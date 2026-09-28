Welche Broker-App ist die beste? Fünf Depots im Vergleich

Wie Nutzer Broker-Apps in den App-Stores bewerten – und warum aktive Trader andere Anforderungen haben als Sparplan-Anleger.
In eigener Sache
Testberichte zu Broker-Apps gibt es zu Dutzenden. Seltener ausgewertet wird die ungleich größere Stichprobe: die Bewertungen der Nutzer selbst. Allein finanzen.net ZERO¹, der Broker von finanzen.net, kommt im App Store (Apple) und bei Google Play auf jeweils etwa 26.000 Rezensionen, bei Trustpilot auf knapp 11.000. Was diese Noten verraten und wo sie in die Irre führen, zeigt der Vergleich von fünf Anbietern: finanzen.net ZERO, Scalable Capital, comdirect, S Broker und Smartbroker+.
|Anbieter
|App Store (Apple)
|Google Play
|finanzen.net ZERO¹
|4,7
|4,6
|Scalable Capital
|4,6
|4,4
|comdirect
|4,6
|4,3
|S Broker
|4,5
|4,2
|Smartbroker+
|4,3
|3,8
In den App-Stores liegen alle fünf im oberen Bereich, die Abstände sind klein. finanzen.net ZERO führt mit 4,7 Sternen unter iOS- und 4,6 unter Android-Nutzern, dahinter folgen Scalable Capital und comdirect mit jeweils 4,6 und 4,3. Auffällig: Die Android-Note liegt bei allen fünf unter der für iOS, beim S Broker und bei Smartbroker+ sogar um mehr als einen halben Punkt. Deutlich weiter auseinander gehen die Urteile auf Trustpilot: Zwischen dem Spitzenwert von 4,5 und der 1,3 von comdirect liegen mehr als drei Punkte. So einen Abstand erklärt nicht die App allein.
Ein Teil der Unterschiede liegt an Funktionen. Vier Ordertypen trennen eine echte Broker-App von einer reinen Kaufmaske: Limit und Stop gehören überall zum Standard, der Trailing Stop zieht die Verlustgrenze automatisch nach, wenn der Kurs steigt, und die OCO-Order koppelt zwei Aufträge: Wird der eine ausgeführt, verfällt der andere. Alle vier bieten finanzen.net ZERO, comdirect, Smartbroker+ und S Broker. Scalable Capital beschränkt sich auf Limit und Stop.
Der zweite Unterschied betrifft den Stückpreis. Wer 50 Euro anlegen möchte, kommt bei einer dreistellig notierten Aktie nicht weit, solange der Broker keine Bruchstücke handelt, also keine Teile einer Aktie. Im Sparplan bieten das alle fünf, in der Einzelorder nur ZERO. Bei der Mindestsparrate liegen vier der fünf bei einem Euro, nur der S Broker startet bei fünf Euro.
|Anbieter
|Ordertypen
|Bruchstücke
|Sparrate
|Sparpläne
|finanzen.net ZERO¹
|Limit, Trailing, Stop, OCO
|ja, auch in der Einzelorder
|ab 1 €, ohne Obergrenze
|>8.200 Aktien, >2.500 ETFs
|comdirect
|Limit, Trailing, Stop, OCO
|nur im Sparplan
|1 € bis 10.000 €
|>1.700 Aktien, >2.000 ETFs
|S Broker
|Limit, Trailing, Stop, OCO
|nur im Sparplan
|5 € bis 10.000 €
|>3.000 Aktien, >2.450 ETFs
|Scalable Capital
|Limit, Stop
|nur im Sparplan
|1 € bis 5.000 €
|4.500 Aktien, 2.937 ETFs
|Smartbroker+
|Limit, Trailing, Stop, OCO
|nur im Sparplan
|1 € bis 5.000 €
|>7.500 Aktien, >2.400 ETFs
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Die beiden Quellen messen Verschiedenes, und das erklärt den größten Teil der Spreizung. Eine Store-Note bezieht sich auf genau eine App und damit meist auf Funktionsumfang, Tempo und Bedienung. Trustpilot dagegen ist ein offenes Bewertungsportal für ganze Unternehmen: Dort landet, wer wochenlang auf einen Depotübertrag wartet oder in der Hotline hängt. Entsprechend selten geht es um die App und entsprechend häufig um den Service dahinter.
Dass Nutzer auf die Noten schauen, hat gute Gründe. Sie zeigen, wie sich eine App über Monate im Alltag bewährt, aus Tausenden Erfahrungen statt aus einer Momentaufnahme. Entsprechend stark gewichten Verbraucher die Durchschnittsnote, wenn sie Qualität einschätzen; eine Untersuchung von 1.272 Produkten aus 120 Kategorien zeigt das (De Langhe u.a., Journal of Consumer Research, 2016). Was die Sterne nicht abbilden, sind Ordergebühren, Handelsplätze und Sparplanangebot. Genau die zeigt der Online-Broker-Vergleich, zusammen ergibt das ein vollständiges Bild.
Die Noten beantworten nicht, welche App die richtige ist, sondern nur, womit Nutzer zufrieden waren – und das über einen längeren Zeitraum. Wer einzelne Aktien aktiv begleitet und Stopps nicht von Hand nachziehen will, braucht alle vier Ordertypen und findet sie bei finanzen.net ZERO, comdirect und S Broker. Wer mit kleinen Beträgen Wertpapiere kaufen möchte, kommt an Bruchstücken in der Einzelorder nicht vorbei. Wer selten handelt, im Zweifel aber jemanden erreichen muss, liest die Trustpilot-Texte statt der Trustpilot-Note. Die Konditionen und viele weitere Informationen stehen im Online-Broker-Vergleich.
Stand der Daten: 24. September 2026. Hinweis: finanzen.net ZERO ist ein Angebot der finanzen.net Zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.
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1Hinweis: finanzen.net zero ist ein Angebot der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.