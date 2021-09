Whitebox Erfahrungen: Der Freiburger Robo-Advisor im Test

Whitebox Testbericht

Wir haben den Freiburger Robo-Advisor Whitebox auf Herz und Nieren geprüft. Der Robo ist seit 2016 auf dem Markt und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem wurde Whitebox im November 2020 von Brokervergleich.de zum Testsieger “Robo-Advisor des Jahres 2020” gekürt.

Mit seinem Anmeldeprozess bietet der Robo-Advsior Kunden die Möglichkeit, die für sie passende Anlagestrategie zu finden. Der Interessent muss einige Fragen zu seinen finanziellen Zielen beantworten, zum Beispiel für wen er das Geld anlegen möchte und wie hoch seine Risikobereitschaft ist. Bei den finanziellen Zielen sind den Kunden keine Grenzen gesetzt und auch bei der Risikobereitschaft können die Anleger aus mehreren Risikostufen wählen – bei Whitebox Value zum Beispiel sind es zehn. Danach errechnet der Algorithmus eine passende Strategie und der Interessent kann sein Depot direkt eröffnen und damit beginnen, sein Geld zu investieren.

Das Unternehmen legt, laut eigener Aussage, seinen Fokus auf die finanziellen Ziele seiner Kunden, mit der stetigen Option, diese flexibel anzupassen oder zu ändern. So können Anleger bei Whitebox beispielsweise auch für ihren Nachwuchs sparen.

Anleger können bei Whitebox zunächst aus zwei verschiedenen Produkten wählen: Whitebox Global und Whitebox Value. Was sich für Interessenten zunächst etwas mau anhören könnte, verbirgt aber so manche spannende Anlagemöglichkeit. Denn dabei haben die Kunden die Möglichkeit mit Whitebox Value in unterbewertete Assetklassen zu investieren. Mit Whitebox Global investieren Sie in ein Produkt auf Basis des Bruttoinlandsproduktes.

Das Chance-/Risikoprofil wird individuell für den jeweiligen Anleger berechnet. Mit seiner Conditional Value at Risk Strategie unter dem Leitspruch „aktiv wo nötig, passiv wo möglich“ sticht Whitebox unter den anderen Robo-Advisors besonders heraus. Das Unternehmen hat die Portfolios ständig im Blick und führt ein kostenfreies Rebalancing durch, um die ursprünglichen Risikoklassen wiederherzustellen.

Was die Kosten angeht, gehört der Freiburger Robo-Advisor zu den günstigeren digitalen Vermögensverwaltungen. Die Performance kann sich ebenfalls sehen lassen: Mit einem Plus von 2,6 Prozent in der Risikostufe 2 im Jahr 2020 gehört Whitebox zu den besser abschneidenden Anbietern.

Fazit: Als Redaktion kommen wir zu dem Ergebnis, dass jemand, der großes Interesse daran hat, mehrere finanzielle Ziele parallel zu verfolgen und sein Geld aber lieber in eine digitale Vermögensverwaltung stecken möchte, Whitebox in Erwägung ziehen sollte. Der Robo-Advisor bietet Kunden eine unkomplizierte und kostengünstige Investitionsmöglichkeit mit guter Performance und einer herausstechenden Risikostrategie.