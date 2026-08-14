Zinsen: Warum 10 Jahre früher starten 78.000 Euro bringt

Zwei Sparer, dasselbe Ziel. Der eine legt ab 25 monatlich 200 Euro zurück, der andere fängt mit 35 an und zahlt dafür sogar 400 Euro ein, doppelt so viel. Trotzdem hat am Ende der Frühstarter die Nase vorn: rund 402.000 Euro gegenüber 324.000 Euro, bei identischer Rendite von 7 Prozent. Und das, obwohl der Spätstarter insgesamt 36.000 Euro mehr eingezahlt hat. Der Grund für diese 78.000 Euro Unterschied heißt Zinseszins und wie stark er wirkt, rechnest du mit unserem Zinseszinsrechner selbst nach.

Warum wir den Zinseszins systematisch unterschätzen

Unser Gehirn denkt linear. „7 Prozent im Jahr, das ist doch nicht viel“, lautet das typische Bauchgefühl. Im ersten Jahr stimmt das sogar. Doch 7 Prozent über 30 Jahre bedeuten nicht, dass sich dein Geld verdreifacht, es verachtfacht sich fast. Aus 10.000 Euro werden rund 76.000 Euro, aus 50.000 Euro etwa 380.000 Euro. Diese Fehleinschätzung hat eine teure Folge: Die meisten Menschen überschätzen, wie viel sie einzahlen müssen, und unterschätzen, wie viel Arbeit ihnen die Zeit abnimmt.

Ein Rechenbeispiel: Nina startet zehn Jahre früher

Nimm Nina, 25 Jahre alt. Sie spart 200 Euro im Monat bei 7 Prozent Rendite und kommt mit 65 auf rund 525.000 Euro. Ihr Kollege Tom will dasselbe erreichen, beginnt aber erst mit 35. Um Ninas Endkapital einzuholen, müsste er nicht 200, sondern fast 430 Euro monatlich aufbringen – mehr als das Doppelte. Zehn Jahre Vorsprung lassen sich durch höhere Sparraten kaum aufholen, weil Ninas frühe Einzahlungen am längsten Zinsen auf Zinsen sammeln.

Die 72er-Regel: Verdopplung im Kopf ausrechnen

Eine simple Faustregel macht den Effekt greifbar: Teile 72 durch deinen Zinssatz, und du weißt ungefähr, nach wie vielen Jahren sich dein Geld verdoppelt.

Zinssatz Verdopplung nach Vervierfachung nach 3 % 24 Jahren 48 Jahren 4 % 18 Jahren 36 Jahren 5 % 14 Jahren 29 Jahren 6 % 12 Jahren 24 Jahren 7 % 10 Jahren 21 Jahren 8 % 9 Jahren 18 Jahren

Schon zwei Prozentpunkte mehr halbieren die Verdopplungszeit fast: Bei 6 statt 4 Prozent verdoppelt sich dein Kapital in 12 statt 18 Jahren. Das erklärt auch, warum Kosten so entscheidend sind. Ein ETF mit 0,2 statt 1,2 Prozent Jahresgebühr schenkt dir einen vollen Prozentpunkt Rendite, über 30 Jahre rund 25 bis 30 Prozent mehr Endvermögen. Bei einem Ziel von 200.000 Euro sind das 50.000 bis 60.000 Euro, allein durch niedrigere Gebühren.

Zinsen schnell und einfach berechnen Trag deine eigenen Zahlen in den Rechner ein und spiel mit den drei Faktoren Zeit, Startkapital und Sparrate.

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Drei Stellschrauben, eine Erkenntnis

Dein Endvermögen hängt von drei Faktoren ab: Startkapital, Sparrate und Zeit. Wer mit dem Rechner experimentiert, erkennt schnell ein Muster. Zeit ist die mächtigste Stellschraube: Verlängerst du die Spardauer um zehn Jahre, verdoppelt sich dein Endkapital in vielen Szenarien. Erhöhst du stattdessen die Sparrate um 100 Euro, ist der Effekt zwar spürbar, aber deutlich kleiner. Und die letzten Jahre zählen am meisten. Nicht weil du dann mehr einzahlst, sondern weil dein aufgebautes Kapital selbst hohe Erträge abwirft. Bei 200.000 Euro im Depot und 7 Prozent Rendite wächst dein Vermögen um 14.000 Euro pro Jahr, ganz ohne eine einzige neue Einzahlung.

Fazit

Der Zinseszins belohnt niemanden für Hektik, sondern für Geduld. Nicht die Höhe deiner Sparrate entscheidet am Ende über dein Vermögen, sondern vor allem, wie früh du anfängst und wie lange du durchhältst. Der beste Zeitpunkt zum Start war vor zehn Jahren, der zweitbeste ist heute. Wie groß der Effekt bei deinen eigenen Zahlen ausfällt, siehst du in wenigen Sekunden mit unserem Zinseszinsrechner.