Das Aus für die Riester-Rente ist beschlossene Sache. Nach der finalen Einigung der Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD macht der Bundestag am 26. März den Weg frei für einen historischen Systemwechsel. Ab dem 1. Januar 2027 wird der Neuabschluss von Riester-Verträgen eingestellt und durch das moderne Altersvorsorgedepot ersetzt. Dabei hat das parlamentarische Verfahren dem Vorhaben sichtlich gutgetan: Das Ergebnis ist ein deutlich attraktiveres Modell, als es der erste Entwurf vermuten ließ. Hier erfahren Riester-Sparer, was der Umstieg für sie bedeutet.

Was die Riester-Rente ablöst

Das neue Altersvorsorgedepot beseitigt die drei größten Schwächen der Riester-Rente. Die verpflichtende Beitragsgarantie fällt weg, Sparer können bis zu 100 Prozent in Aktien-ETFs investieren. Die Produktkosten sinken drastisch – ein Kostendeckel von 1 Prozent für Standardprodukte ersetzt die typischen 2 bis 3 Prozent bei Riester. Und die Förderung wird radikal vereinfacht: 50 Cent vom Staat für jeden eingezahlten Euro bis 360 Euro im Jahr, darüber 25 Cent bis zur Obergrenze von 1.800 Euro.

Im Vergleich zu Riester auf einen Blick:



Riester-Rente Altersvorsorgedepot (nach Einigung) Beitragsgarantie 100 % verpflichtend Keine (optional 80/100 %) Typische Kosten/Jahr 2–3 % 0,1–1,0 % Aktienquote Meist unter 30 % Bis zu 100 % über Indexfonds (ETFs) Förderung Komplexe Mindesteigenbeiträge 50 Cent pro Euro Auszahlung Mind. 70 % Verrentung Frei wählbar Selbstständige Ausgeschlossen Förderberechtigt

💡 Gut zu wissen Die Altersvorsorgedepot Förderung fließt erst ab dem Tag, an dem Geld eingezahlt wird. Wer keine Zulagen verschenken will, kann sich bei finanzen.net ZERO schon jetzt kostenlos vormerken lassen und gehört am 1. Januar 2027 zu den Ersten, die ihr Depot eröffnen. Alle Informationen zur Förderung, Steuern, Auszahlung und Anbietern findest du in unserem Ratgeber-Artikel zum Altersvorsorgedepot

Was sich in letzter Minute noch geändert hat

Die Koalition hat den Gesetzentwurf in vier Punkten nachgebessert. Die Grundzulage wurde von 30 auf 50 Cent pro Euro angehoben. Die volle Kinderzulage von 300 Euro pro Kind ist jetzt schon ab 25 Euro Eigenbeitrag im Monat erreichbar statt ab 100 Euro. Der Kostendeckel für Standardprodukte sinkt von 1,5 auf 1 Prozent. Und Selbstständige – bisher komplett ausgeschlossen – werden erstmals in den Kreis der Förderberechtigten aufgenommen. Zusätzlich soll ein öffentlicher Träger ein eigenes Standarddepot anbieten.

Gerade die Änderung bei der Kinderzulage ist für Familien mit kleinem Budget entscheidend. Im ersten Entwurf musste ein Elternteil 100 Euro monatlich einzahlen, um die vollen 300 Euro pro Kind zu erhalten. Jetzt reichen 25 Euro – das macht die Förderung auch für Geringverdiener erreichbar.

Was mit bestehenden Riester-Verträgen passiert

Alle 15,9 Millionen Altverträge genießen vollen Bestandsschutz. Wer seinen Riester-Vertrag behalten will, kann das tun – die alte Fördersystematik mit festen Grundzulagen von 175 Euro und Kinderzulagen bis 300 Euro läuft weiter. Alternativ können Sparer ihr Guthaben ab 2027 ins neue System übertragen, ohne Zulagen oder Steuervorteile zurückzahlen zu müssen. Die dritte Option: Vertrag stilllegen und parallel ein Altersvorsorgedepot eröffnen.

Kündigen sollte man auf keinen Fall. Bei einer Kündigung werden sämtliche Zulagen und Steuervorteile zurückgefordert – das kostet schnell mehrere tausend Euro.

Noch 2026 einen Riester-Vertrag abschließen?

Für Geringverdiener mit mehreren Kindern kann es sich trotz der verbesserten Kinderzulage im neuen System lohnen, noch vor Jahresende 2026 einen günstigen Riester-Fondssparplan abzuschließen. Im alten System fließen die festen Kinderzulagen unabhängig von der Sparrate – bei sehr niedrigen Eigenbeiträgen kann das weiterhin vorteilhafter sein. Das Fenster schließt am 31. Dezember 2026 endgültig.

Fazit: Riester geht, das Depot kommt

Nach über 20 Jahren endet die Ära Riester. Das Nachfolgesystem ist nach den parlamentarischen Nachbesserungen deutlich attraktiver als der erste Entwurf. Höhere Zulagen, niedrigere Kosten, breiterer Zugang. Am Mittwoch stimmt der Bundestag ab. Ob sich der Wechsel für die eigene Situation lohnt, zeigen wir im Ratgeber.