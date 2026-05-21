Nvidia Aktie: Kurs, News, Dividende, Analysten und Prognose

|Aktueller Kurs
|223,47 USD
|Vortagsschluss
|220,61 USD
|Tagesveränderung
|+1,30 %
|Eröffnungskurs
|223,00 USD
|Handelsvolumen
|249.956 Stück
|52-Wochen-Hoch
|236,54 USD
|52-Wochen-Tief
|129,18 USD
|Marktkapitalisierung
|4.598,35 Mrd. EUR
|KGV (2026)
|38,32
|Volatilität (250 Tage)
|33,93 %
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|−0,25 %
|1 Monat
|+12,39 %
|6 Monate
|+22,61 %
|1 Jahr
|+61,50 %
|3 Jahre
|+563,03 %
|5 Jahre
|+1.510,05 %
Nvidia hat am Abend des die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Stichtag ) vorgelegt. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 85 % auf einen Rekord von 81,6 Mrd. USD, sequenziell legte er um 20 % zu. Die Data-Center-Sparte erreichte mit 75,2 Mrd. USD einen Quartalsrekord, ein Plus von 92 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Die GAAP-Bruttomarge lag bei 74,9 %, der GAAP-Gewinn je Aktie bei 2,39 USD, non-GAAP bei 1,87 USD. Die Konsens-Erwartung für die Ergebnis-je-Aktie-Kennzahl lag bei 1,77 USD non-GAAP; Nvidia hat den Konsens damit zum vierten Quartal in Folge übertroffen. Die Aktie reagierte zunächst zurückhaltend und notierte nachbörslich nahezu unverändert bei 224,22 USD.
Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellt das Management einen Umsatz von 91,0 Mrd. USD ± 2 % in Aussicht; die Guidance schließt eine Wiederaufnahme von Data-Center-Compute-Umsätzen in China ausdrücklich aus. Die Bruttomarge soll bei rund 74,9 % GAAP bzw. 75,0 % non-GAAP liegen, die operativen Aufwendungen bei rund 8,5 Mrd. USD GAAP. CEO Jensen Huang bezeichnete den AI-Infrastrukturaufbau als „größte Infrastrukturerweiterung der Geschichte“, die in extremer Geschwindigkeit fortschreite.
Parallel zur Quartalsmitteilung hat das Board eine zusätzliche Aktienrückkauf-Autorisierung in Höhe von 80 Mrd. USD beschlossen und die Quartalsdividende um Faktor 25 von 0,01 auf 0,25 USD je Aktie angehoben. Die nächste Dividenden-Auszahlung erfolgt am an Aktionäre, die zum im Register stehen. Vor den Zahlen hatten mehrere Häuser ihre Kursziele angehoben: Morgan Stanley auf 285 USD, Bank of America auf 320 USD, TD Cowen auf 275 USD, UBS auf 275 USD und Cantor Fitzgerald auf 350 USD.
Nvidia schüttet die Dividende vierteljährlich aus. Für das Geschäftsjahr 2026 (Stichtag 31.01.2026) summierten sich die Auszahlungen auf 0,04 USD je Aktie. Mit der am beschlossenen Erhöhung der Quartalsdividende von 0,01 auf 0,25 USD steigt die annualisierte Dividende rechnerisch auf 1,00 USD je Aktie — bei einem Kursniveau von 223,47 USD entspricht das einer Dividendenrendite von rund 0,45 %. Die in der Schätzungstabelle ausgewiesenen Werte spiegeln die Datenbasis vor Bekanntgabe der Dividendenerhöhung wider; eine Anpassung der Konsens-Schätzungen steht aus.
|Geschäftsjahr
|Dividende je Aktie
|Ex-Tag
|Status
|FY2022
|0,016 USD
|Ausgeschüttet
|FY2023
|0,016 USD
|Ausgeschüttet
|FY2024
|0,016 USD
|Ausgeschüttet
|FY2025
|0,034 USD
|Ausgeschüttet
|FY2026
|0,040 USD
|Ausgeschüttet
|FY2027e
|0,128 USD
|Schätzung (Stand vor Dividendenerhöhung)
|FY2028e
|0,247 USD
|Schätzung (Stand vor Dividendenerhöhung)
|FY2029e
|0,188 USD
|Schätzung (Stand vor Dividendenerhöhung)
Das durchschnittliche Kursziel der in der hier verwendeten Datenbasis erfassten Analystenhäuser liegt bei 263,75 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 223,47 USD entspricht das einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 18 %. Acht Häuser stufen die Aktie mit „Buy“ ein, eines mit „Hold“, Verkaufsempfehlungen liegen nicht vor — der abgeleitete Konsens lautet Buy.
|Analysehaus
|Einstufung
|Kursziel
|Bernstein Research
|Buy
|300,00 USD
|Jefferies
|Buy
|275,00 USD
|Barclays Capital
|Buy
|275,00 USD
|UBS
|Buy
|275,00 USD
|JPMorgan
|Buy
|265,00 USD
|Goldman Sachs
|Buy
|250,00 USD
|RBC Capital Markets
|Buy
|250,00 USD
|Deutsche Bank
|Hold
|220,00 USD
|DZ Bank
|Buy
|k. A.
Im Vorfeld der Q1-FY27-Zahlen haben mehrere große Häuser ihre Kursziele nach oben revidiert: Morgan Stanley von 260 auf 285 USD, TD Cowen von 235 auf 275 USD, UBS von 245 auf 275 USD, Cantor Fitzgerald von 300 auf 350 USD und Bank of America von 300 auf 320 USD. Die Werte in der Tabelle entsprechen dem in der hier verwendeten Datenbasis ausgewiesenen Stand und können von den jüngsten Veröffentlichungen der einzelnen Häuser abweichen.
Für das Geschäftsjahr 2027 (Stichtag 31.01.2027) erwarten die Analysten im Konsens einen Gewinn je Aktie von 8,48 USD. Auf Basis des aktuellen Kurses ergibt sich daraus ein Forward-KGV von 26,35. Für das Geschäftsjahr 2028 liegen die Konsens-Schätzungen bei 11,58 USD Gewinn je Aktie, was das Forward-KGV auf 19,29 absenkt.
|Kennzahl
|FY2027e
|FY2028e
|Umsatz
|375,86 Mrd. USD
|509,55 Mrd. USD
|EBITDA
|246,96 Mrd. USD
|336,45 Mrd. USD
|EBIT
|247,56 Mrd. USD
|334,55 Mrd. USD
|Gewinn je Aktie
|8,48 USD
|11,58 USD
|Dividende je Aktie
|0,13 USD
|0,25 USD
|KGV
|26,35
|19,29
|Dividendenrendite
|0,06 %
|0,11 %
Die Management-Guidance vom sieht für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 91,0 Mrd. USD ± 2 % vor, ohne Berücksichtigung von Data-Center-Compute-Umsätzen aus China. Die GAAP-Bruttomarge soll bei 74,9 % ± 50 Basispunkten liegen, die GAAP-Steuerquote für das Gesamtjahr zwischen 16,0 und 18,0 %. CFO Colette Kress wies zudem auf einen substanziellen Anstieg der Steuerzahlungen im zweiten Quartal hin, der mit geschätzten bundes- und einzelstaatlichen Cash-Steuerzahlungen zusammenhängt.
|Termin
|Datum
|Dividenden-Auszahlung Q1 FY27
|Hauptversammlung FY26
|Quartalszahlen Q2 FY27
|Quartalszahlen Q3 FY27
|Quartalszahlen Q4 FY27
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