Ein aufgerundeter Kaffee hier, ein paar Cent beim Einkauf dort: Mit sogenannten Round-up-Funktionen wandert das Wechselgeld jeder Kartenzahlung automatisch ins Depot. Das klingt nach wenig – kann sich über die Jahre aber zu einer ordentlichen Summe entwickeln. Wie das Prinzip funktioniert, was es bringt und wo die Grenzen liegen.
Früher wanderte das Wechselgeld in eine Spardose auf der Kommode. Das Round-up-Prinzip überträgt genau diese Idee ins Digitale: Bei jeder Kartenzahlung wird der Betrag auf den nächsten vollen Euro aufgerundet, und die Differenz wird automatisch angelegt. Aus 3,60 Euro für den Kaffee werden 4,00 Euro – die übrigen 40 Cent fließen in ein Wertpapier. Der Reiz liegt darin, dass das Sparen unbemerkt im Alltag passiert, ohne dass man aktiv Geld beiseitelegen muss.
Einzeln betrachtet wirken die Beträge verschwindend gering. Über viele Zahlungen und viele Jahre summieren sie sich jedoch – und hier kommt ein zweiter Effekt ins Spiel: Werden die investierten Beträge am Kapitalmarkt angelegt und mögliche Erträge wieder mitangelegt, kann das Kapital mit der Zeit zunehmend schneller wachsen (Zinseszinseffekt). Entscheidend ist dabei weniger die Höhe der einzelnen Rate als der lange Anlagezeitraum. Wie sich das auswirken kann, zeigt die folgende Modellrechnung:
Die Grafik macht den Kern des Effekts sichtbar: Von den rund 30.100 Euro nach 30 Jahren wären in diesem Beispiel nur etwa 10.800 Euro tatsächlich eingezahlt – der weitaus größere Teil entfiele auf den angenommenen Wertzuwachs. Noch einmal zur Einordnung: Das ist eine reine Modellannahme und keine Zusage. Am Kapitalmarkt sind Schwankungen und Verluste möglich, und je nach Marktphase kann das Ergebnis deutlich niedriger ausfallen.
Das automatische Aufrunden bieten inzwischen mehrere Banken und Broker an – etwa unter Namen wie „Kleingeld Plus“ bei der ING oder als „Round-up“ bei Trade Republic*. Gemeinsam ist ihnen: Es zählen nur Kartenzahlungen, nicht Überweisungen, Lastschriften oder Zahlungen über Dienste wie PayPal. Und man benötigt die jeweilige Karte des Anbieters. Unterschiede gibt es beim Ziel des Geldes – mal landet das aufgerundete Kleingeld auf einem Sparkonto, mal fließt es direkt in ein Wertpapier.
Wer das aufgerundete Wechselgeld nicht nur parken, sondern direkt am Kapitalmarkt anlegen möchte, kann die Round-up-Funktion von Trade Republic* nutzen:
So bequem das Prinzip ist – ein paar Punkte sind wichtig:
Round-up (Aufrunden) bezeichnet eine Funktion, bei der jede Kartenzahlung automatisch auf den nächsten vollen Euro aufgerundet wird. Die Differenz – das „digitale Wechselgeld“ – wird angelegt, häufig direkt in einen ETF, eine Aktie oder einen Sparplan. So investiert man kleine Beträge nebenbei, ohne aktiv Geld überweisen zu müssen.
Das hängt stark davon ab, wie oft man mit Karte zahlt. Als grobe Orientierung sammeln sich bei regelmäßigem Karteneinsatz oft einige zehn Euro im Monat an. Bieten Anbieter einen Multiplikator an, der den aufgerundeten Betrag vervielfacht, kann die Summe deutlich höher liegen. Eine feste Zahl lässt sich nicht nennen, weil sie vom Zahlungsverhalten abhängt.
Round-up ist eine Wertpapieranlage, kein Sparbuch. Das investierte Geld ist Kursschwankungen ausgesetzt und kann an Wert verlieren. Sinnvoll ist es vor allem für langfristige Ziele und mit Geld, das nicht kurzfristig benötigt wird. Eine garantierte Verzinsung gibt es nicht.
Beim Round-up wird das aufgerundete Wechselgeld einer Zahlung investiert. Beim Saveback fließt zusätzlich ein fester Prozentsatz des Kartenumsatzes (bei Trade Republic 1 Prozent) in einen Sparplan. Beide Funktionen lassen sich kombinieren und leiten auf unterschiedliche Weise kleine Beträge in den Vermögensaufbau.
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