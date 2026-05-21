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Siemens Aktie: Kurs, News, Dividende, Analysten und Prognose

von Veröffentlicht am
Die Siemens AG Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker: SIE) notiert heute, am , an der XETRA aktuell bei 262,55 EUR. Der DAX-Wert verzeichnet damit gegenüber dem Vortagsschluss von 264,10 EUR eine Veränderung von −0,59 %. Eröffnet hat die Aktie bei 261,90 EUR. Das Handelsvolumen liegt bei 220.160 Stück.

Stand: 

Siemens Aktie Kurs

Kursdaten Siemens an der XETRA, Stand 
Aktueller Kurs 262,55 EUR
Vortagsschluss 264,10 EUR
Tagesveränderung −0,59 %
Eröffnungskurs 261,90 EUR
Tageshoch 267,85 EUR
Tagestief 261,00 EUR
Handelsvolumen 220.160 Stück
52-Wochen-Hoch 276,45 EUR
52-Wochen-Tief 198,00 EUR
Marktkapitalisierung 195,75 Mrd. EUR
KGV (2025) 18,71
Volatilität (250 Tage) 31,38 %

Siemens Aktie Performance

Kursperformance der Siemens Aktie über verschiedene Zeiträume
Zeitraum Performance
1 Woche −1,01 %
1 Monat +8,88 %
6 Monate +19,45 %
1 Jahr +18,83 %
3 Jahre +65,29 %
5 Jahre +95,83 %

Siemens Aktie heute: News und Marktsituation

Siemens hat am  die Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 (Stichtag ) vorgelegt. Der Auftragseingang stieg auf vergleichbarer Basis um 18 % und nominal um 11 % auf 24,1 Mrd. EUR. Die Umsatzerlöse erreichten 19,8 Mrd. EUR und damit das Vorjahresniveau trotz starker negativer Währungsumrechnungseffekte; das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 1,22. Das Ergebnis im Industriellen Geschäft betrug 3,0 Mrd. EUR bei einer Ergebnismarge von 15,4 %, der Vorjahreswert von 3,2 Mrd. EUR hatte von einem Sondergewinn von 0,3 Mrd. EUR aus dem Verkauf eines Geschäfts bei Smart Infrastructure profitiert. Der Gewinn nach Steuern erreichte 2,2 Mrd. EUR, das unverwässerte Ergebnis je Aktie 2,60 EUR und das EPS vor Effekten aus der Kaufpreisallokation (EPS pre PPA) 2,81 EUR. Der Free Cashflow aus fortgeführten und nicht fortgeführten Aktivitäten stieg deutlich auf 1,7 Mrd. EUR.

Auf Segmentebene zogen Digital Industries und Smart Infrastructure das Wachstum: Smart Infrastructure verzeichnete laut Konzernmitteilung zweistellige Wachstumsraten in den meisten industriellen Geschäften, Digital Industries glänzte mit hoher Marge. Das Management hob für beide Sparten die Jahresziele an. Für Digital Industries erwartet Siemens nun ein vergleichbares Umsatzwachstum von 7 bis 10 % (zuvor 5 bis 10 %) und eine Ergebnismarge zwischen 17 und 19 %. Für Smart Infrastructure wurde die Wachstumserwartung auf 8 bis 10 % angehoben (zuvor 6 bis 9 %); die Margenspanne bleibt bei 18 bis 19 %. Die Mobility-Sparte erwartet jetzt 5 bis 7 % Wachstum (zuvor 8 bis 10 %).

Parallel zur Quartalsmitteilung hat Siemens ein neues Aktienrückkauf-Programm mit einem Volumen von bis zu 6 Mrd. EUR und einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren angekündigt. Goldman Sachs hat das Kursziel am  auf 290 EUR angehoben und die „Buy“-Einstufung bestätigt. Die Deutsche Bank hatte ihr Kursziel vor den Zahlen bereits von 245 auf 255 EUR erhöht, das Rating auf „Hold“ belassen.

Siemens Aktie Dividende

Für das Geschäftsjahr 2025 (Stichtag ) hat Siemens 5,35 EUR je Aktie ausgeschüttet, der Ex-Dividenden-Tag fiel auf den . Das war eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 5,20 EUR. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwarten die Analysten im Konsens eine Dividende von 5,65 EUR je Aktie, was bei einem Kurs um 262,55 EUR einer rechnerischen Dividendenrendite von rund 2,15 % entspricht. Die Auszahlung erfolgt traditionell nach der Hauptversammlung im Februar 2027.

Dividenden-Historie und Schätzungen Siemens (Geschäftsjahre per 30.09.)
Geschäftsjahr Dividende je Aktie Ex-Tag Status
2021 4,00 EUR Ausgeschüttet
2022 4,25 EUR Ausgeschüttet
2023 4,70 EUR Ausgeschüttet
2024 5,20 EUR Ausgeschüttet
2025 5,35 EUR Ausgeschüttet
2026e 5,65 EUR Schätzung
2027e 5,96 EUR Schätzung
2028e 6,35 EUR Schätzung

Siemens Aktie Analysten

Das durchschnittliche Kursziel der von finanzen.net erfassten Analystenhäuser liegt bei 275,22 EUR. Bei einem aktuellen Kurs von 262,55 EUR entspricht das einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 5 %. Sechs Häuser stufen die Aktie mit „Buy“ ein, zwei mit „Hold“ und zwei mit „Sell“ — der abgeleitete Konsens lautet Buy.

Aktuelle Analysten-Einstufungen für die Siemens Aktie
Analysehaus Einstufung Kursziel
JPMorgan Buy 335,00 EUR
UBS Buy 310,00 EUR
Bernstein Research Buy 300,00 EUR
Goldman Sachs Buy 290,00 EUR
Jefferies Buy 277,00 EUR
RBC Capital Markets Hold 270,00 EUR
Deutsche Bank Hold 255,00 EUR
Barclays Capital Sell 230,00 EUR
HSBC Sell 210,00 EUR
DZ Bank Buy k. A.

Die jüngste sichtbare Bewegung kommt von Goldman Sachs: Das Haus hat das Kursziel am  auf 290 EUR angehoben und die „Buy“-Einstufung bestätigt. Die Deutsche Bank hatte vor den Q2-Zahlen ihr Kursziel von 245 auf 255 EUR erhöht und die „Hold“-Einstufung beibehalten. Die Bandbreite zwischen dem höchsten Kursziel (JPMorgan: 335 EUR) und dem niedrigsten (HSBC: 210 EUR) liegt bei 125 EUR und spiegelt eine deutliche Meinungsverschiedenheit über die Bewertung des aktuellen Wachstumstempos in den Industriegeschäften wider.

Siemens Aktie Prognose

Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten die Analysten im Konsens einen Gewinn je Aktie von 10,93 EUR und eine Dividende von 5,65 EUR je Aktie. Auf Basis des aktuellen Kurses ergibt sich daraus ein Forward-KGV von 24,15 und eine Dividendenrendite von 2,14 %. Für 2027 liegen die Konsens-Schätzungen bei 12,56 EUR Gewinn je Aktie und 5,96 EUR Dividende, was das Forward-KGV auf 21,02 absenkt.

Konsens-Prognose Siemens für die Geschäftsjahre 2026 und 2027
Kennzahl 2026e 2027e
Umsatz 82,76 Mrd. EUR 88,72 Mrd. EUR
EBITDA 14,96 Mrd. EUR 16,74 Mrd. EUR
EBIT 11,80 Mrd. EUR 13,54 Mrd. EUR
Gewinn je Aktie 10,93 EUR 12,56 EUR
Dividende je Aktie 5,65 EUR 5,96 EUR
KGV 24,15 21,02
Dividendenrendite 2,14 % 2,26 %

Die Management-Guidance vom  bestätigt für das Geschäftsjahr 2026 ein vergleichbares Wachstum der Umsatzerlöse von 6 bis 8 % und ein EPS pre PPA in der Bandbreite von 10,70 bis 11,10 EUR. Das Book-to-Bill-Verhältnis soll über 1 liegen. Belastungen aus rechtlichen und regulatorischen Themen sind aus dieser Prognose explizit ausgenommen. Auf Sparten-Ebene wurden Digital Industries und Smart Infrastructure nach den Q2-Zahlen angehoben, Mobility wurde dagegen leicht zurückgenommen.

Siemens Aktie Termine

Anstehende Termine Siemens
Termin Datum
Quartalszahlen Q3 GJ2026
Quartalszahlen Q4 GJ2026
Quartalszahlen Q1 GJ2027
Quartalszahlen Q2 GJ2027
Quartalszahlen Q3 GJ2027
Quartalszahlen Q4 GJ2027
Stand: . Stamm- und Strukturdaten, Kurs-, Performance-, Dividenden-, Analysten- und Prognosedaten: finanzen.net Shares-API und Quotes-API. Q2-GJ2026-Geschäftszahlen, Guidance und Aktienrückkauf-Programm: Siemens AG Investor Relations (Pressemitteilung vom 13. Mai 2026). Analystenbewegung Goldman Sachs: kapitalmarktexperten.de vom 20. Mai 2026. Analystenbewegung Deutsche Bank: ftd.de vom 12. Mai 2026. Diese Seite dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Aktienkurse können erheblich schwanken; ein Kapitalverlust ist möglich.

Disclaimer: Die in diesem Artikel enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informations-, Bildungs- und Marketingzwecken ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Die Inhalte stellen keine Anlageberatung, Anlagestrategieempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Die Informationen berücksichtigen nicht die individuellen Anlageziele und finanzielle Situation des Lesers. Jede Anlageentscheidung sollte eigenverantwortlich getroffen und sorgfältig geprüft werden. Vor einer Anlageentscheidung sollte der Rat eines Anlage- und Steuerberaters eingeholt werden. Der Handel mit Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten ist mit hohen Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Aussagen über zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen basieren grundsätzlich auf Annahmen und Einschätzungen, die sich im Zeitablauf als nicht zutreffend erweisen können. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste, die durch die Umsetzung der in diesem Artikel genannten Informationen entstehen.

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