Tim Schäfer: Diese abgestürzten Aktien kauft der Selfmade-Millionär

Er lebt seit 20 Jahren in New York, hat mit einem ganz normalen Gehalt ein Millionendepot aufgebaut und kauft am liebsten, wenn andere in Panik verkaufen. Im Gespräch mit uns in New York erklärt Tim Schäfer, warum er gerade vorsichtig ist, welche abgestürzten Aktien er jetzt einsammelt und welche Werte er niemals hergeben würde.

Das Wichtigste in Kürze Keine Zeit, den ganzen Artikel zu lesen? Hier sind die Kernpunkte für dich: Krisenkäufe: Nike, Estée Lauder und Cal-Maine Foods. Schäfer sammelt Aktien ein, die zum Teil um 70 bis 80 Prozent abgestürzt sind.



Aktien für die Ewigkeit: Berkshire Hathaway, Bank of America, Microsoft, Apple und sogar ein deutsches „Kartenhaus“ sind dabei.



Vorsicht statt Euphorie: Die Bewertungen am US-Aktienmarkt sieht Schäfer nahe am Niveau der Internetblase. Zehn Jahre Seitwärtsbewegung hält er für möglich.



10.000 Euro: Frisches Geld würde er nur zur Hälfte investieren, und zwar komplett in Berkshire Hathaway. Den Rest hält er als Reserve.



Für Einsteiger: Wer mit 100 Euro im Monat startet, ist laut Schäfer mit einem weltweiten ETF am besten aufgestellt.

Vom Studentenwohnheim zum Millionendepot

Ein Erbe gab es nicht, einen Firmenverkauf auch nicht. Tim Schäfer hat sein Vermögen als Finanzjournalist mit einem normalen Gehalt aufgebaut. Er sparte konsequent die Hälfte seines Nettoeinkommens, hatte Nebenjobs und wohnte in WGs und im Studentenwohnheim. „Ich habe übrigens immer noch kein Auto, seit über 20 Jahren“, erzählt er. Jeder übrige Euro ging an die Börse, den Rest erledigte der Zinseszins. „Am Anfang passiert gar nichts“, erinnert sich Schäfer. Nach 20 bis 30 Jahren sei es dann „eigentlich wie Magie“.

Heute legt er nicht mehr die Hälfte zurück, mit Sohn Lukas brauchte es eine größere Wohnung. Dennoch kann der Börsen-Experte Monat um Monat Geld zurücklegen. Und das in einer der teuersten Städte der Welt: New York.

Ich behalte meine Aktien. Aber es kann sein, dass die nächsten zehn Jahre im Grunde seitwärts laufen. Tim Schäfer Finanzjournalist und Privatanleger in New York Zur Quelle

Gut zu wissen Vita Tim Schäfer: Jahrgang : 1972

: 1972 Ausbildung : Studium der Betriebswirtschaftslehre in Mannheim und des Journalismus in Hohenheim, Ausbildung zum Aktienanalysten

: Studium der Betriebswirtschaftslehre in Mannheim und des Journalismus in Hohenheim, Ausbildung zum Aktienanalysten Beruf : Station beim Börsenbriefherausgeber Egbert Prior, seit 2006 Finanzjournalist in New York für verschiedene Medien

: Station beim Börsenbriefherausgeber Egbert Prior, seit 2006 Finanzjournalist in New York für verschiedene Medien Online: Betreibt den Blog timschaefermedia.com

Schäfers Blick auf den Markt: Vorsicht statt Euphorie

Wir haben mit Tim Schäfer über seine Einschätzung zum Markt gesprochen, und die fällt nüchtern aus. Die Zinsen steigen wieder, im September hob die US-Notenbank Fed den Leitzins auf 3,75 bis 4,00 Prozent an. „Wenn die Zinsen steigen, werden Anleihen attraktiver, und die Attraktivität der Börse nimmt ab“, erklärt er. Dazu kommen hohe Bewertungen. Wir seien „nah an einem Rekordhoch, vergleichbar mit der Internetblase 2000“. Tatsächlich liegt das Shiller-KGV des S&P 500, also der Kurs im Verhältnis zu den inflationsbereinigten Gewinnen der vergangenen zehn Jahre, bei rund 40,7 (Stand Oktober 2026). Höher stand es seit 1881 nur rund um die Jahrtausendwende — und in diesem Jahr selbst.

Verkaufen will Schäfer deshalb nicht. Stattdessen kauft er, was andere gerade loswerden wollen. Was das Shiller-KGV misst und welche Kennzahlen Anleger sonst noch heranziehen, erklärt der Ratgeber Aktien-Kennzahlen.

Krisenkäufe: Diese abgestürzten Aktien sammelt Schäfer ein

Nach Sektoren sortiert Schäfer nicht. Er sucht Einzeltitel. „Ich kaufe gerne Aktien, die stärker gefallen sind, die im Minus sind“, sagt er. Zuletzt hat er gleich mehrere Krisenfälle gekauft.

Schäfers aktuelle Krisenkäufe

Aktie Was passiert ist Schäfers Idee Nike Kurs stark eingebrochen Weltmarke mit Erholungspotenzial Estée Lauder Weniger Luxuskonsum Laut Schäfer eine „Riesenchance“ Celsius Energydrink-Hersteller unter Druck Dosen überall in Fitnessstudios UnitedHealth Ermittlungen, Margendruck Größe und Verhandlungsmacht Cal-Maine Foods Eierpreise im Keller Überproduktion wird bereinigt, Preise erholen sich KKR Sorge vor zu viel Euphorie bei Private Equity Kurs deutlich gefallen

Quelle: Interview mit Tim Schäfer, Oktober 2026

Am spektakulärsten ist der Fall Nike. Der größte Sportartikelhersteller der Welt hat seit seinem Rekordhoch im Herbst 2021 rund 80 Prozent an Börsenwert verloren, Anfang Oktober notierte die Aktie bei rund 34 Dollar und damit so tief wie seit 13 Jahren nicht mehr. Im Quartal bis Ende August sank der Umsatz um 4 Prozent, in China sogar um 26 Prozent. Dazu kommen US-Zölle und schwache Geschäfte bei Sportbekleidung und der Marke Jordan. Nike streicht weitere Stellen und rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich.

Ich glaube, dass die Marke wieder mehr verkaufen wird. Ich halte den Kursrutsch für übertrieben. Tim Schäfer Finanzjournalist und Privatanleger in New York Zur Quelle

Schäfer kauft die Aktie schon seit Jahren immer wieder nach. Sein wichtigstes Argument ist die Bewertung. Nike sei derzeit nur mit dem 1,15-Fachen des Umsatzes bewertet, „was im historischen Vergleich extrem wenig ist“. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis setzt den Börsenwert eines Unternehmens ins Verhältnis zu seinem Jahresumsatz. Auf dem Rekordhoch 2021 zahlten Anleger für Nike noch ein Vielfaches davon. Auch die Konzernspitze setzt auf die Wende. Im April kauften Nike-Chef Elliott Hill und Apple-Chef Tim Cook, der im Nike-Board sitzt, zusammen für gut zwei Millionen Dollar Nike-Aktien, damals zu rund 42 Dollar. Seitdem ist der Kurs allerdings weiter gefallen. Wie du solche Kennzahlen einordnest, ohne auf eine einzelne Zahl hereinzufallen, zeigen Benjamin Grahams drei Regeln von 1949.

Ein ganz anderer Fall ist KKR. Der Finanzinvestor kauft Unternehmen, die nicht an der Börse notiert sind, oder beteiligt sich an ihnen, und gehört zu den großen Namen im Private-Equity-Geschäft. Die Branche steht in der Kritik, in den Boomjahren zu teuer eingekauft zu haben. Schäfer sieht es ähnlich. KKR sei „zu euphorisch“ gewesen und habe sich an enorm vielen nicht börsennotierten Firmen beteiligt. „Nicht jedes Investment wird sich dabei auszahlen“, sagt er. Der Kurs sei deshalb „ziemlich unter die Räder gekommen“. Zuversichtlich macht ihn, dass Insider zu Jahresbeginn in großem Stil KKR-Aktien gekauft hätten. Für Schäfer bleibt KKR „einer der führenden Player weltweit“.

Bei Celsius verlässt sich Schäfer auf seine eigenen Beobachtungen in New York. „Ich sehe die Dosen überall, in den Fitnessstudios, in den Mülleimern“, sagt er. Celsius vermarktet sich als gesündere Alternative unter den Energydrinks, ohne Zucker und mit natürlichen Inhaltsstoffen. Genau diesen Ansatz hat die Börsenlegende Peter Lynch bekannt gemacht, Aktien von Firmen zu kaufen, deren Produkte man im Alltag erlebt. Gegen Riesen wie Red Bull und Monster hat Celsius zudem einen starken Partner an der Seite. Der Getränkekonzern PepsiCo ist an Celsius beteiligt und übernimmt in den USA den Vertrieb. Hoffnung macht Schäfer vor allem die Expansion ins Ausland.

Drei seiner Krisenkäufe stellen wir dir genauer vor, Estée Lauder, UnitedHealth und Cal-Maine Foods.

Drei Krisenkäufe im Check

Aktie Was belastet Was Hoffnung macht Was dagegen spricht Estée Lauder China, Duty-free-Geschäft, US-Zölle Breites Umsatzwachstum im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026 Erholung hängt am chinesischen Konsum UnitedHealth Ermittlungen, hohe Behandlungskosten Medicare-Vergütung für 2027 steigt um 2,48 Prozent Ermittlungen laufen weiter Cal-Maine Foods Überangebot, Eierpreise im Keller, Vogelgrippe Schwache Anbieter steigen aus, Nachfrage wächst Rohstoffzyklus kaum planbar

Quelle: Unternehmensangaben, Interview mit Tim Schäfer, Stand Oktober 2026

Estée Lauder: Luxuskosmetik im Umbau

Der Konzern hinter Marken wie La Mer, Clinique und Jo Malone hat schwierige Jahre hinter sich. Das Geschäft in China und in den Duty-free-Shops an Flughäfen brach ein, dazu kamen US-Zölle, die den Gewinn im Geschäftsjahr 2026 nach Konzernangaben um rund 100 Millionen Dollar belasten. Die Aktie notiert mit gut 90 Dollar rund drei Viertel unter ihrem Rekordhoch von der Jahreswende 2021/22. „Die sind brutal abgestürzt. Ich denke, das ist eine Riesenchance“, sagt Schäfer.

Erste Zahlen scheinen für Schäfers Annahme zu sprechen. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 wuchs der Umsatz erstmals seit 2022 in fast allen Regionen und Sparten aus eigener Kraft. Seine Position liegt rund fünf Prozent im Plus. Das Risiko bleibt der chinesische Kunde, von dem die Erholung stark abhängt.

UnitedHealth: Der Versicherer nach dem Schock

UnitedHealth ist einer der größten Krankenversicherer der Welt. Der Konzern geriet in die Schlagzeilen, als der Chef seiner Versicherungssparte im Dezember 2024 in Manhattan erschossen wurde. Dazu kamen Ermittlungen des US-Justizministeriums zu den Abrechnungen im Medicare-Geschäft und schwache Vergütungen aus dem staatlichen Medicare-System für Rentner. Die Aktie verlor mehr als die Hälfte ihres Werts.

Genau hier setzt Schäfer an. „Krankenversicherung ist ein Massengeschäft mit ganz kleinen Margen“, sagt er. Weil UnitedHealth so groß sei, handle der Konzern mit Krankenhäusern und Ärztegruppen aber so günstige Preise aus, „dass trotzdem ein Gewinn rauskommt“. Zuletzt habe Washington die Vergütungen allerdings nicht so stark erhöht wie erhofft. „Washington muss auch Geld sparen. Jetzt wird es aber wieder erhöht.“

Tatsächlich hat die US-Gesundheitsbehörde CMS die Vergütung für die privaten Medicare-Advantage-Pläne für 2027 um durchschnittlich 2,48 Prozent angehoben. Im Januar waren nur 0,09 Prozent vorgeschlagen. Laut CMS fließen damit rund 13 Milliarden Dollar mehr an die Versicherer. Billig ist die Aktie trotzdem nicht. Im Frühjahr kostete sie rund das 16-Fache der für 2026 erwarteten Gewinne, und die Ermittlungen sind nicht abgeschlossen.

Gut zu wissen Wie bewertest du eine angeschlagene Aktie? Billig ist nicht gleich günstig. Ein Kurs, der sich halbiert hat, sagt nichts darüber, ob das Unternehmen sein Problem löst. Entscheidend sind die Zahlen dahinter: Wie stabil sind die Gewinne, wie hoch die Schulden, und was ist im Kurs schon eingepreist? Wie du das Schritt für Schritt prüfst, zeigt unser Crashkurs in fundamentaler Analyse. Welche Kennzahlen dabei helfen und wo ihre Grenzen liegen, erklärt der Ratgeber Aktien-Kennzahlen.

Cal-Maine Foods: Wette auf den Eierzyklus

Cal-Maine Foods ist der größte Eierproduzent der USA. Anfang 2025 waren Eier dort wegen der Vogelgrippe knapp und so teuer wie nie, Cal-Maine verdiente glänzend. Danach stockten die Betriebe im ganzen Land ihre Bestände wieder auf. Laut US-Agrarministerium gab es Anfang Juli 2026 in den gesamten USA rund 312 Millionen Legehennen, mehr als im Fünfjahresschnitt. Die Folge ist ein Überangebot. Im Quartal bis Ende August fiel der Verkaufspreis für konventionelle Eier bei Cal-Maine um 59 Prozent, der Konzern schrieb einen Verlust von 58,6 Millionen Dollar. Die Aktie kostete Ende September nur noch rund 66 Dollar.

Schäfer setzt auf den Wirtschaftszyklus. „Die Eierpreise sind im Keller, aber ich denke, das wird sich wieder fangen“, sagt er. Der Markt habe Selbstheilungskräfte. „Schwache Marktteilnehmer geben auf, und dann erholt sich das in der Regel wieder.“ Cal-Maine hat als Marktführer den längeren Atem und baut zusätzlich das Geschäft mit Spezialeiern wie Freiland-, Bio- und Markeneiern sowie mit Fertigprodukten aus. Beides zusammen macht inzwischen gut die Hälfte des Umsatzes aus.

Gut zu wissen So stehen Schäfers Krisenkäufe in seinem Depot Cal-Maine Foods: rund 21 Prozent im Minus

Celsius: etwa 10 Prozent im Minus

Estée Lauder: rund 5 Prozent im Plus Die Lehre: Abgestürzte Aktien können auch weiter fallen. Wer Krisenwerte kauft, braucht Geduld und muss Zwischenverluste aushalten. Stand: Oktober 2026, laut Tim Schäfer

Warum Krisen für Schäfer „was Tolles“ sind

Mit Fehlgriffen geht Schäfer gelassen um. Verliererpositionen lässt er in der Regel liegen. Sobald es aber Gerüchte über eine Insolvenz gibt, verkauft er noch am selben Tag, weil sonst meist alles verloren ist. „Ein paar Insolvenzen macht als Buy-and-Hold-Anleger eigentlich jeder mit“, sagt er. Viel häufiger erlebe er aber das Gegenteil. „Da denken viele, das ist verloren, und dann erholen die sich wieder.“

Amazon brach nach der Internetblase um mehr als 90 Prozent ein und gehört heute zu den Schwergewichten der Börse. Auch danach ging es nicht nur bergauf. 2022, als Inflation und steigende Zinsen den Onlinehandel bremsten, halbierte sich die Aktie zeitweise. Schäfer hielt sie damals. „Ich dachte schon, ojemine, das ist ja ein Desaster“, erinnert er sich. „Hoffentlich kriegen die das wieder in den Griff. Etwas Angst hatte ich schon.“ Inzwischen hat die Aktie ihre alten Höchststände längst wieder übertroffen.

Bei Boeing stieg Schäfer mitten in einer ganzen Serie von Krisen ein. Nach den Abstürzen zweier 737-Max-Maschinen in den Jahren 2018 und 2019 durfte das Modell fast zwei Jahre nicht abheben, Ursache war eine fehlerhafte Steuerungssoftware. Anfang 2024 riss bei einer Maschine von Alaska Airlines im Flug ein Rumpfteil heraus, im Herbst legte ein wochenlanger Streik die Produktion lahm, und der Konzern musste sich über 20 Milliarden Dollar frisches Kapital besorgen. Schäfer kaufte am 9. Dezember 2024 zu 158,87 Dollar je Aktie. In der Pandemie griff er bei Kreuzfahrt- und Flugaktien zu, in der Finanzkrise bei einer Bank.

Die Krisen sind eigentlich was Tolles. Statt dann zu verkaufen, müsste man eigentlich immer noch mehr kaufen. Tim Schäfer Finanzjournalist und Privatanleger in New York Zur Quelle

Gemeint ist nicht das Leid, das eine Krise mit sich bringt. Es geht um die Investoren-Perspektive. Dahinter steht die Wette, dass der Markt ein Unternehmen für ein lösbares Problem zu hart bestraft. Leicht ist das nicht. „Man fühlt sich ganz, ganz schlecht in so einer Phase“, sagt Schäfer. Oft geht es nach dem Kauf noch einmal 15 Prozent in einer Woche nach unten. Warum das Gehirn in solchen Momenten genau das Falsche rät, erklärt der Ratgeber „Warum dein Gehirn deine Börsengewinne ruiniert„.

Gut zu wissen Krisenkauf: Chance oder Falle? Vorübergehend oder dauerhaft: Ist nur ein Quartal schlecht oder bricht das Geschäftsmodell weg? Ein Flugverbot lässt sich beheben, ein Bilanzbetrug nicht.

Bilanz: Reichen Barmittel und Kreditlinien, um die Durststrecke zu überstehen, ohne neue Aktien zu Tiefstkursen ausgeben zu müssen?

Nachfrage: Kaufen die Kunden weiter, oder wandern sie dauerhaft zur Konkurrenz ab?

Positionsgröße: Krisenkäufe gehören als Beimischung ins Depot, nicht als Kerninvestment. Rechne damit, dass es nach dem Kauf noch einmal deutlich abwärts geht.

Tim Schäfers Aktien für die Ewigkeit

Doch Tim Schäfer ist nicht Millionär geworden, weil er auf kurzfristige Erholungen wettet. Der Kern seines Depots mit rund 60 Einzelwerten besteht aus Aktien, die er nicht wieder hergibt. „Das liegt daran, dass ich im Grunde nie verkaufe“, sagt er. Technologiewerte sind dabei, aber längst nicht nur. Schäfer schätzt die Old Economy und hat ein Faible für Warren Buffett.

Das zeigt schon die Nummer eins auf seiner Liste. An erster Stelle steht Berkshire Hathaway, für ihn solide „Hausmannskost“ aus Eisenbahnen, Pralinen, Laufschuhen und Versicherungen. Dazu kommt CTS Eventim, das „deutsche Kartenhaus“ aus dem Teaser. „Events gibt es seit Ewigkeiten. Schon die alten Römer haben Theater gebaut“, sagt Schäfer. Gerade bremse die Inflation die Ticketnachfrage, „aber das wird wieder zurückkommen“.

Schäfers Ewigkeitsaktien

Aktie Warum für die Ewigkeit Der Haken Berkshire Hathaway Breit gestreutes Konglomerat mit viel Cash Nachfolge nach Buffett CTS Eventim Live-Erlebnisse sind zeitlos Inflation drückt die Ticketnachfrage Bank of America / Wells Fargo Größe, Millionen Kunden, breites Geschäft Abhängig von Zinsen, Konkurrenz durch Neobanken Microsoft Cloud, Bürosoftware, LinkedIn Hohe Bewertung Amazon Onlinehandel, Lieferlogistik und Cloud Hohe Investitionen Apple Geräte plus Dienste wie iCloud und App Store Hohe Bewertung

Quelle: Interview mit Tim Schäfer, Oktober 2026

„Microsoft würde ich auf keinen Fall hergeben“, sagt Schäfer. Der Konzern ist stark in der Cloud, besitzt LinkedIn und dominiert die Bürosoftware. Ein wichtiger Grund fürs Festhalten ist die Steuer. Wer eine Aktie mit hohem Gewinn verkauft, zahlt Abgeltungsteuer, und dieses Geld fehlt dann für das nächste Investment. „Das Finanzamt nimmt dir Rendite weg, und die mit einem anderen Investment wieder reinzuholen, ist schwierig“, sagt Schäfer. Er räumt aber ein, dass die Aktie teuer ist.

Gut zu wissen So viel kostet ein Verkauf Verkaufst du eine Aktie mit 10.000 Euro Gewinn, gehen bei 25 Prozent Abgeltungsteuer plus Solidaritätszuschlag rund 2.640 Euro ans Finanzamt, sofern dein Sparerpauschbetrag bereits ausgeschöpft ist und keine Kirchensteuer anfällt. Diesen Betrag muss die nächste Aktie erst wieder verdienen.

Bei Apple spricht Schäfer auch als Kunde. „Mein Handy, mein Laptop, alles von Apple“, sagt er. Für Anleger zählt aber eher, was daran hängt. Wer im Apple-System steckt, zahlt oft auch für Dienste wie iCloud, Apple Music oder den App Store. Dieses Servicegeschäft macht gut ein Viertel des Konzernumsatzes aus. Ewig hält allerdings keine Aktie garantiert, auch Kodak galt einmal als unverwundbar.

Bei den Banken setzt Schäfer auf Größe und Regulierung. „Banking ist reguliert, da kann man nicht so einfach einsteigen“, sagt er. Die großen Kundenstämme seien ein Burggraben. Er selbst hält Bank of America und Wells Fargo, als Alternative nennt er JPMorgan Chase. Ganz so hoch ist die Hürde allerdings nicht mehr. Neobroker haben sich eigene Vollbanklizenzen geholt und werben klassischen Filialbanken Kunden ab. Der Burggraben der US-Großbanken liegt deshalb weniger in der Lizenz als in ihrer Größe und einem breiten Geschäft vom Kredit bis zum Investmentbanking.

Wie viele Aktien braucht ein Depot?

Dass Schäfers Depot auf rund 60 Werte angewachsen ist, liegt an seiner Strategie. Er verkauft kaum, und immer wieder kommen neue Aktien dazu. Für Privatanleger hält er 20 bis 30 Werte für ausreichend, wenn darunter große Weltkonzerne sind. Die Zahl hat einen wissenschaftlichen Hintergrund. Klassische Studien zeigen, dass das Risiko einzelner Unternehmen mit jeder zusätzlichen Aktie sinkt, der Effekt nach den ersten 20 bis 30 Titeln aber deutlich nachlässt. Das Risiko des Gesamtmarkts bleibt dagegen immer. Warum Streuung mehr ist als eine hohe Zahl an Aktien, steht im Ratgeber „Diversifikation“.

Als Beispiele nennt Schäfer Procter & Gamble und Johnson & Johnson, beide Konzerne sind seit über 100 Jahren am Markt und sogenannte Dividendenkönige. So heißen Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren ununterbrochen erhöhen. „Ihr Geschäft ist äußerst stabil“, sagt Schäfer. Procter & Gamble zahlt seit 136 Jahren eine Dividende und hat sie im April 2026 zum 70. Mal in Folge angehoben, Johnson & Johnson erhöht seine Ausschüttung seit 64 Jahren ohne Pause. Johnson & Johnson trägt wie Microsoft sogar das Spitzenrating AAA und hat damit eine bessere Bonität als der US-Staat, dem keine der drei großen Ratingagenturen mehr die Bestnote gibt. „Da kann man echt ruhig schlafen“, sagt Schäfer.

Eine lange Geschichte ist allerdings kein Versprechen für die Zukunft. Auch Nokia war über 100 Jahre alt, als es den Smartphone-Markt verlor. Und Johnson & Johnson hat 2023 sein Konsumgütergeschäft als Kenvue abgespalten, du kaufst heute also nicht mehr denselben Konzern wie vor zehn Jahren. Was eine lange Dividendenserie vor allem zeigt, sind verlässliche Gewinne über viele Konjunkturzyklen. Die passende Zahl an Aktien sei am Ende aber auch Gefühlssache, sagt Schäfer. Du musst mit deinem Depot in der Krise leben können, ohne die Nerven zu verlieren.

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So würde Schäfer jetzt 10.000 Euro anlegen

„Ich würde vielleicht 5.000 Euro in Berkshire Hathaway stecken und den Rest erst mal als Cash liegen lassen“, sagt Schäfer. „Berkshire ist im Endeffekt ja auch schon ein ETF.“ Die Holding ist an so vielen Unternehmen beteiligt, dass sie für sich genommen schon breit gestreut ist. Im Gespräch schätzte Schäfer die Bewertung auf rund das 1,4-Fache des Buchwerts, aktuell liegt sie bei etwa dem 1,6-Fachen. Dazu kommt ein großes Cash-Polster, Ende März 2026 waren es knapp 400 Milliarden Dollar.

Sollte die Blase mal platzen, sind die (Berkshire Hathaway, Anm. d. Red.) aufgrund des Cashs natürlich die Ersten, die zuschlagen können. Tim Schäfer Finanzjournalist und Privatanleger in New York Zur Quelle

Vom KI-Boom profitiert Berkshire trotzdem, denn zur Holding gehören große Energieversorger, und Rechenzentren brauchen Strom. Ein Selbstläufer ist die Aktie dennoch nicht. Berkshire bleibt ein einzelnes Unternehmen, und seit Anfang 2026 führt Greg Abel den Konzern statt Warren Buffett. Ob er die Milliardenreserve ebenso gut einsetzt, muss er erst noch zeigen.

Gut zu wissen Berkshire Hathaway auf einen Blick Bewertung: rund das 1,6-Fache des Buchwerts

Barreserve: knapp 400 Milliarden Dollar (Ende März 2026)

Chef: Greg Abel seit Januar 2026, Warren Buffett bleibt Verwaltungsratschef

Dividende: keine, Gewinne werden reinvestiert oder für Aktienrückkäufe genutzt Quelle: Finanzen.net, Berkshire Hathaway

Und wer nicht 10.000 Euro auf einmal hat, sondern mit 100 Euro im Monat beginnt? Dann rät Schäfer zu einem weltweiten ETF. „Das ist zwar langweilig, aber eine super Basis“, sagt er. Große Fehler könne man damit kaum machen. Mit unserem ETF-Sparplan-Rechner kannst du ausprobieren, was aus 100 Euro im Monat über 20 oder 30 Jahre werden kann.

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Hinweis: Tim Schäfer hält die genannten Aktien teilweise selbst. Die Aussagen geben seine persönliche Meinung wieder und sind keine Anlageberatung.