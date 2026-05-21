Siemens Aktie: Kurs, News, Dividende, Analysten und Prognose

Die Siemens AG Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker: SIE) notiert heute, am 21. Mai 2026 , an der XETRA aktuell bei 262,55 EUR. Der DAX-Wert verzeichnet damit gegenüber dem Vortagsschluss von 264,10 EUR eine Veränderung von −0,59 %. Eröffnet hat die Aktie bei 261,90 EUR. Das Handelsvolumen liegt bei 220.160 Stück. Stand: 21. Mai 2026

Siemens Aktie Kurs

Kursdaten Siemens an der XETRA, Stand 21. Mai 2026 Aktueller Kurs 262,55 EUR Vortagsschluss 264,10 EUR Tagesveränderung −0,59 % Eröffnungskurs 261,90 EUR Tageshoch 267,85 EUR Tagestief 261,00 EUR Handelsvolumen 220.160 Stück 52-Wochen-Hoch 276,45 EUR 52-Wochen-Tief 198,00 EUR Marktkapitalisierung 195,75 Mrd. EUR KGV (2025) 18,71 Volatilität (250 Tage) 31,38 %

Siemens Aktie Performance

Kursperformance der Siemens Aktie über verschiedene Zeiträume Zeitraum Performance 1 Woche −1,01 % 1 Monat +8,88 % 6 Monate +19,45 % 1 Jahr +18,83 % 3 Jahre +65,29 % 5 Jahre +95,83 %

Siemens Aktie heute: News und Marktsituation

Siemens hat am 13. Mai 2026 die Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 (Stichtag 31. März 2026 ) vorgelegt. Der Auftragseingang stieg auf vergleichbarer Basis um 18 % und nominal um 11 % auf 24,1 Mrd. EUR. Die Umsatzerlöse erreichten 19,8 Mrd. EUR und damit das Vorjahresniveau trotz starker negativer Währungsumrechnungseffekte; das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 1,22. Das Ergebnis im Industriellen Geschäft betrug 3,0 Mrd. EUR bei einer Ergebnismarge von 15,4 %, der Vorjahreswert von 3,2 Mrd. EUR hatte von einem Sondergewinn von 0,3 Mrd. EUR aus dem Verkauf eines Geschäfts bei Smart Infrastructure profitiert. Der Gewinn nach Steuern erreichte 2,2 Mrd. EUR, das unverwässerte Ergebnis je Aktie 2,60 EUR und das EPS vor Effekten aus der Kaufpreisallokation (EPS pre PPA) 2,81 EUR. Der Free Cashflow aus fortgeführten und nicht fortgeführten Aktivitäten stieg deutlich auf 1,7 Mrd. EUR.

Auf Segmentebene zogen Digital Industries und Smart Infrastructure das Wachstum: Smart Infrastructure verzeichnete laut Konzernmitteilung zweistellige Wachstumsraten in den meisten industriellen Geschäften, Digital Industries glänzte mit hoher Marge. Das Management hob für beide Sparten die Jahresziele an. Für Digital Industries erwartet Siemens nun ein vergleichbares Umsatzwachstum von 7 bis 10 % (zuvor 5 bis 10 %) und eine Ergebnismarge zwischen 17 und 19 %. Für Smart Infrastructure wurde die Wachstumserwartung auf 8 bis 10 % angehoben (zuvor 6 bis 9 %); die Margenspanne bleibt bei 18 bis 19 %. Die Mobility-Sparte erwartet jetzt 5 bis 7 % Wachstum (zuvor 8 bis 10 %).

Parallel zur Quartalsmitteilung hat Siemens ein neues Aktienrückkauf-Programm mit einem Volumen von bis zu 6 Mrd. EUR und einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren angekündigt. Goldman Sachs hat das Kursziel am 20. Mai 2026 auf 290 EUR angehoben und die „Buy“-Einstufung bestätigt. Die Deutsche Bank hatte ihr Kursziel vor den Zahlen bereits von 245 auf 255 EUR erhöht, das Rating auf „Hold“ belassen.

Siemens Aktie Dividende

Für das Geschäftsjahr 2025 (Stichtag 30. September 2025 ) hat Siemens 5,35 EUR je Aktie ausgeschüttet, der Ex-Dividenden-Tag fiel auf den 13. Februar 2026 . Das war eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 5,20 EUR. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwarten die Analysten im Konsens eine Dividende von 5,65 EUR je Aktie, was bei einem Kurs um 262,55 EUR einer rechnerischen Dividendenrendite von rund 2,15 % entspricht. Die Auszahlung erfolgt traditionell nach der Hauptversammlung im Februar 2027.

Dividenden-Historie und Schätzungen Siemens (Geschäftsjahre per 30.09.) Geschäftsjahr Dividende je Aktie Ex-Tag Status 2021 4,00 EUR 11. Februar 2022 Ausgeschüttet 2022 4,25 EUR 10. Februar 2023 Ausgeschüttet 2023 4,70 EUR 9. Februar 2024 Ausgeschüttet 2024 5,20 EUR 14. Februar 2025 Ausgeschüttet 2025 5,35 EUR 13. Februar 2026 Ausgeschüttet 2026e 5,65 EUR Schätzung 2027e 5,96 EUR Schätzung 2028e 6,35 EUR Schätzung

Siemens Aktie Analysten

Das durchschnittliche Kursziel der von finanzen.net erfassten Analystenhäuser liegt bei 275,22 EUR. Bei einem aktuellen Kurs von 262,55 EUR entspricht das einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 5 %. Sechs Häuser stufen die Aktie mit „Buy“ ein, zwei mit „Hold“ und zwei mit „Sell“ — der abgeleitete Konsens lautet Buy.

Aktuelle Analysten-Einstufungen für die Siemens Aktie Analysehaus Einstufung Kursziel JPMorgan Buy 335,00 EUR UBS Buy 310,00 EUR Bernstein Research Buy 300,00 EUR Goldman Sachs Buy 290,00 EUR Jefferies Buy 277,00 EUR RBC Capital Markets Hold 270,00 EUR Deutsche Bank Hold 255,00 EUR Barclays Capital Sell 230,00 EUR HSBC Sell 210,00 EUR DZ Bank Buy k. A.

Die jüngste sichtbare Bewegung kommt von Goldman Sachs: Das Haus hat das Kursziel am 20. Mai 2026 auf 290 EUR angehoben und die „Buy“-Einstufung bestätigt. Die Deutsche Bank hatte vor den Q2-Zahlen ihr Kursziel von 245 auf 255 EUR erhöht und die „Hold“-Einstufung beibehalten. Die Bandbreite zwischen dem höchsten Kursziel (JPMorgan: 335 EUR) und dem niedrigsten (HSBC: 210 EUR) liegt bei 125 EUR und spiegelt eine deutliche Meinungsverschiedenheit über die Bewertung des aktuellen Wachstumstempos in den Industriegeschäften wider.

Siemens Aktie Prognose

Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten die Analysten im Konsens einen Gewinn je Aktie von 10,93 EUR und eine Dividende von 5,65 EUR je Aktie. Auf Basis des aktuellen Kurses ergibt sich daraus ein Forward-KGV von 24,15 und eine Dividendenrendite von 2,14 %. Für 2027 liegen die Konsens-Schätzungen bei 12,56 EUR Gewinn je Aktie und 5,96 EUR Dividende, was das Forward-KGV auf 21,02 absenkt.

Konsens-Prognose Siemens für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 Kennzahl 2026e 2027e Umsatz 82,76 Mrd. EUR 88,72 Mrd. EUR EBITDA 14,96 Mrd. EUR 16,74 Mrd. EUR EBIT 11,80 Mrd. EUR 13,54 Mrd. EUR Gewinn je Aktie 10,93 EUR 12,56 EUR Dividende je Aktie 5,65 EUR 5,96 EUR KGV 24,15 21,02 Dividendenrendite 2,14 % 2,26 %

Die Management-Guidance vom 13. Mai 2026 bestätigt für das Geschäftsjahr 2026 ein vergleichbares Wachstum der Umsatzerlöse von 6 bis 8 % und ein EPS pre PPA in der Bandbreite von 10,70 bis 11,10 EUR. Das Book-to-Bill-Verhältnis soll über 1 liegen. Belastungen aus rechtlichen und regulatorischen Themen sind aus dieser Prognose explizit ausgenommen. Auf Sparten-Ebene wurden Digital Industries und Smart Infrastructure nach den Q2-Zahlen angehoben, Mobility wurde dagegen leicht zurückgenommen.

Siemens Aktie Termine

Anstehende Termine Siemens Termin Datum Quartalszahlen Q3 GJ2026 6. August 2026 Quartalszahlen Q4 GJ2026 12. November 2026 Quartalszahlen Q1 GJ2027 11. Februar 2027 Quartalszahlen Q2 GJ2027 19. Mai 2027 Quartalszahlen Q3 GJ2027 12. August 2027 Quartalszahlen Q4 GJ2027 18. November 2027