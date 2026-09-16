Trade Republic erhöht Zinsen auf 2,5 %

Die EZB hat ihren Einlagensatz wieder angehoben – und Trade Republic* gibt die Erhöhung eins zu eins an alle Kunden weiter. Ohne Antrag, ohne Produktwechsel, ohne separates Tagesgeldkonto. Was genau sich ändert und warum das Verrechnungskonto damit mehr ist als ein Nebenprodukt.

EZB-Zinswende: Was hinter der Entscheidung steckt

Du öffnest wie jeden Monat kurz die App deines Brokers, um nach dem Rechten zu sehen – und stutzt. Der Zins auf deinem Guthaben ist gestiegen, ohne dass du etwas dafür tun musstest. Kein Antrag, kein Produktwechsel, keine E-Mail, die du hättest lesen müssen. Genau das ist gerade allen Trade-Republic-Kunden passiert.

Grund dafür ist eine Entscheidung der Europäischen Zentralbank: Am 10. September 2026 hat sie ihren Einlagensatz erneut angehoben, von 2,25 auf 2,50 Prozent. Es ist bereits die zweite Erhöhung in diesem Jahr, nach dem Schritt vom 11. Juni 2026. Hintergrund ist die zuletzt wieder anziehende Inflation, getrieben unter anderem durch gestiegene Energiepreise.

Nach mehreren Jahren mit sinkenden Leitzinsen bestätigt die EZB damit ihre Kehrtwende vom Juni. Im September 2023 hatten die Leitzinsen mit bis zu 4,50 Prozent ihren Höchststand erreicht, anschließend ging es schrittweise nach unten – bis im Juni 2026 erstmals seit fast drei Jahren wieder eine Anhebung folgte. Dass die Notenbank nun ein zweites Mal erhöht, ist ein deutliches Signal: Sie reagiert auf eine Inflation, die durch höhere Energiekosten wieder zulegt.

Trade Republic gibt die Erhöhung 1:1 weiter

Trade Republic* verzinst das Guthaben auf dem Verrechnungskonto, das automatisch zu jedem Depot gehört – unabhängig davon, ob das Geld gerade investiert ist oder nicht. Nach eigenen Angaben orientiert sich der Zinssatz am EZB-Einlagensatz. Mit der Anpassung zum 10. September stieg er von 2,25 auf 2,5 Prozent pro Jahr, für unbegrenzt hohes Guthaben – und zwar für Neu- und Bestandskunden gleichermaßen.

Für dich bedeutet das konkret: Bei 10.000 Euro auf dem Verrechnungskonto macht der neue Zinssatz rund 250 Euro Zinsen im Jahr. Berechnet wird täglich auf Basis des Tagesendsaldos, ausgezahlt einmal im Monat. Zahlst du zwischenzeitlich Geld ein oder aus, wird das taggenau berücksichtigt – du musst dafür nichts aktivieren oder beantragen.

Warum das Verrechnungskonto mehr ist als ein Nebenprodukt

Interessant ist dabei weniger die reine Zinshöhe als vielmehr, wie selbstverständlich das Prinzip bei manchen Brokern inzwischen funktioniert. Jeder Euro, der gerade nicht in Aktien, ETFs oder anderen Wertpapieren steckt, wird automatisch verzinst. Ein separates Tagesgeldkonto bei einem anderen Anbieter braucht es dafür nicht – bei einigen klassischen Depotanbietern ist ein solcher Zwischenschritt hingegen weiterhin nötig, um überhaupt von Zinsen zu profitieren.

Das macht das verzinste Verrechnungskonto in Phasen erhöhter Unsicherheit zu einer einfachen Möglichkeit, Depot und Liquiditätsreserve zu verbinden. Wer zum Beispiel einen Teil des Portfolios vorübergehend in Cash halten möchte, muss dafür weder den Anbieter wechseln noch ein zusätzliches Konto eröffnen – das Geld liegt bereit, verzinst sich automatisch und lässt sich jederzeit wieder investieren.

Tipp: Bei vielen Banken benötigst du ein separates Tagesgeldkonto, um Zinsen auf dein Guthaben zu erhalten. Bei Trade Republic* entfällt dieser Schritt. In unserem Trade Republic Test erfährst du, wie sich der Anbieter insgesamt bei Gebühren, Handelsangebot und Sicherheit schlägt.

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Wie schneidet Trade Republic insgesamt ab?

Der Zinssatz ist nur ein Baustein bei der Wahl des richtigen Brokers. Wie sich Trade Republic* bei Gebühren, Handelsangebot, Sicherheit und Kundenservice insgesamt schlägt, zeigt unser ausführlicher Trade Republic Test.

Wichtig: Der Zinssatz ist variabel und an den EZB-Einlagensatz gekoppelt. Eine feste Zinsgarantie gibt es nicht – sinkt der EZB-Einlagensatz wieder, passt Trade Republic* auch die eigene Verzinsung entsprechend an.

Fazit: Trade Republic Tagesgeldzins

Die Zinserhöhung der EZB im September 2026 zeigt beispielhaft, wie direkt sich geldpolitische Entscheidungen auf das eigene Depot auswirken können – und wie unkompliziert Trade Republic* diese Anpassung an seine Kunden weitergibt. Statt ein separates Tagesgeldkonto zu eröffnen, profitierst du automatisch über dein bestehendes Verrechnungskonto von 2,5 Prozent Zinsen, ohne Betragsgrenze und ohne Antrag.

FAQ: Häufige Fragen zur Trade-Republic-Zinserhöhung

Ab wann gilt der neue Zinssatz von 2,5 Prozent? Seit dem 16. September 2026. Die Anpassung gilt automatisch für alle Kunden, unabhängig davon, wann das Depot eröffnet wurde.



Muss ich etwas tun, um von der Erhöhung zu profitieren? Nein. Der Zins wird automatisch auf dein bestehendes Guthaben auf dem Verrechnungskonto angewendet, ohne dass du etwas beantragen oder umschichten musst.



Gibt es eine Obergrenze für das verzinste Guthaben? Nein. Der Zinssatz von 2,5 Prozent gilt unabhängig von der Höhe des Guthabens – ob 1.000 Euro oder 500.000 Euro.



Kann der Zinssatz auch wieder sinken? Ja. Trade Republic orientiert sich am EZB-Einlagensatz und gibt sowohl Erhöhungen als auch Senkungen weiter. Eine feste Zinsgarantie gibt es nicht.



Brauche ich für die Verzinsung ein separates Tagesgeldkonto? Nein. Anders als bei vielen klassischen Banken wird jedes nicht investierte Guthaben auf dem Verrechnungskonto automatisch verzinst – ein Extra-Konto ist nicht nötig.



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