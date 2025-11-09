Tesla-Aktie: Model 2 bleibt Gerücht – trägt bis 2026 nur die Robotaxi-Wette?

Am 7. Oktober 2025 hat Tesla neue Standardversionen von Model 3 und Model Y vorgestellt, die ersten Auslieferungen laufen. Doch das ersehnte Billigmodell bleibt aus, während die Schlagzeilen auf Robotaxi und Semi für 2026 zielen. Reicht das, um Nachfrage und Aktie anzuschieben – oder droht eine Durststrecke bis zum echten Massenmodell?

Neue Einstiegsmodelle: Volumen-Schub ohne Luxus

Laut Teslarati sind die neuen Standardvarianten günstiger, weil Tesla auf Glasdach, Ledersitze und den Touchscreen hinten verzichtet. Genau darauf dürfte sich Vorstandschefin Robyn Denholm im CNBC-Interview bezogen haben. Für Anleger ist das zweischneidig: Niedrigere Preise können die Bestellungen zünden und die Auslastung der Werke stützen. Gleichzeitig sinkt der Durchschnittspreis je Auto. Ob die einfachere Ausstattung die geringeren Erlöse ausgleicht, zeigen die Bestellzahlen und Wartezeiten der nächsten Wochen – hier entscheidet sich, ob der Schritt mehr Volumen oder eher dünnere Gewinnbeiträge bringt.

ZERO WINTERDEAL 2025

Eröffne jetzt Dein kostenloses Depot bei finanzen.net ZERO

und sichere Dir den ZERO Winterdeal 20251 Deine Vorteile:

👉 1 Gratis-Aktie

👉 1 Anteil am neuen finanzen.net MSCI World ETF 1

👉 bis zu 300 € Wechselprämie nach Depotübertrag



Kostensieger in allen Preismodellen bei Stiftung Warentest (11/24)



Dauerhaft günstig:

✅ 0 € Ordergebühr (zzgl. Spreads)

✅ 10.000 kostenlose Sparpläne

✅ Aktien, ETFs und Kryptos zu Top-Konditionen JETZT INFORMIEREN

1) Aktion gültig bis 31.12.2025.

Es gelten die Teilnahmebedingungen.

Model 2: 25.000-Dollar-Versprechen rückt in die Ferne

Seit Jahren halten sich Gerüchte um ein deutlich günstigeres Kompaktmodell rund um 25.000 US-Dollar. Teslarati berichtet aber, dass Tesla den Fokus derzeit auf autonome Funktionen und das Robotaxi-Projekt legt. Ein baldiger Marktstart des Model 2 gilt daher als unwahrscheinlich. Für die Investment-Story bedeutet das: Ohne echtes Einstiegsauto bleibt Tesla im preissensiblen Segment angreifbar. Vergleichbar mit dem Model-3-Anlauf 2017/2018 können Verzögerungen Nerven kosten und die Aktie schwanken lassen – auch wenn Tesla historisch vieles später, aber groß skaliert hat.

Cyber-SUV: Große Hoffnung, große Hürden

Ein kurzer Clip zeigte bereits einen SUV im kantigen Cybertruck-Stil neben einem Model-3-Prototypen. Viele Fans wünschen sich ein großes Modell in der Liga von Ford Expedition oder Chevy Tahoe. Chefdesigner Franz von Holzhausen bestätigte laut Teslarati, dass Tesla einen Cyber-SUV und ein kleineres Pickup-Konzept geprüft hat. Chancen gäbe es reichlich: hohe Preise, starke Markenwirkung, breite Nachfrage in den USA. Die Hürden sind jedoch real: neue Fertigung, Crash-Tests, Lieferketten – all das kostet Zeit und Kapital. Kurzfristig ist von einem Cyber-SUV nicht zu viel zu erwarten.

Robotaxi und Semi: 2026 als Lackmustest

Laut Teslamag plant Tesla den Serienstart des autonomen Cybercab ab 2026, Elon Musk stellte auf der Q3-Analystenkonferenz einen Produktionsbeginn des Zweisitzers im zweiten Quartal 2026 in Aussicht. Für den Tesla Semi wird derselbe Zeitraum genannt, nachdem bisher nur kleine Stückzahlen an Testkunden wie PepsiCo ausgeliefert wurden. Das klingt nach Rückenwind, birgt aber Risiken: Robotaxis hängen an Zulassungen und Sicherheitsnachweisen – jede Verzögerung verschiebt Umsätze. Beim Semi zählen Batterieversorgung, Ladeinfrastruktur und verlässliche Flottenaufträge. Bis echte Stückzahlen rollen, bleibt der Beitrag zum Ergebnis begrenzt, die Schlagzeilen aber groß.

Was wirklich auf Umsatz und Gewinn einzahlt

Best Case: Die neuen Einstiegsvarianten treffen den Nerv, Bestellungen ziehen an, die Produktion läuft glatt. 2026 starten Cybercab und Semi wie angekündigt und liefern die nächste Wachstumswelle. Dann könnte die Story wieder in den Vorwärtsgang schalten.

Wahrscheinlichstes Szenario: Die günstigeren Trims stabilisieren die Nachfrage, ohne sie zu explodieren. Tesla hält den Kurs beim Robotaxi, kommt aber nur schrittweise voran – viel Fantasie, begrenzte Erlöse vor 2026. Der große Hebel bleibt ein echtes Einsteigermodell.

Worst Case: Zeitpläne rutschen nach hinten wie schon beim Model 3 oder Cybertruck. Das 25.000-Dollar-Auto lässt auf sich warten, der Cyber-SUV bleibt Konzept. Dann drohen nachlassende Stückzahlen in reifen Märkten und Druck auf die Bewertung.

Fazit für Anleger

Kurzfristig entscheidet der Marktstart der günstigen Standardversionen, ob Tesla das Volumen sichtbar anheben kann. Die großen Versprechen – Robotaxi und Semi – zünden erst ab 2026, und ihr Erfolg hängt an Genehmigungen, Produktionsstart und echten Flottenaufträgen. Wer dabeibleibt, setzt darauf, dass Tesla die Lücke bis dahin mit einfachen Varianten füllt und die neuen Projekte rechtzeitig liefert. Wer mehr Sicherheit will, wartet auf klare Meilensteine: bestätigte Termine für das Cybercab, sichtbare Semi-Aufträge und belastbare Fakten zum Model 2.