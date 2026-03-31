Riester-Rente Reform: Bundesregierung einigt sich – was Sparer jetzt tun sollten

Wer einen Riester-Vertrag hat, steht vor einer Entscheidung. Ab 2027 gibt es keine neuen Riester-Verträge mehr. Der Nachfolger heißt Altersvorsorgedepot – mit dreifach höherer Förderung, einem Bruchteil der Kosten und voller Aktienquote. Bestehende Verträge laufen weiter, aber lohnt sich das noch? Hier sind die Fakten.

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Was sich für dich ändert

Das alte System mit festen 175 Euro Grundzulage und verpflichtender Beitragsgarantie ist Geschichte. Im neuen Altersvorsorgedepot bekommst du 50 Cent für jeden eingezahlten Euro bis 360 Euro, danach 25 Cent bis 1.800 Euro. Maximale Grundzulage: 540 Euro pro Jahr. Die Kinderzulage von 300 Euro pro Kind wird schon ab 25 Euro monatlichem Eigenbeitrag voll gewährt. Und erstmals sind auch alle Selbstständigen förderberechtigt.

Die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick:

Förderung: Bis zu 540 Euro statt 175 Euro Grundzulage pro Jahr.

Bis zu 540 Euro statt 175 Euro Grundzulage pro Jahr. Kosten: 0,1 bis 0,2 Prozent mit selbst gewähltem ETF statt 2 bis 3 Prozent bei typischen Riester-Produkten.

0,1 bis 0,2 Prozent mit selbst gewähltem ETF statt 2 bis 3 Prozent bei typischen Riester-Produkten. Anlage: Bis zu 100 Prozent Aktienquote möglich statt Zwangsanlage in Anleihen durch die Beitragsgarantie.

Bis zu 100 Prozent Aktienquote möglich statt Zwangsanlage in Anleihen durch die Beitragsgarantie. Auszahlung: Frei wählbar zwischen Auszahlplan, Leibrente oder Kombination statt verpflichtender Verrentung.

Frei wählbar zwischen Auszahlplan, Leibrente oder Kombination statt verpflichtender Verrentung. Steuern: Kapitalerträge und Umschichtungen in der Ansparphase komplett steuerfrei.

Kapitalerträge und Umschichtungen in der Ansparphase komplett steuerfrei. Kostendeckel: Maximal 1 Prozent für Standardprodukte. Ein öffentlicher Träger bietet zusätzlich ein eigenes Standarddepot an.

💡 Gut zu wissen Die Altersvorsorgedepot Förderung fließt erst ab dem Tag, an dem Geld eingezahlt wird. Wer keine Zulagen verschenken will, kann sich bei finanzen.net/zero/altersvorsorgedepot/ schon jetzt kostenlos vormerken lassen und gehört am 1. Januar 2027 zu den Ersten, die ihr Depot eröffnen. 👋 zum Altersvorsorgedepot Rechner

Deine drei Optionen für den Riester-Vertrag

Bestehende Verträge genießen vollen Bestandsschutz. Niemand wird gezwungen zu wechseln. Ab 2027 hast du drei Möglichkeiten:

Guthaben ins Altersvorsorgedepot übertragen. Alle bisherigen Zulagen und Steuervorteile bleiben erhalten. Nach fünf Vertragsjahren kostenlos, davor maximal 150 Euro. Keine Zustimmung des alten Anbieters nötig. Das ist für die meisten Sparer die beste Option – niedrigere Kosten, höhere Förderung, bessere Renditechancen.

Vertrag stilllegen. Keine neuen Einzahlungen, Guthaben bleibt investiert, bisherige Zulagen bleiben erhalten. Sinnvoll, wenn die Abschlusskosten bereits abbezahlt sind und man parallel ein neues Depot eröffnen will.

Vertrag behalten. Die alte Fördersystematik läuft weiter. Sinnvoll nur für Geringverdiener mit mehreren Kindern, die weniger als 25 Euro monatlich sparen können – für sie bleiben die festen Riester-Kinderzulagen vorteilhaft.

Auf keinen Fall kündigen. Bei einer Kündigung müssen sämtliche Zulagen und Steuervorteile zurückgezahlt werden – das kostet schnell mehrere tausend Euro.

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Was du jetzt tun solltest

Das Altersvorsorgedepot startet am 1. Januar 2027. Wer vom ersten Tag an dabei sein will, sollte jetzt vorbereiten statt abwarten. Riester-Vertragsdaten prüfen: Wie hoch sind die laufenden Kosten? Welche Zulagen fließen? Anbieter für das Altersvorsorgedepot vorauswählen. Unterlagen bereitlegen. Wer am 1. Januar startklar ist, verpasst keinen Monat Förderung.