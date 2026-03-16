Nach über zwei Jahrzehnten geht die Ära der Riester-Rente zu Ende. Was lange Zeit das Herzstück deiner staatlich geförderten Vorsorge war, wird ab 2027 durch eine große Reform abgelöst. Der entsprechende Gesetzentwurf hat die erste Hürde im Bundestag bereits genommen und wird aktuell im Finanzausschuss finalisiert. Für dich und die anderen 15,9 Millionen Riester-Sparer stellt sich jetzt die spannende Frage: Bleibst du beim Alten oder nutzt du den Neustart für dein Depot?

Warum Riester reformiert wird

Die Bilanz ist ernüchternd. Hohe Produktkosten von typischerweise 2 bis 3 Prozent pro Jahr, eine verpflichtende Beitragsgarantie, die kaum Spielraum für Aktienanlagen ließ, und ein Fördersystem, das so kompliziert war, dass viele Berechtigte ihre Zulagen nicht vollständig abgerufen haben. Mehr als jeder vierte der rund 15 Millionen verbliebenen Verträge wurde bereits gekündigt oder stillgelegt. Neuabschlüsse sind seit Jahren rückläufig.

Die Politik hat lange zugeschaut. Der erste Reformanlauf unter Finanzminister Lindner scheiterte 2024 mit dem Ampel-Aus. Die neue Regierung unter Klingbeil hat den Entwurf überarbeitet und im Dezember 2025 durchs Kabinett gebracht.

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Was die Reform konkret ändert

Der Kern: Die Riester-Rente wird durch das Altersvorsorgedepot ersetzt. Ab dem 1. Januar 2027 können keine neuen Riester-Verträge mehr abgeschlossen werden. Stattdessen gibt es drei neue Produktkategorien: ein Altersvorsorgedepot ohne Garantie, ein Garantieprodukt mit 80 Prozent Beitragserhalt und eines mit 100 Prozent.

Die wichtigsten Unterschiede zur alten Riester-Rente:

Keine Garantiepflicht mehr: Sparer können bis zu 100 Prozent in Aktien-ETFs investieren.

Sparer können bis zu 100 Prozent in Aktien-ETFs investieren. Niedrigere Kosten: Statt 2 bis 3 Prozent liegen die Kosten bei selbst gewählten ETFs bei 0,1 bis 0,2 Prozent pro Jahr.

Statt 2 bis 3 Prozent liegen die Kosten bei selbst gewählten ETFs bei 0,1 bis 0,2 Prozent pro Jahr. Einfachere Förderung: 30 Cent pro eingezahltem Euro bis 1.200 Euro, 20 Cent darüber. Keine einkommensabhängigen Mindesteigenbeiträge mehr.

30 Cent pro eingezahltem Euro bis 1.200 Euro, 20 Cent darüber. Keine einkommensabhängigen Mindesteigenbeiträge mehr. Flexible Auszahlung: Statt verpflichtender Verrentung können Sparer zwischen Auszahlplan, Leibrente oder Kombination wählen.

Statt verpflichtender Verrentung können Sparer zwischen Auszahlplan, Leibrente oder Kombination wählen. Steuerfreie Ansparphase: Kapitalerträge und Umschichtungen bleiben in der Ansparphase komplett steuerfrei.

Alle Details zum neuen System, Förderrechner und Vergleichstabellen im Ratgeber zum Altersvorsorgedepot.

Was mit bestehenden Riester-Verträgen passiert

Alle Altverträge genießen vollen Bestandsschutz. Die alte Fördersystematik mit festen Grundzulagen von 175 Euro und Kinderzulagen bis 300 Euro läuft für bestehende Verträge weiter. Niemand wird gezwungen zu wechseln.

Ab 2027 haben Riester-Sparer drei Optionen: den Vertrag unverändert behalten, das Guthaben ins neue Altersvorsorgedepot übertragen oder den Vertrag stilllegen und parallel ein neues Depot eröffnen. Bei einer Übertragung bleiben alle bisherigen Zulagen und Steuervorteile erhalten. Nach fünf Jahren Vertragslaufzeit ist der Wechsel kostenlos.

Auf keinen Fall sollte man den Riester-Vertrag kündigen. Bei einer Kündigung müssen sämtliche Zulagen und Steuervorteile zurückgezahlt werden – das kostet schnell mehrere tausend Euro.

Was Sparer jetzt tun sollten

Die Reform ist noch nicht verabschiedet, aber der Zeitplan steht: Verabschiedung im Bundestag voraussichtlich Frühjahr 2026, Zustimmung Bundesrat im Frühsommer, Start am 1. Januar 2027. Riester-Sparer sollten die verbleibende Zeit nutzen, um ihre Vertragsdaten zu prüfen: Wie hoch sind die laufenden Kosten? Welche Zulagen fließen? Lohnt sich ein Wechsel ins neue System oder ist Behalten sinnvoller?

Geringverdiener mit Kindern sollten zusätzlich prüfen, ob ein Neuabschluss noch vor Ende 2026 lohnt – danach schließt das Fenster für die festen Kinderzulagen endgültig. Wann Riester besser bleibt und wann das Altersvorsorgedepot die bessere Wahl ist, zeigen wir im Ratgeber.