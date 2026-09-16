Vermögenswirksame Leistungen mit ETFs: So wird aus dem Arbeitgeberzuschuss langfristig Vermögen



Jeden Monat lassen Millionen Beschäftigte Geld liegen, das ihr Arbeitgeber zusätzlich zum Gehalt überweisen würde. Vermögenswirksame Leistungen (VL) gelten vielen als bürokratisch oder renditeschwach. Wer den Zuschuss verstreichen lässt oder in niedrig verzinsten Banksparplänen parkt, verliert durch die Inflation an Kaufkraft. Mit breit gestreuten ETFs wird aus derselben Zahlung ein Baustein für den langfristigen Vermögensaufbau.

Wer hat Anspruch auf VL und wie hoch ist der Zuschuss?

Ein gesetzlicher Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen besteht nicht. Die Regelung basiert in der Regel auf Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder individuellen Arbeitsverträgen. Dennoch profitieren breite Bevölkerungsschichten, von Angestellten und Auszubildenden bis hin zu Beamten.

Die Höhe des Zuschusses variiert stark. Manche Arbeitgeber zahlen den Maximalbetrag von 40 Euro im Monat, andere lediglich Teilbeträge. Liegt der Arbeitgeberzuschuss unter 40 Euro, kannst du die Differenz aus deinem eigenen Nettogehalt aufstocken, um das volle Sparpotenzial auszuschöpfen.

Die Beantragung verläuft in drei einfachen Schritten:

Status prüfen: Erfrage in deiner Personalabteilung, ob und in welcher Höhe dir VL zustehen. VL-Vertrag abschließen: Du wählst einen passenden Anlageanbieter aus und schließt den Vertrag ab. VL-Bescheinigung einreichen: Der Anbieter stellt dir eine Nachweisbescheinigung für die Lohnbuchhaltung aus. Dein Arbeitgeber überweist den vereinBetrag fortan direkt in deine Anlage.

- Anzeige - Jetzt OSKAR ETF SPARPLAN eröffnen Starte jetzt Deinen Vermögensaufbau mit OSKAR schon ab 25 Euro im Monat –dem einfachen ETF Sparplan.

Über 150.000 Kunden legen bereits mit OSKAR an. Du kannst das auch. Jetzt starten

Welche Anlageform für VL ist die beste im Vergleich?

Klassische VL-Angebote stammen meist aus einer Zeit hoher Zinsen. In der heutigen Finanzrealität schneiden viele Traditionsprodukte im Vergleich zu aktienbasierten Alternativen schwach ab:

Bausparvertrag: Ursprünglich gedacht zur Finanzierung von Wohneigentum. Hohe Abschlussgebühren und mickrige Guthabenzinsen zehren die Rendite auf. Nur sinnvoll, wenn in absehbarer Zeit konkreter Bedarf für ein Bauspardarlehen besteht.

Banksparplan: Bietet zwar hohe Sicherheit ohne Kursrisiko, bringt aber kaum Ertrag. Die Realrendite nach Abzug der Inflationsrate ist meist negativ.

ETF-Sparplan (Aktien-VL): Investiert das Geld am globalen Kapitalmarkt. Über den gesetzlichen Einzahlungszeitraum von sechs Jahren plus einem Haltejahr (insgesamt sieben Jahre Vertragslaufzeit) gleicht die breite Streuung über Hunderte Unternehmen kurzfristige Schwankungen aus. Die historische Rendite globaler Aktienindizes liegt langfristig bei rund 6 bis 8 Prozent pro Jahr.

Warum die Umsetzung in Eigenregie oft scheitert

Obwohl die Vorteile von Aktien-ETFs auf der Hand liegen, scheuen viele Sparer den Aufwand. Standard-Depots herkömmlicher Banken unterstützen die Abwicklung von VL-Zahlungen oft nicht direkt, da spezielle Schnittstellen zur Arbeitgeber-Überweisung erforderlich sind. Zudem schrecken die eigenständige Auswahl, das manuell erforderliche Rebalancing (die Wiederherstellung der ursprünglichen Vermögensgewichtung) sowie die komplizierte steuerliche Abwicklung, etwa durch die jährliche Berechnung der Vorabpauschale, ab.

An dieser Stelle setzen spezialisierte digitale Vermögensverwaltungen an. Robo-Advisor wie Oskar2 digitalisieren diesen Prozess vollständig: Die VL-Bescheinigung wird online generiert und an die Lohnbuchhaltung übermittelt, während das Geld im Hintergrund automatisch in global gestreute ETFs fließt, inklusive Rebalancing und Steuermanagement.

Dadurch entfällt der manuelle Verwaltungsaufwand komplett, während das Kapital optimal am Markt arbeitet.

Staatliche Förderung: Wie lässt sich die Arbeitnehmersparzulage nutzen?

Zusätzlich zum Arbeitgeberzuschuss unterstützt der Staat Sparer mit der Arbeitnehmersparzulage. Durch die deutliche Anhebung der Einkommensgrenzen haben seit 2024 wesentlich mehr Beschäftigte Anspruch darauf:

Einkommensgrenze: Das zu versteuernde Jahreseinkommen darf maximal 40.000 Euro bei Ledigen bzw. 80.000 Euro bei Verheirateten betragen (nicht zu verwechseln mit dem Bruttoeinkommen).

Förderhöhe: Bei einer Anlage in Eigenkapitalprodukte wie ETF-VL beträgt die staatliche Zulage 20 Prozent auf maximal 400 Euro jährliche Einzahlung. Das entspricht einer geschenkten Prämie von bis zu 80 Euro pro Jahr (160 Euro bei Zusammenveranlagung).

Rechenbeispiel: Wie sich 40 Euro monatlich entwickeln

Wie stark der Effekt von geschenktem Geld und Zinseszins zusammenwirkt, zeigt ein Vergleich über die Standard-Laufzeit von 7 Jahren (6 Jahre Einzahlung von 40 Euro/Monat = 2.880 Euro Gesamteinzahlung, 1 Jahr Ruhephase):

Parameter Klassischer Banksparplan (1,5 % p.a.) ETF-VL Portfolio (angenommen 6,5 % p.a.) Arbeitgeber-Einzahlung (6 Jahre) 2.880 € 2.880 € Guthaben nach 7 Jahren (inkl. Zins) ~3.020 € ~3.680 € Guthaben inkl. Arbeitnehmersparzulage ~3.500 € ~4.240 €

Flexibilität bei Veränderungen: Auch bei einem Arbeitgeberwechsel oder in der Elternzeit läuft der VL-Vertrag problemlos weiter. Entweder nahtlos bespart durch den neuen Arbeitgeber oder durch eigene Einzahlungen.

Schon bei kleinen monatlichen Beträgen entsteht durch die Wertentwicklung des Kapitalmarkts ein deutlicher Vorsprung gegenüber festverzinslichen Alternativen. Wer die Vorzüge von vermögenswirksamen Leistungen nutzt und das Kapital in ertragsstarke ETFs leitet, verwandelt eine bürokratisch wirkende Nebenleistung in ein renditestarkes Fundament für den persönlichen Vermögensaufbau, das nach Ablauf der 7 Jahre im Depot verbleiben und später nahtlos als Baustein für die eigene Altersvorsorge oder als Basis für ein Kinder- und Familiendepot dienen kann.

- Anzeige - Jetzt OSKAR ETF SPARPLAN eröffnen Starte jetzt Deinen Vermögensaufbau mit OSKAR schon ab 25 Euro im Monat –dem einfachen ETF Sparplan.

Über 150.000 Kunden legen bereits mit OSKAR an. Du kannst das auch. Jetzt starten

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Vermögenswirksamen Leistungen

Kann ich VL-Sparen selbst aufstocken?

Ja. Wenn der Arbeitgeber nicht den vollen Betrag von 40 Euro zahlt, können Sie die Differenz aus Ihrem eigenen Nettogehalt aufstocken lassen, um das volle Spar- und Förderpotenzial (inklusive Arbeitnehmersparzulage) auszuschöpfen.

Was passiert mit dem VL-Vertrag bei einem Jobwechsel?

Der Vertrag ist an Sie als Arbeitnehmer gebunden, nicht an Ihren aktuellen Arbeitgeber. Bei einem Jobwechsel können Sie die VL-Bescheinigung einfach bei Ihrem neuen Arbeitgeber einreichen. Zahlt dieser keine VL, können Sie die Raten aus eigenen Mitteln weiterzahlen oder den Vertrag problemlos ruhend stellen.

Kann ich frei über das Geld verfügen, wenn die 7 Jahre um sind?

Ja, nach der vertraglichen Bindungsfrist (6 Jahre Einzahlung plus 1 Jahr Ruhephase) können Sie frei über das Guthaben verfügen. Alternativ, und das ist für den langfristigen Vermögensaufbau oft ratsam, lassen Sie das Geld einfach im ETF-Portfolio, damit es dort ungestört weiter für Sie arbeiten kann.