Xtrackers geht voran: Die Zwei-ETF-Nerverei für Industrieländer ist endlich Geschichte

In Deutschland sind mehr als 4.000 ETFs handelbar. Da sollte für jeden was dabei sein. Doch nach wie vor finden sich Lücken, um die Geldanlage zu vereinfachen. Xtrackers bringt jetzt einen ETF raus, auf den die Community seit Jahren gewartet hat.

Wer bisher nämlich den gesamten Aktienmarkt der Industrieländer abbilden wollte, brauchte zwei ETFs: einen auf den MSCI World für die großen und mittleren Unternehmen – und einen auf den MSCI World Small Cap für die Nebenwerte. Seit April 2026 ist das Geschichte. Mit dem Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF* (WKN: DBX0YJ, ISIN: IE000X1GW0A7) gibt es erstmals einen ETF, der alle drei Größenklassen in einem einzigen Produkt vereint.

Warum der MSCI World allein nicht reicht

Der klassische MSCI World klingt nach breiter Streuung – enthält aber nur rund 1.300 große und mittelgroße Unternehmen aus 23 Industrieländern. Das deckt etwa 85 % der investierbaren Marktkapitalisierung ab. Und was ist mit dem Rest? Genau hier setzt die IMI-Variante an: Der MSCI World IMI (Investable Market Index) nimmt zusätzlich die Small Caps mit auf und kommt so auf über 5.000 Titel. Die Marktabdeckung steigt damit auf rund 99 % der Industrieländer-Werte.

Für Anleger, die bisher einen MSCI World ETF mit einem Small-Cap-ETF kombiniert haben, bedeutet das: ein Sparplan statt zwei, kein manuelles Rebalancing zwischen den Bausteinen, weniger Komplexität im Depot. Das ist ein riesiger Vorteil, denn speziell das Wiederherstellen der Ursprungsgewichtung im Depot kostet Geld. Entweder müssen aus dem besser gelaufenen ETF Anteile verkauft werden, was ein Steuer-Event auslöst oder es muss Geld vorgehalten werden, um Anteile nachzukaufen.

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Was im neuen Xtrackers-ETF steckt

Der ETF wurde am 8. April 2026 aufgelegt und gehört zur Xtrackers Core-Reihe von DWS. Er ist thesaurierend, das Fondsdomizil liegt in Irland. Die TER beträgt 0,15 % – das liegt auf dem Niveau des günstigen SPDR MSCI World (0,12 %) und deutlich unter dem iShares Core MSCI World (0,20 %). Für einen ETF, der zusätzlich Small Caps abdeckt, ist das bemerkenswert günstig.

Werfen wir einen Blick auf die zehn größten Positionen:

Unternehmen Gewichtung Land Branche 1 NVIDIA Corp 5,04 % USA Informationstechnologie 2 Apple Inc 4,08 % USA Informationstechnologie 3 Microsoft Corp 3,07 % USA Informationstechnologie 4 Amazon.com Inc 2,48 % USA Nicht-Basiskonsumgüter 5 Alphabet Inc (Class A) 2,04 % USA Kommunikationsdienste 6 Broadcom Inc 1,89 % USA Informationstechnologie 7 Alphabet Inc (Class C) 1,72 % USA Kommunikationsdienste 8 Meta Platforms Inc 1,54 % USA Kommunikationsdienste 9 Tesla Inc 1,17 % USA Nicht-Basiskonsumgüter 10 JPMorgan Chase 0,86 % USA Finanzen

Quelle: DWS/Xtrackers

DWS greift Vanguard an

Der neue IMI-ETF ist Teil einer größeren Produktoffensive von Xtrackers. Gleichzeitig kamen ein Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF* (WKN: DBX0YG) und ein Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF* (WKN: DBX0YH) auf den Markt. Die Stoßrichtung ist klar: DWS will Vanguard bei den globalen Basisportfolios Konkurrenz machen – und setzt dabei auf aggressive Preise. Für Anleger ist dieser Wettbewerb eine gute Nachricht, weil er die Kosten weiter drückt. So ist der Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF (WKN: DBX0YG) mit einer Gesamtkostenquote (engl. TER) von 0,12 Prozent um 0,07 Prozentpunkte günstiger als der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (WKN: A2PKXG) mit 0,19 Prozent.

Was Anleger beachten sollten

Das Fondsvolumen liegt derzeit bei rund 8 Millionen Euro – der ETF ist brandneu und muss erst beweisen, dass er genug Zuflüsse anzieht. Unter 100 Millionen Euro besteht grundsätzlich das Risiko einer Fondsschließung. Zudem sollte Anlegern klar sein, dass es sich ausschließlich um Industrieländer handelt, die im ETF abgebildet werden. Dies ist auch ein großes Missverständnis beim kleineren Bruder MSCI World. Dieser wird nach wie vor als Welt-ETF angesehen, enthält allerdings keine Schwellenländer.

Einordnung

Der Xtrackers MSCI World IMI ETF* schließt eine Lücke, die überraschend lange offen war. Ein einzelner, günstiger ETF auf den gesamten Aktienmarkt der Industrieländer – inklusive Small Caps – das gab es bisher schlicht nicht. Ob sich das Produkt durchsetzt, hängt jetzt vom Volumenwachstum ab. Die Voraussetzungen sind gut: Der Preis stimmt, die Marke ist etabliert, und die Nachfrage nach einfachen Komplettlösungen war nie größer.