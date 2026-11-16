Rüstungsaktien: Warum fallen die Kurse, obwohl der Staat aufrüstet?

Am 27. November will der Bundestag den Haushalt für 2027 beschließen, mit dem höchsten Verteidigungsetat seit dem Ende des Kalten Krieges: 139,6 Milliarden Euro. Ein großer Teil davon wird mit neuen Schulden bezahlt. Für 84,5 Milliarden Euro des Wehretats gilt die Schuldenbremse offenbar nicht, weitere knapp 30 Milliarden kommen aus dem kreditfinanzierten Sondervermögen Bundeswehr. An der Börse hilft das den Rüstungsaktien bisher nicht. Rheinmetall hat Anfang November seine Umsatzprognose für 2026 zum zweiten Mal binnen drei Monaten gesenkt, auf rund 13,2 Milliarden Euro. Die Aktie notiert mehr als 60 Prozent unter ihrem Rekordhoch vom Januar, Renk hat sich binnen eines Jahres halbiert. Wer Rüstungsaktien im Depot hat, fragt sich: Warum fallen die Kurse, obwohl der Staat auf Pump aufrüstet? Und ist das jetzt die Chance zum Einstieg?

Warum der Staat als Kunde bleibt, die Wachstumsprämie aber nicht

An der Nachfrage liegt der Absturz also nicht. Die 139,6 Milliarden Euro für 2027 sind 31,4 Milliarden mehr als in diesem Jahr: 109,75 Milliarden im regulären Wehretat, knapp 30 Milliarden aus dem Sondervermögen. Möglich macht das eine Ausnahme, die seit 2025 gilt: Der Großteil der Verteidigungsausgaben ist von der Schuldenbremse befreit. Im gesamten Bundeshaushalt stammt inzwischen etwa jeder dritte Euro aus neuen Schulden.

Warum fallen die Kurse trotzdem? Dafür gibt es drei Gründe. Erstens war die Aufrüstung längst in den Kursen enthalten: Von Februar 2022 bis Mitte Januar 2026 stiegen europäische Rüstungsaktien im Schnitt um 260 Prozent, Rheinmetall um rund 1.800 Prozent. Diese Kurse nahmen Jahre voller Rekordaufträge vorweg. Zweitens kommt das Geld langsamer bei den Unternehmen an als erhofft. Aufträge verschieben sich, etwa beim Radpanzer Boxer und bei Munitionsabnahmen, deshalb musste Rheinmetall seine Prognose senken. Dazu kommen Berichte über Friedensgespräche zur Ukraine. Drittens beklagen Haushaltspolitiker laut SZ rasant steigende Preise der Rüstungsfirmen. Mehr Kontrolle bei den Preisen heißt weniger Spielraum bei den Gewinnspannen. Götz Albert, Chefanlagestratege von Lupus Alpha, sieht die Branche „in der Normalität angekommen“, wie er dem gegenüber dem Handelsblatt sagte. Die Grundlagen zur Anlage in den Sektor, auch die ethischen Fragen, erklärt unser Ratgeber zu Rüstungsaktien und Defence-ETFs.

In eigener Sache

Mit seinem Etat liegt Deutschland in der EU mit Abstand vorn. Frankreich plant für 2027 rund 63,4 Milliarden Euro ein, Großbritannien für das Haushaltsjahr 2027/28 73,8 Milliarden Pfund, umgerechnet rund 89 Milliarden Euro. Deutschland gibt also mehr als doppelt so viel aus wie Frankreich und fast so viel wie Frankreich und Großbritannien zusammen. Ein Staat, der für seine Verteidigung die Schuldenbremse aussetzt, dreht den Geldhahn nicht nach zwei schwachen Quartalen wieder zu. Laut Süddeutscher Zeitung prüft der Bund sogar, für rund vier Milliarden Euro beim Urananreicherer Urenco einzusteigen, der die britische Atomabschreckung beliefern soll.

Wie weit die Aufrüstung schon vorangekommen ist, zeigen die Daten des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI. Mit Militärausgaben von 113,6 Milliarden US-Dollar lag Deutschland 2025 weltweit auf Platz vier, hinter den USA, China und Russland. Real, also bereinigt um Inflation und Wechselkurse, stiegen die deutschen Ausgaben um 24 Prozent, stärker als in jedem anderen der zehn Länder mit den höchsten Militärausgaben. SIPRI erfasst die tatsächlichen Ausgaben 2025 in US-Dollar, die Haushaltszahlen oben sind Planwerte für 2027 in Euro. Beide Vergleiche führen zum selben Ergebnis: Deutschland gibt mehr aus als Großbritannien oder Frankreich, aber noch etwas weniger als beide zusammen.

Wie teuer deutsche und US-Rüstungsaktien jetzt sind

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, wie viele Jahresgewinne im Börsenkurs stecken. Berechnet auf die von Analysten erwarteten Gewinne ergibt sich für die drei deutschen Werte ein geteiltes Bild:

Aktie Kurs 13.11.2026 KGV 2026e KGV 2027e Dividendenrendite 2026e Rheinmetall 766,00 € 22,6 15,5 1,8 % Renk 32,97 € 20,7 15,7 2,0 % Hensoldt 80,42 € 56,6 38,9 0,9 %

Quelle: Börse Stuttgart, Finanzen.net, Analystenschätzungen Stand Mitte November 2026, Kennzahlen eigene Berechnung auf Basis der Schlusskurse vom 13.11.2026.

Im langjährigen Schnitt lag das KGV des europäischen Verteidigungssektors laut HANetf bei 19,6. Rheinmetall und Renk liegen auf Basis der Schätzungen für 2027 darunter. Das ist kein Schnäppchen-Niveau, aber eine Bewertung, wie sie solide Industrieunternehmen mit vollen Auftragsbüchern tragen. Sie gilt allerdings nur, wenn die Schätzungen halten: Bei Rheinmetall lag der Gewinn je Aktie im dritten Quartal fast 15 Prozent unter den Erwartungen. Hensoldt bleibt mit einem KGV von fast 57 eine reine Wachstumswette.

Wie das neue Normal aussieht, zeigen die US-Konzerne, die seit Jahrzehnten als Qualitätsaktien gelten. Gemessen an den für 2027 erwarteten Gewinnen kosten Lockheed Martin, General Dynamics und Northrop Grumman das 18- bis 20-Fache und bieten 1,7 bis 2,4 Prozent Dividendenrendite. Nur RTX ist mit einem KGV von knapp 25 deutlich teurer. Rheinmetall und Renk sind auf dieser Basis inzwischen günstiger bewertet als die amerikanische Konkurrenz.

Quelle: Börse Stuttgart, Finanzen.net, Analystenschätzungen Stand Mitte November 2026, Kennzahlen eigene Berechnung auf Basis der Schlusskurse vom 13.11.2026.

Politisch empfindlich sind auch die US-Werte: Nach den Zwischenwahlen, bei denen die Demokraten beide Kammern des Kongresses gewannen, verlor Lockheed am 4. November 6,9 Prozent. Über zwölf Monate stand trotzdem ein Plus von gut 25 Prozent.

Welche Rüstungs-ETFs jetzt ins Depot passen

Wer nicht auf einzelne Konzerne und deren Prognosen setzen will, streut über einen ETF, also einen börsengehandelten Indexfonds. Die drei großen Produkte von VanEck, HANetf und Amundi haben wir in unserer Analyse nach dem Kursrutsch verglichen. Eine Alternative ist der Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF (ISIN LU3061478973). Er bündelt europäische Unternehmen aus Rüstung, Raumfahrt und Cybersicherheit und wählt sie auch nach der Zahl hochwertiger Patente aus. Die laufenden Kosten liegen bei 0,25 Prozent pro Jahr. Zum Start im August 2025 waren Rolls-Royce, Safran, Airbus, Rheinmetall und BAE Systems die größten Positionen. Wie zäh die Phase nach dem Hype ist, zeigt seine Bilanz: Im Jahr bis Ende Oktober 2026 lag er 0,8 Prozent im Minus. Wer gezielt auf Drohnen setzen will, findet Spezialprodukte in unseren Analysen zum Drohnen-ETF und zum Ukraine-ETF.

Was der Wandel für Anleger bedeutet

Ist der Kursrutsch bei Rheinmetall und Co. also die Chance zum Einstieg? Für Anleger, die auf Jahre planen, können die Papiere interessant sein, mit zwei Einschränkungen: Bei Rheinmetall lohnt es sich, den Kapitalmarkttag am 26. November abzuwarten, und Hensoldt ist trotz Kursrückgang noch immer teuer. Das Geld für Rüstung fließt weiter, finanziert mit neuen Schulden und politisch abgesichert. Nur sind die Rekordbudgets längst in den Kursen enthalten, und künftig wird genauer auf die Preise geschaut. Rüstungsaktien können damit tendenziell zu dem werden, was die US-Konzerne seit Jahrzehnten sind: Qualitätswerte mit planbaren Erlösen, Kursgewinnen im Gleichschritt mit den Gewinnen und wachsender Dividende. Renditen von mehreren hundert Prozent sollte niemand mehr erwarten. Wer Rüstungswerte als langfristigen Baustein kaufen will, bekommt Rheinmetall und Renk heute zu einer Bewertung, die sich mit vollen Auftragsbüchern begründen lässt. Wer Einzelrisiken meiden will, greift zum ETF als Beimischung. Alle Grundlagen findest du im Ratgeber zu Rüstungsaktien.