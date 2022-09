Scalable Capital Erfahrungen: Der Marktführer unter den Robo-Advisors im Test

Scalable Capital Testbericht

Scalable Capital ist der Pionier und der Marktführer unter den Robo-Advisors in Deutschland. Der digitale Vermögensverwalter verwaltet das größte Anlagevolumen und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet – unter anderem vom Magazin „Capital“ als „Sieger beim Test der wichtigsten Robo-Advisors“.

Scalable Capital investiert – wie die Mehrzahl der Robo-Advisors – in Exchange Traded Funds (ETFs). Seinen Kunden bietet der digitale Vermögensverwalter aus München insgesamt 23 verschiedene Anlagestrategien. Die individuelle Anlagestrategie basiert auf der gewählten Risikokategorie, die an die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) gekoppelt ist – weiter unten gibt es mehr zu den von Scalable Capital verwendeten VaR-Spezifikation. Scalable setzt außerdem nicht auf klassisches Rebalancing, sondern auf ein dynamisches Risikomanagement – was den Marktführer von der Konkurrenz unterscheidet.

Scalable Capital-Kunden können seit 2020 auch in nachhaltige Produkte investieren. Der Robo-Advisor bietet eine Anlagestrategie an, in der das Portfolio ausschließlich ETFs enthält, die die strengen ESG-Kriterien erfüllen. Wem also Nachhaltigkeit bei der Geldanlage wichtig ist, sollte einen Blick auf Scalable Capital werfen.

Die Scalable-Gebühren liegen bei 0,90 Prozent Gesamtkosten pro Jahr. Ein Kunde von Scalable Capital, der 10.000 Euro investiert, zahlt folglich 90 Euro pro Jahr an Gebühren für die digitale Vermögensverwaltung – die Gebührenstruktur von Scalable Capital nehmen wir im Folgenden noch ganz genau unter die Lupe.

Fazit: Scalable Capital wartet mit einem breiten Angebot auf und bietet außergewöhnlich viele Anlagestrategien. Das dynamische Risikomanagement hat laut Scalable Capital folgendes Ziel: „Wir passen das Portfolio an die Marktsituation an, wenn sie sich nachhaltig ändert. So bleibt das Risiko langfristig unter Kontrolle.“ Wir schauen uns gleich noch im Detail an, was das heißt. Außerdem beantworten wir die Frage: Wie funktioniert die Anlagestrategie von Scalable Capital?