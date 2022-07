Ukraine-Krieg: So schützen Anleger und Sparer jetzt ihr Geld

Kaufen, wenn die Kanonen donnern?

Wie also sollten Sie als Anleger und Sparer in einer solchen Krisensituationen am besten reagieren? Zuallererst ist Ruhe bewahren angesagt, Sie und alle anderen Sparer und Anleger sollten nicht in Panik verfallen. Wer einen langfristigen Anlagehorizont hat, kann Rücksetzer an den Aktienmärkten sogar als Chance begreifen. Aber: Hektische Aktienkäufe und -verkäufe sollten Sie vermeiden, „wenn die Kanonen donnern“ – darauf gehen wir gleich noch ganz konkret ein.

Eine der wichtigsten Regeln bei der Geldanlage ist, dass die Investments möglichst breit gestreut sind, zum Beispiel in Aktien, Gold, Immobilien, Tagesgeld und so weiter. Und Sie sollten an der Börse nicht ausschließlich auf den Heimatmarkt setzen. Wie wir in diesem Ratgeber-Video zeigen, gehört das sogenannte Home Bias zu den zehn größten Fehlern beim Aktienkauf.

Statt eines Investments in viele Einzelaktien bieten sich für eine breite Diversifikation und als Basis für Ihr Wertpapierdepot ETFs an, die einen weltweiten Aktienindex abbilden. Über einen Zeitraum von zehn Jahren und mehr kannst du so zum Beispiel mit MSCI World-ETFs oder mit ETFs auf den MSCI All Country World-Index Kurseinbrüche in der Regel wieder ausgleichen.

Diese Hinweise helfen grundsätzlich beim Vermögensaufbau. Was aber können Sie in der aktuellen Situation noch machen? Wie schützen Sie Ihre Finanzen konkret, wenn nun tatsächlich eine längere Epoche der Unsicherheit folgt?