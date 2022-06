Spannende Investmentzertifikate für Ihr Depot

Value-Stars-Deutschland-Indexzertifikat

Der Value-Stars-Deutschland-Index (WKN LS2VQ0/ISIN DE000LS2VQ07) bildet ein aktiv gemanagtes Referenzportfolio ab. In dieses werden nur Unternehmen aufgenommen, die nach Ansicht der Emittentin und ihres Beraters den Kriterien der Value-Strategie genügen. Der Index strebt eine langfristig positive Rendite über alle Marktphasen hinweg an. Die Auswahl der Aktien ist auf in Deutschland ansässige Unternehmen beschränkt, mit einem Schwerpunkt auf Nebenwerten mit einem Börsenwert zwischen zehn und 500 Millionen Euro. Es kommen aber auch kleinere oder größere Unternehmen bis hin zu DAX-Titeln infrage.

Das Value-Stars-Deutschland-Indexzertifikat (WKN LS8VSD/ISIN DE000LS8VSD9) wurde Ende 2013 aufgelegt. Über das Index-Zertifikat von Lang & Schwarz können Anleger an der Entwicklung des Index‘ im Verhältnis 1:1 teilhaben. Das Zertifikat kann an der Börse Stuttgart oder dem Handelsplatz von Lang & Schwarz täglich an- und verkauft werden. Bei diesem Zertifikat fallen keine Managementgebühren an.