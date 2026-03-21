Riester-Vertrag kündigen: Warum du damit tausende Euro verlierst

Die Riester-Rente hat keinen guten Ruf. Hohe Kosten, magere Rendite, komplizierte Regeln. Mit dem geplanten Start des Altersvorsorgedepots 2027 fragen sich viele Sparer: Soll ich meinen Riester-Vertrag einfach kündigen und das Geld anderweitig anlegen? Die klare Antwort: Nein. Eine Kündigung ist in fast jedem Fall die schlechteste aller Optionen – und kann mehrere tausend Euro kosten.

Was bei einer Kündigung passiert

Wer seinen Riester-Vertrag kündigt, löst eine sogenannte förderschädliche Verwendung aus. Das bedeutet: Sämtliche erhaltenen Zulagen und Steuervorteile müssen auf einen Schlag zurückgezahlt werden. Bei einem Vertrag, der 15 Jahre gelaufen ist, kommen so leicht 5.000 bis 10.000 Euro zusammen, die ans Finanzamt und an die Zulagenstelle zurückfließen. Dazu kommen mögliche Stornogebühren des Anbieters.

Was vom ausgezahlten Guthaben übrig bleibt, ist oft ernüchternd wenig. Besonders bei Verträgen, die in den ersten Jahren hohe Abschlusskosten hatten, kann die Kündigung den Großteil des eingezahlten Geldes vernichten.

Drei Alternativen, die besser sind

Statt zu kündigen, haben Riester-Sparer ab 2027 drei Optionen, die alle günstiger sind.

Vertrag stilllegen: Keine weiteren Einzahlungen, aber das Guthaben bleibt investiert und die bisherigen Zulagen erhalten. Sinnvoll, wenn der Vertrag schon länger läuft und die Abschlusskosten abbezahlt sind. Parallel eröffnet man ein neues Altersvorsorgedepot mit günstigeren Konditionen.

In das neue System wechseln: Das bestehende Guthaben kann in ein Altersvorsorgedepot übertragen werden. Zulagen und Steuervorteile bleiben erhalten, nichts muss zurückgezahlt werden. Nach fünf Jahren Vertragslaufzeit ist der Wechsel kostenlos, davor fallen maximal 150 Euro an. Besonders attraktiv für Singles und Gutverdiener, die von den festen Riester-Zulagen wenig hatten und jetzt von günstigeren ETF-Kosten und voller Aktienquote profitieren können.

Vertrag behalten und weiterlaufen lassen: Die alte Fördersystematik mit festen Grundzulagen von 175 Euro und Kinderzulagen bis 300 Euro läuft weiter. Für Geringverdiener mit mehreren Kindern kann das alte System tatsächlich günstiger sein als das neue – weil die Zulagen unabhängig von der Sparrate fließen. Wann das alte System besser abschneidet, zeigen wir mit konkreten Vergleichen im Ratgeber zum Altersvorsorgedepot.

Rechenbeispiel: Was eine Kündigung wirklich kostet

Maria, 45, hat seit 2012 einen Riester-Fondssparplan. Sie hat insgesamt 15.600 Euro eingezahlt und rund 4.200 Euro Zulagen sowie 2.800 Euro Steuervorteile erhalten. Ihr aktuelles Guthaben liegt bei 21.000 Euro.

Kündigung Stilllegen + neues Depot Auszahlung / Guthaben 21.000 € 21.000 € (bleibt investiert) Rückzahlung Zulagen −4.200 € 0 € Rückzahlung Steuervorteile −2.800 € 0 € Stornogebühren −300 € 0 € Verbleibendes Geld 13.700 € 21.000 €

Maria verliert durch die Kündigung 7.300 Euro – mehr als ein Drittel ihres Guthabens. Legt sie den stillgelegten Vertrag weitere 20 Jahre bei 4 Prozent Rendite an, wächst er auf rund 46.000 Euro. Das Geld aus der Kündigung müsste sie selbst anlegen und bräuchte dafür über 6 Prozent Rendite, nur um gleichzuziehen.

Fazit: Alles besser als kündigen

Es gibt praktisch keinen Fall, in dem eine Riester-Kündigung wirtschaftlich sinnvoll ist. Selbst ein schlecht laufender Vertrag mit hohen Kosten ist stillgelegt besser aufgehoben als gekündigt. Wer unzufrieden ist, hat ab 2027 mit dem Altersvorsorgedepot eine echte Alternative – ohne die bisherige Förderung zu verlieren. Alle Optionen für Riester-Sparer und wie das Altersvorsorgedepot funktioniert, erklären wir im Ratgeber.