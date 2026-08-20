Aktienkultur in Deutschland: So viele Anleger wie nie

Die Aktienkultur in Deutschland wächst wie nie zuvor: 2025 besaßen 14,1 Millionen Menschen Aktien, Fonds oder ETFs – ein neuer Rekord. Besonders junge Anleger und Frauen treiben den Trend. Wir zeigen, wie die Deutschen investieren, welche Methoden beliebt sind und über welche Anbieter sie ihr Geld anlegen.

Rekordzahl: 14,1 Millionen Aktionäre

Die Deutschen entdecken die Börse. Nach Erhebungen des Deutschen Aktieninstituts (DAI) besaßen im Jahresdurchschnitt 2025 rund 14,1 Millionen Menschen Aktien, Aktienfonds oder börsengehandelte Indexfonds (ETFs) – so viele wie nie zuvor. Der bisherige Höchststand aus dem Jahr 2022 von knapp 12,9 Millionen wurde damit deutlich übertroffen. Gegenüber dem Vorjahr 2024 kamen rund zwei Millionen Anlegerinnen und Anleger hinzu.

Damit war 2025 fast jeder Fünfte ab 14 Jahren – 19,9 Prozent der Bevölkerung – direkt oder indirekt am Aktienmarkt beteiligt. Selbst in der Zeit der T-Aktien-Euphorie um die Jahrtausendwende lag die Zahl niedriger. Die Erhebung basiert auf einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts Kantar unter rund 28.000 Menschen.

Wer investiert – und wie sich das verändert

Der Zuwachs verteilt sich nicht gleichmäßig. Besonders deutlich fiel das Wachstum bei Frauen aus: 2025 investierte eine Million Frauen mehr als im Vorjahr, ein Plus von 24 Prozent. Bei Männern lag der Zuwachs bei 940.000 Personen (plus 12 Prozent). Auch regional gibt es Bewegung – in den ostdeutschen Bundesländern einschließlich Berlin wuchs die Zahl der Anleger stärker als im Westen. Getragen wird der Trend zudem von jüngeren Menschen, die früher mit dem Investieren beginnen als vorangegangene Generationen.

Beliebte Investment-Methoden der Deutschen

Wenn Deutsche an der Börse investieren, tun sie das überwiegend breit gestreut statt mit Einzelwerten. Die große Mehrheit der Anlegerinnen und Anleger setzt auf Aktienfonds oder ETFs, während nur ein kleinerer Teil in einzelne Aktien investiert. Der Fonds- und ETF-Gedanke – viele Unternehmen in einem Produkt zu bündeln – dominiert damit klar.

Zum Wachstumstreiber hat sich vor allem der ETF-Sparplan entwickelt. Dabei wird automatisch in regelmäßigen Abständen ein fester Betrag in einen oder mehrere ETFs investiert. Das senkt die Einstiegshürde deutlich: Bei vielen Anbietern sind Sparpläne bereits ab einem Euro möglich und in der Ausführung kostenlos. Der Ansatz kommt dem langfristigen, regelmäßigen Sparen entgegen und nimmt die Frage nach dem richtigen Einstiegszeitpunkt aus der Gleichung.

Beliebt sind zudem Funktionen, die das Sparen automatisieren – etwa eine dynamische Sparrate, die sich jedes Jahr um einen festgelegten Prozentsatz erhöht, oder die Kombination mehrerer Sparpläne. Neben Aktien- und ETF-Sparplänen bieten viele Anbieter inzwischen auch Fonds- und Krypto-Sparpläne an.

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Wo die Deutschen investieren: die meistgenutzten Anbieter

Für den Einstieg braucht es ein Wertpapierdepot – wahlweise bei einer Direktbank oder einem sogenannten Neobroker, also einem auf die App-Nutzung ausgelegten Online-Broker. Worauf es dabei ankommt, sind vor allem die Kosten: die Depotführung, die Ordergebühren und die Frage, ob Sparpläne kostenlos ausgeführt werden. Zwei in Deutschland weit verbreitete, kostengünstige Anbieter für den unkomplizierten Einstieg sind finanzen.net ZERO1 und Trade Republic*.

finanzen.net ZERO verzichtet auf laufende Depotführungsgebühren und führt ETF- und Aktien-Sparpläne bereits ab einem Euro kostenlos aus. Einzelorders sind aktuell ab einem Volumen von 500 Euro ohne Ordergebühr möglich (zzgl. marktüblicher Spreads). Die Konto- und Depotführung übernimmt die Baader Bank.

Trade Republic setzt ebenfalls auf kostenlose Sparpläne ab einem Euro und verlangt eine Order-Pauschale von einem Euro pro Einzeltrade. Der Berliner Anbieter ist seit Dezember 2023 selbst eine Vollbank und zählt nach eigenen Angaben rund zehn Millionen Kundinnen und Kunden in Europa (Stand Mitte 2026).

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Einordnung: Warum der Trend anhält

Der Anstieg der Aktionärszahlen ist mehr als ein Momenteffekt. Niedrige Einstiegshürden durch Neobroker, die breite Verfügbarkeit günstiger ETFs und ein wachsendes Bewusstsein für die Lücke in der gesetzlichen Rente haben das Investieren aus der Nische geholt. Das Deutsche Aktieninstitut sieht darin eine Chance für die Altersvorsorge und fordert, den Kapitalmarkt stärker in die private Vorsorge einzubeziehen – etwa über ein geplantes Altersvorsorgedepot oder die sogenannte Frühstart-Rente.

Ob der Rekord im Folgejahr bestätigt wird, hängt auch von der Börsenentwicklung ab. Der langfristige Trend zeigt jedoch: Die Aktie hat in Deutschland an Akzeptanz gewonnen – gerade bei denen, die jung anfangen und regelmäßig kleine Beträge anlegen.

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Häufige Fragen zur Aktienkultur in Deutschland (FAQs)

Wie viele Menschen in Deutschland besitzen Aktien?

Im Jahresdurchschnitt 2025 besaßen rund 14,1 Millionen Menschen Aktien, Aktienfonds oder ETFs – ein Rekordwert. Das entspricht fast jedem Fünften ab 14 Jahren (19,9 Prozent).

Welche Anlageform ist bei den Deutschen am beliebtesten?

Am weitesten verbreitet sind Aktienfonds und ETFs: Die große Mehrheit der Anlegerinnen und Anleger setzt darauf, ein kleinerer Teil auf einzelne Aktien. Besonders stark im Trend liegt der ETF-Sparplan, bei dem regelmäßig automatisch ein fester Betrag investiert wird.

Wie kann ich als Einsteiger anfangen zu investieren?

Zunächst wird ein Wertpapierdepot bei einer Direktbank oder einem Neobroker eröffnet. Viele Einsteiger beginnen mit einem breit streuenden ETF-Sparplan über einen langen Zeitraum. Wichtig: Kursschwankungen gehören dazu, und ein Verlustrisiko bis hin zum Totalverlust besteht. Der Beitrag ersetzt keine individuelle Beratung.

Was kostet ein ETF-Sparplan?

Das hängt vom Anbieter ab. Viele Neobroker führen ETF-Sparpläne kostenlos aus und ermöglichen Raten ab einem Euro. Bei einigen Direktbanken können dagegen Gebühren pro Ausführung oder volumenabhängige Kosten anfallen. Ein Vergleich der aktuellen Konditionen lohnt sich vor der Depotwahl.

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