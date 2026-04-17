Riester-Nachfolger Altersvorsorgedepot: Warum du jetzt schon ein Depot eröffnen solltest

Am 1. Januar 2027 startet das Altersvorsorgedepot. Aber wer glaubt, er könne sich im Dezember 2026 darum kümmern, hat die Rechnung ohne die Bürokratie gemacht. Identitätsprüfung, Depoteröffnung, Steuer-ID, Sparplan einrichten – wer das alles am Stichtag erledigen will, verliert Tage oder Wochen. Und jeder Tag ohne Einzahlung ist ein Tag ohne Förderung. Die smarte Alternative: Jetzt schon ein normales Depot eröffnen und ab Januar 2027 direkt loslegen.

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Der Engpass am 1. Januar

Wenn das Altersvorsorgedepot startet, passiert dasselbe wie bei jeder Neueröffnung: Alle wollen gleichzeitig rein. Neue Identitätsprüfungen dauern in Spitzenzeiten nicht Minuten, sondern Tage. Support-Hotlines sind überlastet, Video-Ident-Termine ausgebucht. Und solange dein Depot nicht freigeschaltet ist, kannst du weder einzahlen noch einen Sparplan starten – die Förderung für diese Wochen ist verloren.

Wer hingegen bereits Kunde bei einem Online-Broker ist, hat die aufwändigsten Schritte schon hinter sich: Identitätsprüfung (KYC) erledigt, Referenzkonto verknüpft, Steuer-ID hinterlegt. Sobald das Altersvorsorgedepot verfügbar ist, genügen wenige Klicks – und der erste Sparplan läuft.

💡 Gut zu wissen Wenn das Altersvorsorgedepot am 1. Januar 2027 startet, werden hunderttausende Sparer gleichzeitig versuchen, ein Depot zu eröffnen. Die Folge: überlastete Systeme, lange Wartezeiten bei der Identitätsprüfung, verzögerte Freischaltungen. Und jeder Tag Verzögerung ist ein Tag ohne Förderung – denn die Zulagen fließen nicht rückwirkend. Wer jetzt bei finanzen.net ZERO ein kostenloses Depot eröffnet, hat die Identitätsprüfung bereits erledigt und kann am 1. Januar direkt loslegen – ohne Warteschlange, ohne verpasste Förderung.

Was du mit einem normalen Depot jetzt schon tun kannst

Ein normales ETF-Depot ist kein Ersatz für das Altersvorsorgedepot – aber die perfekte Vorbereitung. Vier Vorteile, wenn du jetzt schon startest:

Sparrate testen. Du willst ab 2027 monatlich 150 Euro ins Altersvorsorgedepot einzahlen? Dann starte jetzt einen ETF-Sparplan über denselben Betrag. So merkst du, ob die Rate in deinen Alltag passt – bevor du dich ab Januar festlegst. Und wenn du die Sparrate im normalen Depot beibehältst, hast du ab 2027 zwei Standbeine: das geförderte Altersvorsorgedepot plus ein flexibles ETF-Depot ohne Auszahlungsbeschränkungen.

ETF-Auswahl kennenlernen. Im Altersvorsorgedepot investierst du in ETFs aus einer gesetzlichen Positivliste. Die meisten breit gestreuten Welt-ETFs (MSCI World, FTSE All-World) werden dabei sein. Wer sich jetzt schon mit der Auswahl beschäftigt, muss im Januar nicht erst recherchieren, sondern weiß genau, welchen Fonds er besparen will.

Zinseszins sofort nutzen. Jeder Monat, den dein Geld am Kapitalmarkt arbeitet, zählt. Wer erst im Januar 2027 anfängt zu investieren, verschenkt bis dahin neun Monate Rendite. Ein normaler ETF-Sparplan bei einem Neobroker kostet keine Ordergebühren und läuft ab 2027 parallel zum Altersvorsorgedepot einfach weiter.

Keine Doppelarbeit. Wer bereits Kunde ist, muss beim Start des Altersvorsorgedepots keine erneute Identitätsprüfung durchlaufen und kein neues Konto einrichten. Die bestehende Infrastruktur – Depot, Verrechnungskonto, Zugangsdaten – ist schon da. Das Altersvorsorgedepot wird als zusätzliches Depot beim gleichen Anbieter geführt.

Warum du jetzt schon bei finanzen.net ZERO ein Depot eröffnen solltest

0 Euro Ordergebühren (zzgl. Spreads) auf ETF-Sparpläne – jeder Euro Kostenersparnis ist über Jahrzehnte mehrere hundert Euro an zusätzlicher Rendite. finanzen.net ZERO bietet dir eine ausgezeichnete Kostenstruktur – von Stiftung Warentest als Kostensieger ausgezeichnet (Ausgabe 12/2025).

Depot und Altersvorsorgedepot aus einer Hand. Ab 2027 kannst du bei ZERO sowohl dein normales ETF-Depot als auch das geförderte Altersvorsorgedepot führen – in einer App, mit einem Login. Wer jetzt ein ZERO-Depot eröffnet, muss im Januar nur noch das Altersvorsorgedepot aktivieren.

Riester-Übertrag vorbereiten. Wer einen bestehenden Riester-Vertrag hat, kann sein Guthaben ab 2027 ins Altersvorsorgedepot bei ZERO übertragen. Alle Zulagen bleiben erhalten, nach fünf Vertragsjahren ist der Wechsel kostenlos. Wer jetzt schon ZERO-Kunde ist, spart sich im Januar die Depoteröffnung und kann direkt den Übertragungsantrag stellen.

In drei Schritten vorbereitet

Schritt 1: Depot eröffnen. Jetzt bei finanzen.net ZERO Depot eröffnen! Dauert wenige Minuten. Personalausweis bereithalten, Online-Identifikation durchlaufen, fertig. Du hast dann ein vollwertiges ETF-Depot und bist für das Altersvorsorgedepot ab Januar 2027 vorregistriert.

Schritt 2: ETF-Sparplan starten. Wähle einen breit gestreuten Welt-ETF und starte mit dem Betrag, den du ab 2027 ins Altersvorsorgedepot einzahlen willst. 100 Euro? 150 Euro? Teste die Rate im Alltag. Der Sparplan kostet bei ZERO nichts an Ordergebühren. Du weißt noch nicht, welcher ETF? Dann schau dir den finanzen.net Amundi MSCI World (WKN ETF300) an. Er besticht durch eine besonders günstige Kostenstruktur.

Schritt 3: Für das Altersvorsorgedepot vormerken lassen. Auf der ZERO-Seite zum Altersvorsorgedepot kannst du dich unverbindlich registrieren. Du wirst informiert, sobald das Altersvorsorgedepot verfügbar ist – und kannst am ersten Tag starten, ohne Warteschlange.

Was nach dem 1. Januar 2027 passiert

Sobald das Altersvorsorgedepot live ist, richtest du es als zweites Depot bei ZERO ein. Dein bestehendes ETF-Depot läuft parallel weiter. Die Kombination ist für die meisten Anleger der optimale Weg: Das Altersvorsorgedepot für die Förderung (bis 1.800 Euro Eigenbeitrag), das normale Depot für alles darüber – ohne Auszahlungsbeschränkung, ohne Positivliste, mit voller Flexibilität.

Wer einen Riester-Vertrag hat, stellt im Januar den Übertragungsantrag. Formloses Schreiben an den alten Anbieter, keine Zustimmung nötig, alle Zulagen bleiben erhalten. Das Guthaben landet im Altersvorsorgedepot bei ZERO – und arbeitet ab sofort mit voller Aktienquote und steuerfreiem Zinseszins statt mit 2 Prozent Riester-Gebühren.

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Fazit: Wer jetzt startet, spart sich im Januar den Stress

Das Altersvorsorgedepot kommt am 1. Januar 2027. Wer dann bereits Kunde bei finanzen.net ZERO ist, hat die Identitätsprüfung erledigt, den passenden ETF gefunden, die Sparrate getestet und muss nur noch wenige Klicks machen. Wer erst im Januar anfängt, steht in der Schlange.