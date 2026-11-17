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Wo bekommst du beim Aktienkauf den günstigsten Kurs? Kannst du bei einem Börsengang mitzeichnen, bevor die Aktie gehandelt wird? Und wie hältst du Bitcoin oder Ethereum, ohne dafür noch ein Konto zu eröffnen? Wer Geld anlegt, landet mit solchen Fragen schnell bei mehreren Anbietern. Trade Republic fasst vieles davon in einer App zusammen: Wertpapierhandel, Girokonto, Zinsprodukte, Private Markets, also Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen, und ein eigenes Crypto Wallet.

Wie du in der App zum besten Kurs kaufst

Gibst du eine Kauf- oder Verkaufsorder auf, also einen Auftrag an die Bank, wird sie automatisch zum Bestpreis ausgeführt. Ein Algorithmus vergleicht dafür die Echtzeitkurse aller relevanten Börsen und fasst sie in einem gemeinsamen Orderbuch zusammen, einer Übersicht der aktuellen Kauf- und Verkaufsangebote. Handelspartner ist Trade Republic* selbst, die Ordergröße spielt keine Rolle. Willst du den Handelsplatz selbst bestimmen, wählst du per Direktpreis-Order aus 30 Börsen, etwa Xetra, Euronext, NYSE oder Nasdaq. Neben Market-Orders zum nächsten verfügbaren Kurs gehen Limit-Orders mit eigener Preisgrenze und Stop-Orders, die erst ab einem festgelegten Kurs auslösen. Die Kurse von Xetra und Nasdaq siehst du kostenlos in Echtzeit. Sparpläne führt Trade Republic kostenlos aus.

Gut zu wissen Tipp: Bei Aktien, die selten gehandelt werden, lohnt sich vor dem Kauf ein Blick auf Kauf- und Verkaufskurs. Liegen beide weit auseinander, schützt dich eine Limit-Order davor, mehr zu zahlen als geplant.

Was aktive Anleger und Interessenten an Börsengängen erwartet

Wenn du regelmäßig handelst, steht dir ein browserbasiertes Web Terminal zur Verfügung. Es bietet detaillierte Charts mit vielen Indikatoren, individuell anpassbare Dashboards, leistungsstarke Screener zur gezielten Filterung von Aktien und Derivaten sowie umfassende Portfolio-Analysen und Heatmaps. Dazu erhältst du Echtzeit-Kursdaten von Xetra und Nasdaq – ohne zusätzliche Kosten.

Darüber hinaus kannst du an ausgewählten Börsengängen teilnehmen und während der Zeichnungsphase, also vor dem ersten Handelstag, ein Kaufangebot abgeben. Eine Zuteilung ist nicht garantiert: Übersteigt die Nachfrage das verfügbare Angebot, erfolgt die Zuteilung anteilig auf Basis der jeweiligen Zeichnungssumme.

Die Kosten im Überblick:

Ordervariante Handelsplatz Kosten pro Order Bestpreis-Order bester Kurs aller relevanten Börsen, automatisch 1 Euro zzgl. Fremdkosten und Spreads Direktpreis-Order frei wählbar aus 30 Börsen 2 Euro Sparplan-Ausführung regelmäßige Käufe, automatisch kostenlos Zeichnung eines Börsengangs direkt in der App vor Handelsstart 1 Euro

Der Spread ist die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs.

Welche Möglichkeiten das Crypto Wallet bietet

Rund 50 Cryptos kannst du im Wallet nicht nur kaufen und verkaufen, sondern auch an externe Wallets, also digitale Konten bei anderen Anbietern, senden und von dort empfangen. Coins wie Ethereum oder Solana lassen sich staken: Du stellst sie dem Netzwerk zur Bestätigung von Transaktionen bereit und erhältst dafür regelmäßige Belohnungen, sogenannte Rewards. Zahlst du mit der Trade Republic* Karte und setzt dabei Cryptos ein, gibt es 2 Prozent Crypto Saveback, das automatisch in einen Sparplan fließt, bei bis zu 1.500 Euro Kartenumsatz im Monat, also höchstens 30 Euro. Trade Republic ist dafür unter der EU-Verordnung MiCAR zugelassen, die Coins liegen offline in Cold Wallets der BitGo Europe GmbH.

Gut zu wissen Tipp: Stake nur Coins, die du ohnehin länger halten willst. Während des Stakings kannst du sie nicht verkaufen, auch wenn der Kurs fällt.

Wichtig Cryptos schwanken stark im Kurs, ein Totalverlust ist möglich. Jede Zahlung mit Crypto gilt als Verkauf und kann Steuern auslösen.

Für wen sich das lohnt

Wenn du Depot, Zinsen, Girokonto, Crypto und Kartenzahlungen an einem Ort verwalten möchtest, sparst du dir den Wechsel zwischen Plattformen. Handelst du viel, helfen dir die freie Wahl unter 30 Börsen und das Web Terminal. Sparst du eher langfristig, führst du Sparpläne kostenlos aus, und das Saveback lenkt nebenbei kleine Beträge hinein. Nach eigenen Angaben nutzen mehr als 10 Millionen Kunden Trade Republic.

*Wichtige Hinweise: Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbemitteilungen, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügen. Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind auf der Website von Trade Republic beschrieben. Die endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollständig zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.