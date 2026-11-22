Riester-Vertrag kündigen? Warum das über 10.000 Euro kostet
Wer seinen Riester-Vertrag kündigt, verliert schnell über 10.000 Euro. Wir erklären, warum Stilllegen oder Übertragen die besseren Wege sind.
12.270 Euro weg, in einem einzigen Moment. So viel verliert eine Riester-Sparerin in unserem Rechenbeispiel, weil sie ihren Vertrag kündigt und sich das Guthaben auszahlen lässt, statt ihn stillzulegen. Mit dem Start des Altersvorsorgedepots 2027 stellt sich diese Frage für viele Sparer neu. Die Antwort bleibt dieselbe: nicht kündigen und auszahlen lassen. Es gibt vier bessere Wege.
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Was bei einer Kündigung mit Auszahlung passiert
Wer seinen Riester-Vertrag kündigt und sich das Guthaben auszahlen lässt, löst eine schädliche Verwendung aus. Drei Dinge passieren dann gleichzeitig.
Die Zulagen sind zurückzuzahlen. Alle Grund- und Kinderzulagen, die du je erhalten hast, gehen an die Zulagenstelle zurück.
Der Steuervorteil ist zurückzuzahlen. Betroffen ist der Teil, den das Finanzamt über die Günstigerprüfung gesondert festgestellt hat, also die Steuerersparnis, die über die Zulagen hinausging.
Die Erträge sind zu versteuern. Kursgewinne und Zinsen, die der Vertrag erwirtschaftet hat, zählen als sonstige Einkünfte und werden mit deinem persönlichen Einkommensteuersatz belastet, nicht mit der günstigeren Abgeltungsteuer.
Dazu kommen mögliche Stornokosten des Anbieters. Besonders bei Verträgen mit hohen Abschlusskosten in den ersten Jahren bleibt vom eingezahlten Geld dann wenig übrig.
Anders ist es bei einer Kündigung mit Übertragungsverlangen. Dabei wandert das Guthaben direkt zu einem neuen Vertrag, und nichts wird zurückgefordert. Mehr dazu unten bei den Alternativen.
Rechenbeispiel: was eine Kündigung wirklich kostet
Maria, 45, hat seit 2012 einen Riester-Fondssparplan und ein Kind. Sie zahlt 1.625 Euro im Jahr ein und erhält 475 Euro Zulagen, also 175 Euro Grundzulage plus 300 Euro Kinderzulage. Zusammen sind das 2.100 Euro, der Höchstbetrag für den Sonderausgabenabzug. Über die Günstigerprüfung kamen in 14 Jahren rund 3.640 Euro zusätzlicher Steuervorteil zusammen, also 260 Euro im Jahr. Ihr Guthaben liegt heute bei 34.200 Euro.
|Kündigung
|Stilllegen
|Guthaben
|34.200 €
|34.200 € (bleibt investiert)
|Rückzahlung Zulagen
|– 6.650 €
|0 €
|Rückzahlung Steuervorteil
|– 3.640 €
|0 €
|Steuer auf die Erträge
|– 1.680 €
|0 €
|Stornokosten
|– 300 €
|0 €
|Was übrig bleibt
|21.930 €
|34.200 €
Annahmen: 14 Beitragsjahre, 1.625 Euro Eigenbeitrag im Jahr (Mindesteigenbeitrag bei einem Vorjahreseinkommen ab 52.500 Euro), ein kindergeldberechtigtes Kind, 2,0 Prozent Rendite nach Kosten, 35 Prozent persönlicher Grenzsteuersatz in der Ansparphase und auf die Erträge von 4.800 Euro, 300 Euro Stornokosten. Die Werte beim Stilllegen sind vor Steuern: Die spätere Rente wird nachgelagert mit dem persönlichen Steuersatz im Alter versteuert.
Maria verliert durch die Kündigung 12.270 Euro, also 36 Prozent ihres Guthabens.
Warum der Rückstand nie wieder aufgeholt wird
Der entscheidende Punkt kommt danach. Nach der Kündigung hat Maria 21.930 Euro statt 34.200 Euro. Legt sie das Geld an, startet sie mit 64 Prozent des Kapitals.
Dieser Rückstand bleibt bestehen, egal welche Rendite man unterstellt. Bei gleicher Verzinsung liegt der stillgelegte Vertrag vor Steuern in jedem einzelnen Jahr um 56 Prozent vorn. Nach zehn Jahren, nach zwanzig, nach dreißig. Der Abstand wächst sogar in absoluten Zahlen, weil er sich mitverzinst. Die nachgelagerte Besteuerung im Alter und laufende Verwaltungskosten verringern den Vorsprung, gleichen ihn aber in der Regel nicht aus.
Aufholen könnte Maria nur, wenn das gekündigte Geld dauerhaft deutlich höher rentiert als der alte Vertrag. Genau dafür gibt es aber ab 2027 einen Weg, der ohne den Verlust von 12.270 Euro auskommt: die Übertragung ins Altersvorsorgedepot.
Vier Alternativen, die besser sind
Vertrag stilllegen. Keine weiteren Einzahlungen, das Guthaben bleibt investiert, die bisherigen Zulagen bleiben erhalten. Sinnvoll, wenn der Vertrag schon länger läuft und die Abschlusskosten abbezahlt sind.
Beim selben Anbieter in die neue Fördersystematik wechseln. Du behältst den Vertrag und bekommst künftig die beitragsproportionale Zulage von bis zu 540 Euro statt der festen 175 Euro. Die Konditionen bleiben sonst unverändert. Der einfachste Weg, wenn dein Vertrag günstig ist. Voraussetzung ist, dass dein Anbieter das anbietet.
Guthaben ins Altersvorsorgedepot übertragen. Du kündigst den Altvertrag mit Übertragungsverlangen. Das gesamte Kapital wandert zu einem neuen Anbieter, Zulagen und Steuervorteile bleiben erhalten, nichts wird zurückgefordert. Besonders attraktiv für Singles und Gutverdiener, die von den festen Riester-Zulagen wenig hatten und nun von niedrigeren Kosten und voller Aktienquote profitieren.
Zu den Kosten: Liegt der Vertragsschluss weniger als fünf Jahre zurück, darf der abgebende Anbieter bis zu 150 Euro berechnen, danach muss er kostenfrei übertragen. Unabhängig davon darf der aufnehmende Anbieter eine einmalige Verwaltungspauschale von höchstens 150 Euro verlangen.
Vertrag unverändert weiterlaufen lassen. Die alte Förderung mit festen 175 Euro Grundzulage und Kinderzulagen bis 300 Euro gilt für Bestandsverträge weiter. Der Vorteil des alten Systems ist allerdings geschrumpft, weil die volle Kinderzulage im Altersvorsorgedepot schon ab 25 Euro Eigenbeitrag im Monat erreicht wird. Behalten lohnt sich vor allem noch bei sehr kleinen Eigenbeiträgen und mehreren Kindern sowie bei Altverträgen aus den Jahren 2002 bis 2004, in denen ein Garantiezins von 3,25 Prozent steht. Wann das alte System besser abschneidet, zeigen wir mit konkreten Vergleichen im Ratgeber zum Altersvorsorgedepot.
Wenn du den Altvertrag behalten und daneben ein Altersvorsorgedepot besparen willst: Mit dem Abschluss eines neuen Altersvorsorgevertrags endet der Bestandsschutz des Altvertrags. Kläre vorher mit deinem Anbieter, was das für deinen Fall bedeutet.
Wann Stilllegen nicht die beste Lösung ist
Ein ruhender Vertrag ist nicht kostenlos. Die Verwaltungskosten laufen weiter, bei Versicherungen oft als fester Mindestbetrag pro Jahr. Bei kleinen Guthaben können diese Kosten den Wert über die Jahre spürbar aufzehren, während keine neuen Zulagen mehr hinzukommen.
In diesen Fällen ist die Übertragung ins Altersvorsorgedepot der bessere Weg als das Stilllegen. Sie kostet einmalig höchstens 300 Euro, bei Verträgen ab fünf Jahren Laufzeit höchstens 150 Euro, und beendet die laufende Belastung. Sieh deshalb in der jährlichen Kosteninformation nach, was der Vertrag im Ruhezustand kostet, bevor du dich für das Stilllegen entscheidest.
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Fazit
Eine Kündigung mit Auszahlung ist in den allermeisten Fällen die teuerste Variante. Der Verlust ist sofort und sicher, während der Vorteil des frei verfügbaren Geldes erst über Jahrzehnte und nur bei deutlich höherer Rendite entstehen könnte. Wer mit seinem Vertrag unzufrieden ist, hat ab 2027 drei Wege, die alle ohne Rückzahlung auskommen: stilllegen, beim Anbieter in die neue Förderung wechseln oder ins Altersvorsorgedepot übertragen. Alle Optionen für Riester-Sparer und wie das Altersvorsorgedepot funktioniert, erklären wir im Ratgeber.
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr, Stand Oktober 2026. Die Rechenbeispiele sind vereinfacht und ersetzen keine individuelle Steuer- oder Anlageberatung.
Disclaimer: Die in diesem Artikel enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informations-, Bildungs- und Marketingzwecken ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Die Inhalte stellen keine Anlageberatung, Anlagestrategieempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Die Informationen berücksichtigen nicht die individuellen Anlageziele und finanzielle Situation des Lesers. Jede Anlageentscheidung sollte eigenverantwortlich getroffen und sorgfältig geprüft werden. Vor einer Anlageentscheidung sollte der Rat eines Anlage- und Steuerberaters eingeholt werden. Der Handel mit Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten ist mit hohen Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Aussagen über zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen basieren grundsätzlich auf Annahmen und Einschätzungen, die sich im Zeitablauf als nicht zutreffend erweisen können. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste, die durch die Umsetzung der in diesem Artikel genannten Informationen entstehen.
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