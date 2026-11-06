Neues Finanzen invest Broker Cockpit: Vom Newsroom aufs Parkett – Aktien kaufen, wo du liest

In eigener Sache

Ab sofort kaufst du mit Finanzen invest Aktien dort, wo du dich gerade informierst: auf Finanzen.net. Dafür sorgt das neue Broker Cockpit von Finanzen invest mit seinem nahtlosen Orderprozess. Was das Cockpit leistet, für wen es sich eignet und was es kostet, erfährst du hier im Überblick.

Wie du direkt auf Finanzen.net kaufst

Das Broker Cockpit ist der Dreh- und Angelpunkt für das Trading direkt auf Finanzen.net: Es vereint Newsroom, Marktdaten und Handelsparkett in einer Anwendung. Über eine schmale Leiste am unteren Bildschirmrand hast du den Wert deines Depots und die Veränderung zum Vortag immer im Blick. Bisher lag zwischen Information und Order ein Umweg: Nach dem Lesen musstest du erst in die Broker-App wechseln, dich einloggen und die Aktie erneut suchen.

Kaufen direkt von der Aktienseite oder aus der News: Der Button öffnet die Ordermaske, die Leiste unten zeigt den Depotwert.

Jetzt genügt ein Klick auf den „Kaufen“-Button, und die Ordermaske öffnet sich mit dem bereits eingetragenen Wertpapier. Keine Suche nach der ISIN, kein lästiges Kopieren und Einfügen. Die Seite, auf der du gerade liest, bleibt im Hintergrund geöffnet. Du wählst nur noch den Handelsplatz und gibst Stückzahl oder Eurobetrag ein. Den Handel gibst du nur einmal pro Sitzung frei, mit einer TAN, einem Einmal-Code per SMS, Anruf oder App. In dieser Form ist der Orderprozess im deutschsprachigen Raum einmalig.

Die Aktie ist schon eingetragen. Du wählst den Handelsplatz und gibst Stückzahl oder Betrag ein.

Wer das Cockpit nutzen kann und was es kostet

Für die Nutzung brauchst du lediglich ein Depot bei Finanzen invest¹. Bist du bereits Kunde, musst du nichts weiter tun und kannst das Cockpit sofort nutzen. Hast du noch kein Depot, eröffnest du es direkt bei Finanzen invest oder im Cockpit, ohne Finanzen.net zu verlassen. Ausweisen kannst du dich wahlweise per Videochat, mit der Online-Funktion deines Personalausweises oder in einer Postfiliale.

In eigener Sache

Lesen und handeln – auf einer Seite Du willst das Broker Cockpit nutzen und Aktien direkt auf Finanzen.net kaufen? Dafür brauchst du nur ein Depot bei Finanzen invest ¹, dem Broker von Finanzen.net und Kostensieger der Stiftung Warentest (11/2026). Die Eröffnung erledigst du auf Wunsch direkt im Cockpit, ohne Finanzen.net zu verlassen. Starte hier mit wenigen Klicks

Ordergebühren fallen nicht an, wohl aber der Spread, die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs. Bei kleinen Orders unter 500 Euro Volumen kommt ein Mindermengenzuschlag hinzu. Die Stiftung Warentest hat den Broker mehrfach zum Kostensieger erklärt, zuletzt in Ausgabe 11/2026, mehr zu den Testergebnissen. Neu ist Tradegate als zweiter Handelsplatz neben gettex: Dort kannst du von 7:30 bis 22 Uhr handeln, über gettex bis 23 Uhr. Tradegate ist auf Privatanleger spezialisiert und kam 2025 auf ein Handelsvolumen von rund 480 Milliarden Euro, so viel wie nie seit dem Handelsstart.

Vor dem Absenden zeigt die Übersicht Kurs, Handelsplatz und den geschätzten Gesamtbetrag.

Welche Funktionen das Cockpit außerdem bietet

Neben Kauf und Verkauf siehst du deine Positionen, offenen Orders und dein Verrechnungskonto, über das Ein- und Auszahlungen laufen. Positionen lassen sich absichern sowie mit Notizen und Schlagworten ordnen, außerdem zeigt dir das Cockpit erhaltene und erwartete Dividenden an. Mit der Multi-Order kaufst und verkaufst du mehrere Wertpapiere in einem Vorgang. Das Cockpit ist bisher als Web-Version nutzbar und mit ähnlicher Funktion auch in die Finanzen.net-Apps integriert.

Direkt nach dem Kauf kannst du die Position mit einem Stopkurs gegen Verluste absichern.

Bereitest du deine Anlageentscheidungen ohnehin auf Finanzen.net vor, sparst du dir mit dem Broker Cockpit den lästigsten Schritt: den Wechsel in ein neues Browserfenster oder eine andere App samt erneuter Suche nach der Aktie – womöglich, während sich der Kurs weiter verändert. Auch wenn du bisher selten gehandelt hast, weil dir der Umweg zu umständlich war, kommst du so leichter zum ersten Kauf. Die Order liegt damit nur noch wenige Klicks von der Information entfernt. Umso wichtiger bleibt der Blick auf Kennzahlen und Hintergründe, bevor du auf „Kaufen“ klickst. Wie der Broker im Kostenvergleich abschneidet, zeigt unser Ratgeber zum Testergebnis von Finanzen invest. Am besten probierst du das Cockpit gleich bei der nächsten Aktie aus, die dich interessiert: Der Weg von der Idee zur Order war auf Finanzen.net noch nie so kurz.