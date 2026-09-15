Riester-Nachfolger Altersvorsorgedepot: Warum du jetzt schon ein Depot eröffnen solltest

Am 1. Januar 2027 startet das Altersvorsorgedepot. Wer sich erst im Dezember 2026 darum kümmert, steht am Stichtag in der Schlange: Identitätsprüfung, Depoteröffnung, Steuer-ID, Sparplan einrichten. Das kostet Tage bis Wochen, in denen dein Geld nicht investiert ist. Und wer einen Riester-Vertrag übertragen will, hat eine harte Frist im Kalender, die weiter unten steht. Die einfache Alternative: jetzt ein normales Depot eröffnen und ab Januar 2027 direkt loslegen.

🚀 Jetzt Depot eröffnen Depot & Altersvorsorgedepot aus einer Hand. Schon jetzt kostenlos eröffnen und ab Januar keine Förderung verpassen. 1 Depot bei finanzen.net ZERO eröffnen. 2 Sparplan starten. 3 Für das Altersvorsorgedepot registrieren. Jetzt Depot eröffnen 🔒 Kostenlos · Komplett online · In wenigen Minuten erledigt

Der Engpass am 1. Januar

Wenn das Altersvorsorgedepot startet, wollen alle gleichzeitig rein. Identitätsprüfungen dauern in Spitzenzeiten nicht Minuten, sondern Tage. Support-Hotlines sind überlastet, Video-Ident-Termine ausgebucht. Solange dein Depot nicht freigeschaltet ist, kannst du weder einzahlen noch einen Sparplan starten.

Wer bereits Kunde bei einem Online-Broker ist, hat die aufwändigsten Schritte hinter sich: Identitätsprüfung erledigt, Referenzkonto verknüpft, Steuer-ID hinterlegt. Sobald das Altersvorsorgedepot verfügbar ist, genügen wenige Klicks, und der erste Sparplan läuft.

💡 Gut zu wissen Wenn das Altersvorsorgedepot am 1. Januar 2027 startet, werden hunderttausende Sparer gleichzeitig versuchen, ein Depot zu eröffnen. Die Folge: überlastete Systeme, lange Wartezeiten bei der Identitätsprüfung, verzögerte Freischaltungen. Und jeder Tag Verzögerung ist ein Tag ohne Förderung – denn die Zulagen fließen nicht rückwirkend. Wer jetzt bei finanzen.net ZERO ein kostenloses Depot eröffnet, hat die Identitätsprüfung bereits erledigt und kann am 1. Januar direkt loslegen – ohne Warteschlange, ohne verpasste Förderung.

Die harte Frist gilt für Riester-Sparer

Wer bestehendes Riester-Guthaben ins Altersvorsorgedepot überführen will, tut das über eine Kündigung des Altvertrags mit Übertragungsverlangen. Dafür gilt eine Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres.

Daraus folgt der einzige echte Stichtag im Jahr 2027: Wer bis zum 31. März kündigt, hat sein Guthaben zum 30. Juni im neuen Depot. Wer den Termin verpasst, wartet bis zum 30. September und zahlt drei Monate länger die Kosten seines alten Vertrags. Und die Kündigung setzt voraus, dass der Zielvertrag bereits existiert, denn der alte Anbieter braucht dessen Daten.

Wer im März noch mit Depoteröffnung und Identitätsprüfung beschäftigt ist, verpasst das Quartal.

Was du mit einem normalen Depot jetzt schon tun kannst

Ein normales ETF-Depot ersetzt das Altersvorsorgedepot nicht, aber es ist die beste Vorbereitung. Vier Gründe, jetzt zu starten:

Sparrate testen. Du willst ab 2027 monatlich 150 Euro ins Altersvorsorgedepot einzahlen? Dann starte jetzt einen ETF-Sparplan über denselben Betrag. So merkst du, ob die Rate in deinen Alltag passt, bevor du dich festlegst. Behältst du sie im normalen Depot bei, hast du ab 2027 zwei Standbeine: das geförderte Altersvorsorgedepot und ein flexibles Depot ohne Bindung ans Rentenalter.

ETF-Auswahl kennenlernen. Im Altersvorsorgedepot investierst du in Fonds aus einer gesetzlichen Positivliste. Breit gestreute Welt-ETFs auf den MSCI World oder den FTSE All-World fallen darunter, die genaue Abgrenzung regelt eine Verordnung. Wer sich jetzt mit der Auswahl beschäftigt, muss im Januar nicht mehr recherchieren.

Zinseszins sofort nutzen. Jeder Monat, den dein Geld am Kapitalmarkt arbeitet, zählt. Wer bis Januar 2027 wartet, verschenkt diese Monate. Ein ETF-Sparplan bei einem Neobroker kostet keine Ordergebühren und läuft ab 2027 parallel zum Altersvorsorgedepot einfach weiter.

Keine Doppelarbeit. Als bestehender Kunde durchläufst du beim Start des Altersvorsorgedepots keine erneute Identitätsprüfung. Depot, Verrechnungskonto und Zugangsdaten sind schon da. Das Altersvorsorgedepot kommt als zusätzliches Depot beim selben Anbieter dazu.

⚠️ Wichtig Was dabei nicht geht: ETF-Anteile aus deinem normalen Depot lassen sich später nicht ins Altersvorsorgedepot übertragen. Gefördert wird nur, was du dort direkt einzahlst. Übertragbar ist ausschließlich Guthaben aus einem bestehenden Riester-Vertrag. Dein normales Depot bleibt also bestehen und läuft parallel weiter, was ohnehin sinnvoll ist.

Warum du jetzt schon bei finanzen.net ZERO ein Depot eröffnen solltest

0 Euro Ordergebühren (zzgl. Spreads) auf ETF-Sparpläne. finanzen.net ZERO bietet dir eine ausgezeichnete Kostenstruktur, von Stiftung Warentest als Kostensieger ausgezeichnet (Ausgabe 12/2025).

Was der Kostensatz über die Laufzeit ausmacht, zeigt eine einfache Rechnung: 150 Euro monatlich über 30 Jahre ergeben bei 6,0 Prozent Rendite nach Kosten rund 150.800 Euro, bei 5,5 Prozent rund 137.600 Euro. Ein halber Prozentpunkt kostet also rund 13.300 Euro.

Depot und Altersvorsorgedepot aus einer Hand. Ab 2027 kannst du bei ZERO sowohl dein normales ETF-Depot als auch das geförderte Altersvorsorgedepot führen, in einer App und mit einem Login. Wer jetzt ein ZERO-Depot eröffnet, muss im Januar nur noch das Altersvorsorgedepot aktivieren.

Riester-Übertrag vorbereiten. Wer einen bestehenden Riester-Vertrag hat, kann sein Guthaben ab 2027 ins Altersvorsorgedepot bei ZERO überführen. Alle bisher erhaltenen Zulagen bleiben erhalten. Wer schon Kunde ist, spart sich im Januar die Depoteröffnung und kann die Kündigung beim alten Anbieter sofort einreichen, rechtzeitig vor dem 31. März.

In drei Schritten vorbereitet

Schritt 1: Depot eröffnen. Jetzt bei finanzen.net ZERO Depot eröffnen! Dauert wenige Minuten. Personalausweis bereithalten, Online-Identifikation durchlaufen, fertig. Du hast dann ein vollwertiges ETF-Depot, und die aufwändigsten Schritte für das Altersvorsorgedepot sind erledigt.

Schritt 2: ETF-Sparplan starten. Wähle einen breit gestreuten Welt-ETF und starte mit dem Betrag, den du ab 2027 ins Altersvorsorgedepot einzahlen willst. 100 Euro? 150 Euro? Teste die Rate im Alltag. Der Sparplan kostet bei ZERO keine Ordergebühren. Als Beispiel für einen günstigen Welt-ETF: der finanzen.net MSCI World UCITS ETF Acc (WKN ETF300, ISIN FR001400YYJ0) mit einer Gesamtkostenquote von 0,12 Prozent pro Jahr, thesaurierend und physisch replizierend.

Schritt 3: Für das Altersvorsorgedepot vormerken lassen. Auf der ZERO-Seite zum Altersvorsorgedepot kannst du dich unverbindlich registrieren. Du wirst informiert, sobald das Altersvorsorgedepot verfügbar ist, und kannst am ersten Tag starten, ohne Warteschlange.

Was nach dem 1. Januar 2027 passiert

Sobald das Altersvorsorgedepot verfügbar ist, richtest du es als zweites Depot bei ZERO ein. Dein bestehendes ETF-Depot läuft parallel weiter. Für die meisten Anleger ist genau diese Kombination der sinnvollste Weg: das Altersvorsorgedepot bis zur Förderhöchstgrenze von 1.800 Euro Eigenbeitrag im Jahr, das normale Depot für alles darüber, ohne Bindung ans Rentenalter und ohne Positivliste.

Wer einen Riester-Vertrag hat, reicht die Kündigung mit Übertragungsverlangen bis spätestens 31. März ein. Die Zustimmung des alten Anbieters ist nicht erforderlich, die Übertragung ist gesetzlich vorgeschrieben. Die bisher erhaltenen Zulagen bleiben erhalten. Zu den Kosten: Liegt der Vertragsschluss weniger als fünf Jahre zurück, darf der abgebende Anbieter bis zu 150 Euro berechnen, danach muss er kostenfrei übertragen. Unabhängig davon darf der aufnehmende Anbieter eine einmalige Verwaltungspauschale von höchstens 150 Euro verlangen. Plane im Zweifel 150 Euro ein.

⚠️ Wichtig Zwei Punkte, die du vorher klären solltest. Erstens endet mit dem Abschluss eines neuen Altersvorsorgevertrags der Bestandsschutz deines Riester-Vertrags. Wenn du ihn ohnehin überträgst, spielt das keine Rolle. Wenn du ihn behalten willst, frag vorher bei deinem Anbieter nach. Zweitens: Verträge aus den Jahren 2002 bis 2004 enthalten einen Garantiezins von 3,25 Prozent, oft zusammen mit einem garantierten Rentenfaktor. Beides geht bei der Übertragung verloren. Wann sich der Wechsel lohnt und wann nicht, steht im Ratgeber.

🚀 Jetzt Depot eröffnen Depot & Altersvorsorgedepot aus einer Hand. Schon jetzt kostenlos eröffnen und ab Januar keine Förderung verpassen. 1 Depot bei finanzen.net ZERO eröffnen. 2 Sparplan starten. 3 Für das Altersvorsorgedepot registrieren. Jetzt Depot eröffnen 🔒 Kostenlos · Komplett online · In wenigen Minuten erledigt

Fazit

Das Altersvorsorgedepot kommt am 1. Januar 2027. Wer dann bereits Kunde bei finanzen.net ZERO ist, hat die Identitätsprüfung erledigt, den passenden ETF gefunden und die Sparrate getestet. Es bleiben wenige Klicks.

Der Zeitdruck kommt dabei nicht von der Zulage, die hängt am Jahresbetrag und nicht am Datum. Er kommt von zwei anderen Dingen: von den Monaten, in denen dein Geld sonst nicht investiert ist, und vom 31. März 2027, wenn du Riester-Guthaben übertragen willst. Beides lässt sich mit einem Schritt lösen, der heute wenige Minuten dauert und nichts kostet.