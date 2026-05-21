Nvidia Aktie: Kurs, News, Dividende, Analysten und Prognose

Die NVIDIA Corp. Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVD) notiert heute, am 21. Mai 2026 , an der Nasdaq aktuell bei 223,47 USD. Der Dow-Jones-Wert verzeichnet damit gegenüber dem Vortagsschluss von 220,61 USD eine Veränderung von +1,30 %. Eröffnet hat die Aktie bei 223,00 USD. Das Handelsvolumen liegt bei 249.956 Stück. Stand: 21. Mai 2026

Nvidia Aktie Kurs

Kursdaten Nvidia an der Nasdaq, Stand 21. Mai 2026 Aktueller Kurs 223,47 USD Vortagsschluss 220,61 USD Tagesveränderung +1,30 % Eröffnungskurs 223,00 USD Handelsvolumen 249.956 Stück 52-Wochen-Hoch 236,54 USD 52-Wochen-Tief 129,18 USD Marktkapitalisierung 4.598,35 Mrd. EUR KGV (2026) 38,32 Volatilität (250 Tage) 33,93 %

Nvidia Aktie Performance

Kursperformance der Nvidia Aktie über verschiedene Zeiträume Zeitraum Performance 1 Woche −0,25 % 1 Monat +12,39 % 6 Monate +22,61 % 1 Jahr +61,50 % 3 Jahre +563,03 % 5 Jahre +1.510,05 %

Nvidia Aktie heute: News und Marktsituation

Nvidia hat am Abend des 20. Mai 2026 die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Stichtag 26. April 2026 ) vorgelegt. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 85 % auf einen Rekord von 81,6 Mrd. USD, sequenziell legte er um 20 % zu. Die Data-Center-Sparte erreichte mit 75,2 Mrd. USD einen Quartalsrekord, ein Plus von 92 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Die GAAP-Bruttomarge lag bei 74,9 %, der GAAP-Gewinn je Aktie bei 2,39 USD, non-GAAP bei 1,87 USD. Die Konsens-Erwartung für die Ergebnis-je-Aktie-Kennzahl lag bei 1,77 USD non-GAAP; Nvidia hat den Konsens damit zum vierten Quartal in Folge übertroffen. Die Aktie reagierte zunächst zurückhaltend und notierte nachbörslich nahezu unverändert bei 224,22 USD.

Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellt das Management einen Umsatz von 91,0 Mrd. USD ± 2 % in Aussicht; die Guidance schließt eine Wiederaufnahme von Data-Center-Compute-Umsätzen in China ausdrücklich aus. Die Bruttomarge soll bei rund 74,9 % GAAP bzw. 75,0 % non-GAAP liegen, die operativen Aufwendungen bei rund 8,5 Mrd. USD GAAP. CEO Jensen Huang bezeichnete den AI-Infrastrukturaufbau als „größte Infrastrukturerweiterung der Geschichte“, die in extremer Geschwindigkeit fortschreite.

Parallel zur Quartalsmitteilung hat das Board eine zusätzliche Aktienrückkauf-Autorisierung in Höhe von 80 Mrd. USD beschlossen und die Quartalsdividende um Faktor 25 von 0,01 auf 0,25 USD je Aktie angehoben. Die nächste Dividenden-Auszahlung erfolgt am 26. Juni 2026 an Aktionäre, die zum 4. Juni 2026 im Register stehen. Vor den Zahlen hatten mehrere Häuser ihre Kursziele angehoben: Morgan Stanley auf 285 USD, Bank of America auf 320 USD, TD Cowen auf 275 USD, UBS auf 275 USD und Cantor Fitzgerald auf 350 USD.

Nvidia Aktie Dividende

Nvidia schüttet die Dividende vierteljährlich aus. Für das Geschäftsjahr 2026 (Stichtag 31.01.2026) summierten sich die Auszahlungen auf 0,04 USD je Aktie. Mit der am 18. Mai 2026 beschlossenen Erhöhung der Quartalsdividende von 0,01 auf 0,25 USD steigt die annualisierte Dividende rechnerisch auf 1,00 USD je Aktie — bei einem Kursniveau von 223,47 USD entspricht das einer Dividendenrendite von rund 0,45 %. Die in der Schätzungstabelle ausgewiesenen Werte spiegeln die Datenbasis vor Bekanntgabe der Dividendenerhöhung wider; eine Anpassung der Konsens-Schätzungen steht aus.

Dividenden-Historie und Schätzungen Nvidia (Geschäftsjahre per 31.01.) Geschäftsjahr Dividende je Aktie Ex-Tag Status FY2022 0,016 USD 1. Dezember 2021 Ausgeschüttet FY2023 0,016 USD 30. November 2022 Ausgeschüttet FY2024 0,016 USD 5. Dezember 2023 Ausgeschüttet FY2025 0,034 USD 5. Dezember 2024 Ausgeschüttet FY2026 0,040 USD 4. Dezember 2025 Ausgeschüttet FY2027e 0,128 USD Schätzung (Stand vor Dividendenerhöhung) FY2028e 0,247 USD Schätzung (Stand vor Dividendenerhöhung) FY2029e 0,188 USD Schätzung (Stand vor Dividendenerhöhung)

Nvidia Aktie Analysten

Das durchschnittliche Kursziel der in der hier verwendeten Datenbasis erfassten Analystenhäuser liegt bei 263,75 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 223,47 USD entspricht das einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 18 %. Acht Häuser stufen die Aktie mit „Buy“ ein, eines mit „Hold“, Verkaufsempfehlungen liegen nicht vor — der abgeleitete Konsens lautet Buy.

Aktuelle Analysten-Einstufungen für die Nvidia Aktie Analysehaus Einstufung Kursziel Bernstein Research Buy 300,00 USD Jefferies Buy 275,00 USD Barclays Capital Buy 275,00 USD UBS Buy 275,00 USD JPMorgan Buy 265,00 USD Goldman Sachs Buy 250,00 USD RBC Capital Markets Buy 250,00 USD Deutsche Bank Hold 220,00 USD DZ Bank Buy k. A.

Im Vorfeld der Q1-FY27-Zahlen haben mehrere große Häuser ihre Kursziele nach oben revidiert: Morgan Stanley von 260 auf 285 USD, TD Cowen von 235 auf 275 USD, UBS von 245 auf 275 USD, Cantor Fitzgerald von 300 auf 350 USD und Bank of America von 300 auf 320 USD. Die Werte in der Tabelle entsprechen dem in der hier verwendeten Datenbasis ausgewiesenen Stand und können von den jüngsten Veröffentlichungen der einzelnen Häuser abweichen.

Nvidia Aktie Prognose

Für das Geschäftsjahr 2027 (Stichtag 31.01.2027) erwarten die Analysten im Konsens einen Gewinn je Aktie von 8,48 USD. Auf Basis des aktuellen Kurses ergibt sich daraus ein Forward-KGV von 26,35. Für das Geschäftsjahr 2028 liegen die Konsens-Schätzungen bei 11,58 USD Gewinn je Aktie, was das Forward-KGV auf 19,29 absenkt.

Konsens-Prognose Nvidia für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 Kennzahl FY2027e FY2028e Umsatz 375,86 Mrd. USD 509,55 Mrd. USD EBITDA 246,96 Mrd. USD 336,45 Mrd. USD EBIT 247,56 Mrd. USD 334,55 Mrd. USD Gewinn je Aktie 8,48 USD 11,58 USD Dividende je Aktie 0,13 USD 0,25 USD KGV 26,35 19,29 Dividendenrendite 0,06 % 0,11 %

Die Management-Guidance vom 20. Mai 2026 sieht für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 91,0 Mrd. USD ± 2 % vor, ohne Berücksichtigung von Data-Center-Compute-Umsätzen aus China. Die GAAP-Bruttomarge soll bei 74,9 % ± 50 Basispunkten liegen, die GAAP-Steuerquote für das Gesamtjahr zwischen 16,0 und 18,0 %. CFO Colette Kress wies zudem auf einen substanziellen Anstieg der Steuerzahlungen im zweiten Quartal hin, der mit geschätzten bundes- und einzelstaatlichen Cash-Steuerzahlungen zusammenhängt.

Nvidia Aktie Termine

Anstehende Termine Nvidia Termin Datum Dividenden-Auszahlung Q1 FY27 26. Juni 2026 Hauptversammlung FY26 24. Juni 2026 Quartalszahlen Q2 FY27 26. August 2026 Quartalszahlen Q3 FY27 25. November 2026 Quartalszahlen Q4 FY27 24. Februar 2027