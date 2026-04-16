Riester-Vertrag: Warum du den Wechsel ins Altersvorsorgedepot jetzt schon vorbereiten solltest

Ab 2027 kannst du dein Riester-Guthaben ins Altersvorsorgedepot übertragen – alle Zulagen bleiben erhalten, nach fünf Vertragsjahren ist der Wechsel kostenlos. Soweit die Theorie. Wenn das Altersvorsorgedepot Am 01. Januar 2027 an den Start geht gibt es für dich noch einige Dinge zu erledigen. Die Übertragung deines Riester-Guthabens ins Altersvorsorgedepot ist ein mehrstufiger Prozess. Das kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Derzeit existieren etwa 16 Millionen Riesterverträge. Selbst wenn nur die Hälfte übertragen werden, haben die Anbieter alle Hände voll zu tun, um den Kundenwünschen nachzukommen.

✨ Kostenlos & unverbindlich Riester-Vertrag übertragen und bis zu 540 € Förderung sichern. Dein Riester-Guthaben kann ab 2027 in ein Altersvorsorgedepot bei unserem Broker finanzen.net ZERO wechseln – alle bisherigen Zulagen bleiben erhalten. Melde dich jetzt an, damit du am 1. Januar startklar bist. Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Deine Anmeldung war erfolgreich! Wir melden uns bei dir. Deine E-Mail-Adresse * Ich habe einen Riester-Vertrag und möchte ihn übertragen (optional) Jetzt Wechsel vorbereiten 🔒 Kein Spam · Jederzeit abmeldbar · Deine Daten sind sicher

Das Timing-Problem beim Riester-Übertrag

Wer erst im Januar 2027 anfängt, durchläuft folgende Kette: Depot eröffnen, dann Übertragungsantrag stellen. Dann warten, bis der alte Anbieter deines Riestervertrags reagiert. Realistisch vergehen vier bis sechs Wochen, bis das Geld im neuen Depot ankommt.

In diesen vier bis sechs Wochen passiert zweierlei: Dein altes Riester-Guthaben liegt beim bisherigen Anbieter und kostet weiterhin 1,5 bis 2,5 Prozent Gebühren pro Jahr. Und dein neues Altersvorsorgedepot ist leer – keine Einzahlung, keine Zulage, kein Zinseszins.

💡 Gut zu wissen Wenn das Altersvorsorgedepot am 1. Januar 2027 startet, werden hunderttausende Sparer gleichzeitig versuchen, ein Depot zu eröffnen. Die Folge: überlastete Systeme, lange Wartezeiten bei der Identitätsprüfung, verzögerte Freischaltungen. Und jeder Tag Verzögerung ist ein Tag ohne Förderung – denn die Zulagen fließen nicht rückwirkend. Wer jetzt bei finanzen.net ZERO ein kostenloses Depot eröffnet, hat die Identitätsprüfung bereits erledigt und kann am 1. Januar direkt loslegen – ohne Warteschlange, ohne verpasste Förderung.

Wer jetzt schon ein Depot eröffnet, spart sich den Stau

Deswegen sei schlau und fang schon einmal an, Dinge zu erledigen, die du bereits jetzt in Angriff nehmen kannst: Eröffne ein Wertpapierdepot. Keine Sorge, das kostet dich am wenigsten Zeit. Es kostet dich noch nicht einmal Geld. Bei Neobrokern ist das Depot häufig kostenlos – und wenn du schon mit dem Handeln loslegen willst, kannst du das gebührenfrei (zzgl. Spreads) tun.

Wer heute ein konventionelles Depot beim künftigen Anbieter eröffnet, hat bereits einen wichtigen Schritt im mehrstufigen Prozess hin zur Zukunft der Altersvorsorge gemacht. Die Identitätsprüfung ist erledigt, das Konto existiert, die Infrastruktur steht. Sobald das Altersvorsorgedepot verfügbar ist, schaltest du es als zweites Depot frei – und stellst am selben Tag den Übertragungsantrag für dein Riester-Guthaben. Kein Warten, kein Video-Ident-Termin, kein Support-Ticket.

Was du in der Zwischenzeit tun kannst

Dein normales Depot ist nicht nur eine Wartehalle für Januar. Es arbeitet vom ersten Tag an für dich.

Sparrate umleiten. Die 100 oder 150 Euro, die bisher in den Riester-Vertrag fließen, kannst du jetzt in einen ETF-Sparplan umleiten. Im normalen Depot zahlst du bei einem günstigen Neobroker keine Ordergebühren. Ab 2027 verschiebst du die Rate ins Altersvorsorgedepot – mit dreifach höherer Förderung und einem Bruchteil der Kosten. Unser Ratgeber-Artikel erklärt, wie du einen ETF-Sparplan einrichtest.

Riester beitragsfrei stellen. Wenn du die Sparrate umgeleitet hast, stelle deinen Riester-Vertrag beitragsfrei. Ein Anruf oder ein formloses Schreiben genügt. Das Guthaben bleibt investiert, die bisherigen Zulagen bleiben erhalten. Aber es fließt kein frisches Geld mehr in die Kostenmühle.

ETF für das Altersvorsorgedepot testen. Im AVD investierst du in ETFs aus einer gesetzlichen Positivliste. Die meisten breit gestreuten Welt-ETFs werden zugelassen sein. Wer jetzt schon einen MSCI-World-ETF im normalen Depot bespart, kennt das Produkt, versteht die Schwankungen und muss im Januar keine Auswahl mehr treffen.

Unterlagen bereitlegen. Für den Übertragungsantrag brauchst du: Vertragsnummer des alten Riester-Vertrags, Name und Anschrift des bisherigen Anbieters, Depotdaten des neuen Altersvorsorgedepots. Wer das jetzt schon in einem Ordner sammelt, schickt am 2. Januar das formlose Schreiben raus – statt erst nach Unterlagen zu suchen.

So läuft der Übertrag ab Januar 2027

Tag 1: Du loggst dich bei deinem bestehenden Depot ein und aktivierst das Altersvorsorgedepot. Kein neuer KYC-Prozess, kein neues Konto – ein Klick.

Tag 2: Du schickst ein formloses Schreiben an deinen bisherigen Riester-Anbieter. Inhalt: „Bitte übertragen Sie mein Riester-Guthaben (Vertragsnummer XYZ) auf mein Altersvorsorgedepot bei [neuer Anbieter], Depot-Nr. ABC.“ Der alte Anbieter muss nicht zustimmen – die Übertragung ist gesetzlich vorgeschrieben.

Woche 2–4: Der alte Anbieter überweist das Guthaben. Alle Zulagen bleiben erhalten. Nach fünf Vertragsjahren kostenlos, davor maximal 150 Euro.

Ab Woche 4: Dein Riester-Guthaben liegt im Altersvorsorgedepot. Du wählst einen ETF, das Geld wird investiert, die neue Förderung greift. Ab sofort: 50 Cent pro Euro statt feste 175 Euro, steuerfreier Zinseszins, volle Aktienquote.

Wer erst im Januar ein neues Depot eröffnet, beginnt diesen Prozess frühestens in Woche 2 oder 3 – und hat sein Geld erst im März im neuen System. Zwei Monate Verzögerung, zwei Monate unnötige Riester-Gebühren.

Warum finanzen.net ZERO?

0 Euro Ordergebühren (zzgl. Spreads) auf ETF-Sparpläne – von Stiftung Warentest als Kostensieger ausgezeichnet (Ausgabe 12/2025). Jeder Euro weniger Kosten ist über Jahrzehnte ein Euro mehr Rendite.

Depot und Altersvorsorgedepot aus einer Hand. Ab 2027 führst du bei ZERO sowohl dein normales ETF-Depot als auch das geförderte Altersvorsorgedepot – in einer App, mit einem Login. Wer jetzt ein ZERO-Depot eröffnet, muss im Januar nur noch das AVD aktivieren und den Übertragungsantrag abschicken.

Bis dahin ein vollwertiges ETF-Depot. Dein ZERO-Depot ist kein Parkplatz – du kannst sofort einen ETF-Sparplan starten, die Sparrate testen und erste Kapitalmarkterfahrung sammeln. Ab 2027 läuft das normale Depot parallel zum AVD weiter. Alle Details zu Übertragung, Förderung und Kosten im Ratgeber zum Altersvorsorgedepot.

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Fazit: Der Übertrag beginnt nicht im Januar – er beginnt jetzt

Wer seinen Riester-Vertrag ins Altersvorsorgedepot übertragen will, braucht am 1. Januar ein funktionierendes Depot. Nicht eine Vormerkung, nicht eine Absichtserklärung – ein echtes Depot mit erledigter Identitätsprüfung. Wer das heute erledigt, schickt am 2. Januar den Übertragungsantrag raus und hat sein Geld im Februar im neuen System. Wer erst im Januar anfängt, hat es im März. Zwei Monate Unterschied – zwei Monate unnötige Gebühren beim alten Anbieter.