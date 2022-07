Twin-Win-Zertifikate – doppelte Chance auf Rendite

Für wen sind TWIN-WIN-Zertifikate interessant?

Wenn Sie sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen mit einem einzigen Wertpapier Geld verdienen wollen, sind TWIN-WIN-Zertifikate das Richtige für Sie. Mit TWIN-WN-Zertifikaten partizipieren Sie in beide Richtungen, so dass sie Ihnen mehr Sicherheit als ein Direktinvestment in die jeweiligen Einzelaktien oder Indizes geben. TWIN-WIN-Zertifikate sind durch den eingebauten PROTECT-Level vor Kursschwankungen geschützt, so daß Sie auch bei fallenden Kursen überproportional gewinnen.