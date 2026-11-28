Das Altersvorsorgedepot folgt ab 2027 auf die Riester-Rente. Für eigene Einzahlungen bis 1.800 € im Jahr gibt es Zulagen und Steuervorteile, beim Sparen fällt keine Steuer an. Dagegen stehen Gebühren, die volle Steuer bei der Auszahlung und eine lange Bindung. Am meisten profitieren Anleger mit langer Spardauer, hohem Steuersatz oder Kindern.

Welche Vorteile hat das Altersvorsorgedepot?

Zulage: Auf die ersten 360 € Eigenbeitrag im Jahr zahlt der Staat 50 Cent je Euro, auf jeden weiteren Euro bis 1.800 € 25 Cent. Das ergibt höchstens 540 € Grundzulage.

Kinderzulage: Für jedes Kind, für das Kindergeld fließt, kommt ein Euro je eingezahltem Euro dazu, höchstens 300 €. Bei zwei Kindern bringen schon 300 € Eigenbeitrag im Jahr 750 € Zulage.

Steuervorteil: Einzahlungen und Zulage, ohne Kinder bis zu 2.340 €, lassen sich in der Steuererklärung in der Anlage AV angeben. Ist die Steuerersparnis höher als die Zulage, erstattet das Finanzamt die Differenz über die Steuer. Wer auf jeden zusätzlich verdienten Euro 42 % Steuer zahlt, erhält so insgesamt rund 983 € Förderung statt 540 €.

Keine Steuer beim Sparen: Weder auf Gewinne noch beim Wechsel zwischen Fonds im Depot fällt Steuer an. Eine Garantie für die Einzahlungen ist nicht vorgeschrieben, das Geld darf deshalb zu einem großen Teil in Aktienfonds liegen.

Keine Kassenbeiträge: Wer gesetzlich pflichtversichert ist, zahlt auf die Auszahlung keine Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Für freiwillig Versicherte gilt das nicht automatisch.

Auch für Selbstständige: Selbstständige ohne Pflicht zur Rentenversicherung und Mitglieder berufsständischer Versorgungswerke werden bis 67 gefördert. Selbstständige müssen dafür jedes Jahr eine Steuererklärung abgeben. Wer sonst gefördert wird, erklärt der Ratgeber zum Altersvorsorgedepot.

Welche Nachteile hat das Altersvorsorgedepot?

Steuer bei der Auszahlung: Dann ist der gesamte geförderte Betrag steuerpflichtig, also Einzahlungen, Zulagen und Wertzuwachs, mit dem persönlichen Steuersatz. In einem normalen Depot fällt Steuer nur auf den Gewinn an.

Lange Bindung: Die Auszahlung beginnt frühestens mit 65 und spätestens mit 70, früher nur, wer schon eine gesetzliche Altersrente oder Pension bezieht. Wer vorher kündigt, zahlt Zulagen und Steuervorteile zurück.

Keine Garantie: Kurz vor der Auszahlung kann das Depot im Minus stehen.

Gebühren: Die Kosten fasst eine Zahl zusammen, die Effektivkosten. Sie zeigen, um wie viel Prozent die Gebühren den Wertzuwachs jedes Jahr senken. Anbieter müssen grundsätzlich ein Standarddepot anbieten, eine einfache Variante mit zwei vorausgewählten Fonds. Dessen Effektivkosten dürfen in der Sparphase im Schnitt höchstens 1,0 % im Jahr betragen.

Ein Beispiel: Eine Sparerin zahlt 40 Jahre lang den Höchstbetrag ein und bekommt die volle Grundzulage.

So ist gerechnet:

Einzahlung: 1.800 € im Jahr plus 540 € Zulage zu Jahresbeginn, über 40 Jahre 93.600 €

1.800 € im Jahr plus 540 € Zulage zu Jahresbeginn, über 40 Jahre 93.600 € Rendite: Wertzuwachs vor Kosten von 3 % oder 6 % im Jahr

Wertzuwachs vor Kosten von 3 % oder 6 % im Jahr Kosten: Effektivkosten von 0,2 % oder 1,0 % im Jahr; bei 6 % bleiben so 5,8 % oder 5,0 %

Effektivkosten von 0,2 % oder 1,0 % im Jahr; bei 6 % bleiben so 5,8 % oder 5,0 % Kurseinbruch: im dritten Fall verliert das Depot im letzten Jahr 30 %

im dritten Fall verliert das Depot im letzten Jahr 30 % Steuer: beim Sparen keine; Steuer bei der Auszahlung und Erstattung vom Finanzamt nicht eingerechnet

Die Tabelle zeigt das Guthaben nach 40 Jahren.

Fall Kosten 0,2 % Kosten 1,0 % Unterschied Wertzuwachs 3 % im Jahr 173.400 € 144.200 € 29.200 € Wertzuwachs 6 % im Jahr 364.400 € 296.800 € 67.600 € 6 % im Jahr, dann 30 % Einbruch 255.100 € 207.800 € 47.300 €

Das Ergebnis: Der höhere Kostensatz kostet nach 40 Jahren je nach Fall rund 29.200 € bis 67.600 €. Ein Standarddepot mit niedrigen Kosten ist deshalb keine schlechte Wahl. Das Beispiel ist keine Vorhersage; Kurse schwanken, Verluste sind möglich, und wegen steigender Preise ist ein Euro nach 40 Jahren deutlich weniger wert. Die Förderung für eigene Beträge berechnet der Finanzen.net Altersvorsorgedepot-Rechner.

Für wen lohnt sich das Altersvorsorgedepot?

Drei Gruppen holen besonders viel heraus. Wer lange spart, profitiert am stärksten davon, dass beim Sparen keine Steuer anfällt. Wer einen hohen Steuersatz hat, bekommt über die Anlage AV mehr als die Zulage. Wer Kinder hat, erhält schon für kleine Beiträge eine Zulage, die über dem Eigenbeitrag liegt.

Weniger passt das Depot für Geld, das vor dem Ruhestand verfügbar bleiben soll. Auch wer nur noch wenige Jahre spart und im Alter einen höheren Steuersatz erwartet als heute, kann mit einem normalen Depot besser fahren.

Was Anleger prüfen können

Vergleichen, wie hoch die Effektivkosten mehrerer Angebote sind, beim Standarddepot wie bei eigener Fondsauswahl.

Eintragen, was eingezahlt wurde, und zwar jedes Jahr in der Anlage AV der Steuererklärung.

Zurücklegen, was für Notfälle gebraucht wird, und zwar außerhalb des Altersvorsorgedepots, weil eine Kündigung Förderung kostet.

Fazit

Das Altersvorsorgedepot bietet mehr als die Zulage, etwa Steuervorteile und eine steuerfreie Sparphase. Gebühren, Steuer bei der Auszahlung und lange Bindung können davon viel aufzehren. Wer Kosten vergleicht und die Anlage AV ausfüllt, hat einen großen Teil des Ergebnisses selbst in der Hand.