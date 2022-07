Scalable Broker Alternative: Weitere Neobroker im Test

Börsen und Handelsplätze

Anleger stoßen beim Scalable Broker auf ein eher minimalistisches Angebot an Handelsplätzen. Kunden von Scalable Capital können ihre Orders am Handelsplatz Gettex der Börse München oder am größten deutschen Börsenplatz Xetra platzieren. Derivate können nur bei den Prime Brokern durch eine Kooperation mit den Partnern Goldman Sachs, HSBC und onemarkets Hypovereinsbank gehandelt werden. Der Free Broker bietet keinen Derivate-Handel an.

Der Handel an ausländischen Börsen ist bei Scalable Capital jedoch nicht möglich. So können Trader also beispielsweise keine Aktien direkt an US-Börsen wie NYSE oder NASDAQ kaufen. Des Weiteren ist der Handel an der Terminbörse Eurex, der CFD-Handel und der Forex-Handel bei Scalable nicht möglich.