anlageziele und finanzielle Situation des Lesers. Jede Anlageentscheidung sollte eigenverantwortlich getroffen und sorgfältig geprüft werden. Vor einer Anlageentscheidung sollte der Rat eines Anlage- und Steuerberaters eingeholt werden. Der Handel mit Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten ist mit hohen Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Aussagen über zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen basieren grundsätzlich auf Annahmen und Einschätzungen, die sich im Zeitablauf als nicht zutreffend erweisen können. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste, die durch die Umsetzung der in diesem Artikel genannten Informationen entstehen.
1Hinweis: ‚Finanzen invest‘ ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.