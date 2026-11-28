Warum beim Altersvorsorgedepot mit 55 nicht die Zulage entscheidend ist
Auch wer erst mit 55 startet, erhält im Altersvorsorgedepot dieselbe Grundzulage wie jüngere Sparer. Das klingt nach einem klaren Vorteil. Eine Beispielrechnung zeigt, wovon er bei nur zehn Jahren Sparzeit tatsächlich abhängt.
Wer mit 55 jährlich 1.800 € in ein Altersvorsorgedepot einzahlt, erhält 540 € Zulage vom Staat, also 30 %. Eine Beispielrechnung über zehn Jahre zeigt: Das allein gleicht die Steuer auf die spätere Auszahlung nicht aus. Den Ausschlag gibt die Steuererstattung, wenn Sparer sie anlegen. Hinzu kommen ein späterer Start der Auszahlung und weniger Risiko zum Ende. Verluste bleiben möglich.
Warum reicht die Zulage bei zehn Jahren nicht aus?
Was bleibt Sparern in der Beispielrechnung?
Ein Beispiel: Thomas ist 55 und zahlt zehn Jahre lang 1.800 € im Jahr ein. Dazu kommen 540 € Zulage. Zum Vergleich zahlt er dieselben 1.800 € in ein normales Depot.
So ist gerechnet:
- Einzahlung: Beitrag und Zulage fließen vereinfacht zu Jahresbeginn.
- Auszahlung: Mit 65 beginnen Monatsraten bis zum 85. Geburtstag. Die erste Rate ist das Guthaben geteilt durch 240 Monate.
- Steuer im Ruhestand: Thomas versteuert 25.000 € Einkommen im Jahr, nach dem Steuertarif von 2026 ohne Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer.
- Rendite: Sie ist der Wertzuwachs pro Jahr nach Kosten. Die Kosten sind in allen Depots gleich angesetzt.
- Kurseinbruch: Im dritten Fall bringt das Depot 6 % Rendite und verliert kurz vor der Auszahlung 30 % an Wert.
- Steigende Preise: Sie sind nicht berücksichtigt. Über 30 Jahre sinkt die Kaufkraft jedes Euro.
- Steuererstattung: Im Berufsleben zahlt Thomas 42 % Steuer auf jeden zusätzlich verdienten Euro. Das Finanzamt erstattet ihm deshalb rund 443 € im Jahr.
- Angelegte Erstattung: Thomas legt dieses Geld jedes Jahr in einem normalen Depot an.
Die Tabelle zeigt, was Thomas im ersten Jahr der Auszahlung nach Steuern bleibt.
|Depot
|Bei 3 % Rendite
|Bei 6 % Rendite
|Nach Kurseinbruch
|Normales Depot
|1.063 €
|1.257 €
|880 €
|Altersvorsorgedepot mit Zulage
|1.013 €
|1.197 €
|839 €
|Altersvorsorgedepot mit Zulage und angelegter Erstattung
|1.274 €
|1.506 €
|1.056 €
Das Ergebnis: In allen drei Fällen bleibt aus dem Altersvorsorgedepot allein rund 5 % weniger als aus dem normalen Depot. Mit angelegter Erstattung sind es rund 20 % mehr.
Kurse schwanken, Verluste sind möglich, die Rechnung ist keine Vorhersage. Auch die Rate bleibt nicht gleich: Der Anbieter berechnet sie spätestens alle drei Jahre neu. Bringt das Depot drei Jahre keinen Ertrag und fallen die Kurse dann um 20 %, sinkt sie im mittleren Fall von 136 auf 109 € im Monat.
Wie nutzen Späteinsteiger die kurze Zeit besser?
Erstens die Steuererklärung: Wer seine Einzahlungen dort im Formular Anlage AV angibt, bekommt Geld zurück, wenn seine Steuerersparnis höher ist als die Zulage. Wie sich Zulage und Steuererstattung bei anderem Beitrag und anderem Einkommen auswirken, berechnet der Finanzen.net Altersvorsorgedepot-Rechner.
Zweitens die Zeit: Die Auszahlung darf bis zum 70. Geburtstag beginnen. Das Geld bleibt dann länger angelegt. Die Zulage gibt es nur für Jahre, in denen der Sparer förderberechtigt ist. Das ist vor allem, wer arbeitet und Pflichtbeiträge in die gesetzliche Rentenversicherung zahlt.
Drittens das Risiko: In den letzten Jahren vor der Auszahlung können Sparer von Aktienfonds in Fonds mit geringeren Schwankungen wechseln. Im Altersvorsorgedepot kostet dieser Wechsel keine Steuer.
Das Geld ist gebunden. Wer vor Beginn der Auszahlung kündigt, muss Zulagen und Steuervorteile zurückzahlen.
Was sollten Späteinsteiger beim Altersvorsorgedepot beachten
- Einzahlungen jedes Jahr in der Steuererklärung angeben (Anlage AV).
- Die Erstattung anlegen, statt sie auszugeben.
- Die Auszahlung später als mit 65 beginnen, wenn das Geld vorher nicht gebraucht wird.
- In den letzten Jahren vor der Auszahlung weniger auf Aktien setzen.
- Nur Geld einzahlen, das bis zur Auszahlung liegen bleiben kann.
Fazit
Mit 55 kann sich das Altersvorsorgedepot lohnen, aber nicht allein wegen der Zulage. In der Beispielrechnung gleicht sie die Steuer auf die Auszahlung nicht aus. Erst die angelegte Steuererstattung bringt den Vorsprung. Wer keine Erstattung bekommt oder sie ausgibt, ist mit einem normalen Depot flexibler und steht in dieser Rechnung nicht schlechter da. Der späte Einstieg ist also kein Grund, auf die Förderung zu verzichten. Er verlangt nur etwas mehr Planung.
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