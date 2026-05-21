Siemens Aktie: Kurs, News, Dividende, Analysten und Prognose

Stand:
|Aktueller Kurs
|262,55 EUR
|Vortagsschluss
|264,10 EUR
|Tagesveränderung
|−0,59 %
|Eröffnungskurs
|261,90 EUR
|Tageshoch
|267,85 EUR
|Tagestief
|261,00 EUR
|Handelsvolumen
|220.160 Stück
|52-Wochen-Hoch
|276,45 EUR
|52-Wochen-Tief
|198,00 EUR
|Marktkapitalisierung
|195,75 Mrd. EUR
|KGV (2025)
|18,71
|Volatilität (250 Tage)
|31,38 %
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|−1,01 %
|1 Monat
|+8,88 %
|6 Monate
|+19,45 %
|1 Jahr
|+18,83 %
|3 Jahre
|+65,29 %
|5 Jahre
|+95,83 %
Siemens hat am die Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 (Stichtag ) vorgelegt. Der Auftragseingang stieg auf vergleichbarer Basis um 18 % und nominal um 11 % auf 24,1 Mrd. EUR. Die Umsatzerlöse erreichten 19,8 Mrd. EUR und damit das Vorjahresniveau trotz starker negativer Währungsumrechnungseffekte; das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 1,22. Das Ergebnis im Industriellen Geschäft betrug 3,0 Mrd. EUR bei einer Ergebnismarge von 15,4 %, der Vorjahreswert von 3,2 Mrd. EUR hatte von einem Sondergewinn von 0,3 Mrd. EUR aus dem Verkauf eines Geschäfts bei Smart Infrastructure profitiert. Der Gewinn nach Steuern erreichte 2,2 Mrd. EUR, das unverwässerte Ergebnis je Aktie 2,60 EUR und das EPS vor Effekten aus der Kaufpreisallokation (EPS pre PPA) 2,81 EUR. Der Free Cashflow aus fortgeführten und nicht fortgeführten Aktivitäten stieg deutlich auf 1,7 Mrd. EUR.
Auf Segmentebene zogen Digital Industries und Smart Infrastructure das Wachstum: Smart Infrastructure verzeichnete laut Konzernmitteilung zweistellige Wachstumsraten in den meisten industriellen Geschäften, Digital Industries glänzte mit hoher Marge. Das Management hob für beide Sparten die Jahresziele an. Für Digital Industries erwartet Siemens nun ein vergleichbares Umsatzwachstum von 7 bis 10 % (zuvor 5 bis 10 %) und eine Ergebnismarge zwischen 17 und 19 %. Für Smart Infrastructure wurde die Wachstumserwartung auf 8 bis 10 % angehoben (zuvor 6 bis 9 %); die Margenspanne bleibt bei 18 bis 19 %. Die Mobility-Sparte erwartet jetzt 5 bis 7 % Wachstum (zuvor 8 bis 10 %).
Parallel zur Quartalsmitteilung hat Siemens ein neues Aktienrückkauf-Programm mit einem Volumen von bis zu 6 Mrd. EUR und einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren angekündigt. Goldman Sachs hat das Kursziel am auf 290 EUR angehoben und die „Buy“-Einstufung bestätigt. Die Deutsche Bank hatte ihr Kursziel vor den Zahlen bereits von 245 auf 255 EUR erhöht, das Rating auf „Hold“ belassen.
Für das Geschäftsjahr 2025 (Stichtag ) hat Siemens 5,35 EUR je Aktie ausgeschüttet, der Ex-Dividenden-Tag fiel auf den . Das war eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 5,20 EUR. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwarten die Analysten im Konsens eine Dividende von 5,65 EUR je Aktie, was bei einem Kurs um 262,55 EUR einer rechnerischen Dividendenrendite von rund 2,15 % entspricht. Die Auszahlung erfolgt traditionell nach der Hauptversammlung im Februar 2027.
|Geschäftsjahr
|Dividende je Aktie
|Ex-Tag
|Status
|2021
|4,00 EUR
|Ausgeschüttet
|2022
|4,25 EUR
|Ausgeschüttet
|2023
|4,70 EUR
|Ausgeschüttet
|2024
|5,20 EUR
|Ausgeschüttet
|2025
|5,35 EUR
|Ausgeschüttet
|2026e
|5,65 EUR
|Schätzung
|2027e
|5,96 EUR
|Schätzung
|2028e
|6,35 EUR
|Schätzung
Das durchschnittliche Kursziel der von finanzen.net erfassten Analystenhäuser liegt bei 275,22 EUR. Bei einem aktuellen Kurs von 262,55 EUR entspricht das einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 5 %. Sechs Häuser stufen die Aktie mit „Buy“ ein, zwei mit „Hold“ und zwei mit „Sell“ — der abgeleitete Konsens lautet Buy.
|Analysehaus
|Einstufung
|Kursziel
|JPMorgan
|Buy
|335,00 EUR
|UBS
|Buy
|310,00 EUR
|Bernstein Research
|Buy
|300,00 EUR
|Goldman Sachs
|Buy
|290,00 EUR
|Jefferies
|Buy
|277,00 EUR
|RBC Capital Markets
|Hold
|270,00 EUR
|Deutsche Bank
|Hold
|255,00 EUR
|Barclays Capital
|Sell
|230,00 EUR
|HSBC
|Sell
|210,00 EUR
|DZ Bank
|Buy
|k. A.
Die jüngste sichtbare Bewegung kommt von Goldman Sachs: Das Haus hat das Kursziel am auf 290 EUR angehoben und die „Buy“-Einstufung bestätigt. Die Deutsche Bank hatte vor den Q2-Zahlen ihr Kursziel von 245 auf 255 EUR erhöht und die „Hold“-Einstufung beibehalten. Die Bandbreite zwischen dem höchsten Kursziel (JPMorgan: 335 EUR) und dem niedrigsten (HSBC: 210 EUR) liegt bei 125 EUR und spiegelt eine deutliche Meinungsverschiedenheit über die Bewertung des aktuellen Wachstumstempos in den Industriegeschäften wider.
Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten die Analysten im Konsens einen Gewinn je Aktie von 10,93 EUR und eine Dividende von 5,65 EUR je Aktie. Auf Basis des aktuellen Kurses ergibt sich daraus ein Forward-KGV von 24,15 und eine Dividendenrendite von 2,14 %. Für 2027 liegen die Konsens-Schätzungen bei 12,56 EUR Gewinn je Aktie und 5,96 EUR Dividende, was das Forward-KGV auf 21,02 absenkt.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Umsatz
|82,76 Mrd. EUR
|88,72 Mrd. EUR
|EBITDA
|14,96 Mrd. EUR
|16,74 Mrd. EUR
|EBIT
|11,80 Mrd. EUR
|13,54 Mrd. EUR
|Gewinn je Aktie
|10,93 EUR
|12,56 EUR
|Dividende je Aktie
|5,65 EUR
|5,96 EUR
|KGV
|24,15
|21,02
|Dividendenrendite
|2,14 %
|2,26 %
Die Management-Guidance vom bestätigt für das Geschäftsjahr 2026 ein vergleichbares Wachstum der Umsatzerlöse von 6 bis 8 % und ein EPS pre PPA in der Bandbreite von 10,70 bis 11,10 EUR. Das Book-to-Bill-Verhältnis soll über 1 liegen. Belastungen aus rechtlichen und regulatorischen Themen sind aus dieser Prognose explizit ausgenommen. Auf Sparten-Ebene wurden Digital Industries und Smart Infrastructure nach den Q2-Zahlen angehoben, Mobility wurde dagegen leicht zurückgenommen.
|Termin
|Datum
|Quartalszahlen Q3 GJ2026
|Quartalszahlen Q4 GJ2026
|Quartalszahlen Q1 GJ2027
|Quartalszahlen Q2 GJ2027
|Quartalszahlen Q3 GJ2027
|Quartalszahlen Q4 GJ2027
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