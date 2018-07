Long oder Short? So setzen Sie auf den richtigen Trend

Long gehen, oder eine Long-Position eingehen, bedeutet auf Werte zu setzen, von denen angenommen wird, dass ihre Kurse steigen. Dies funktioniert direkt über die Investition in Aktien, kann aber auch indirekt über die Investition in Strukturierte Produkte (Optionsscheine, Anlagezertifikate oder Hebelprodukte), die eine bestimmte Aktie als Basiswert haben, erfolgen. Umgekehrt verhält es sich bei Short-Positionen: Hier können bei sinkenden Kursen Gewinne erzielt werden. Dies funktioniert unter anderem über Investitionen in Short-ETFs oder ebenfalls über die Investition in Strukturierte Short-Produkte. Short-Positionen in Depots dienen oft der Absicherung gegen vermutete Kursverluste. Die Kunst beim Einsatz von Long- und Short-Produkten ist es, den Trend der Kursentwicklung möglichst frühzeitig zu erkennen.

wikifolio-Trader Björn Bröcher wählt die Werte für sein wikifolio hauptsächlich fundamental aus, zieht aber in bestimmten Situationen die Charttechnik als ergänzende Investmenthilfe zu Rate. Bröcher setzt seine Handelsidee seit Anfang 2015 auf wikifolio.com um. Er fokussiert sich dabei auf Aktien mit Schwerpunkt Deutschland. Zum kurzfristigen Traden und Nutzen von Chancen oder zur Absicherung setzt er zusätzlich ETFs, Hebelprodukte oder Anlagezertifikate ein.

