Einkommensteuer: Das sollten Sie über die ESt wissen

Was ist die Einkommensteuer?

Die Einkommensteuer ist eine Form der direkten Steuer, die auf das Einkommen natürlicher Personen – also Angestellte und Selbstständige – erhoben wird. Sie ist grundsätzlich eine Besteuerung des Geldes, das eine Person durch Arbeit, Investitionen oder andere ertragreiche Tätigkeiten verdient. Einkommensteuer kann auf verschiedene Arten von Einkommen angewendet werden, darunter Gehälter und Löhne, Zinseinkünfte, Dividenden, Mieteinkünfte und Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten. Der Betrag, den eine Person an Einkommensteuer zahlt, hängt in der Regel von ihrem Gesamteinkommen sowie den geltenden Steuersätzen und Steuerklassen ab. Ein wichtiger Aspekt der Einkommensteuer ist die Progression, das bedeutet, je höher das Einkommen, desto höher ist in der Regel auch der Steuersatz. Dieses Prinzip soll die steuerliche Belastung gerechter verteilen und die finanzielle Ungleichheit abmildern.